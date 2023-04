La audiencia junta a Alma y Manuel, pero separa a Asraf de Adara









La intención de la audiencia no solo se aprecia en las votaciones de Supervivientes 2023, ya sean para salvar de la eliminación del jueves o para expulsar el domingo. También en otras ocasiones podemos comprobar que la audiencia tiene un sexto sentido propio de auténticos expertos. Anoche tuvimos muestra de ello con la eliminación de Raquel Mosquera, que anda ya en la nueva playa de los Olvidados y, dados los antecedentes, temo que el domingo Jaime y Artur están subidos a una palmera cuando conecte con ellos Ion Aramendi. De momento, solo Raquel Arias ha sido capaz de superar la prueba de convivir con su tocaya. Y lo ha hecho con buena nota, además. También muestra muchas cosas la elección hecha por la audiencia de a qué playa iba cada uno de los concursantes.

Con la nueva disposición de los equipos ya no hay royales y fatales, ya que vivirán en dos localizaciones diferentes, con sus pros y contras cada una de ellas. Las conocidísimas cayo Paloma y playa Cabeza de León están ya habitadas por dos grupos de concursantes en cuya elección destaca que la audiencia ha decidido voluntariamente unir a Manuel y Alma, mientras separaba a Adara y Asraf. Solo estos dos concursantes han sido castigados por los votos, ya que Katia seguirá teniendo a su lado a Manuel, Alma no dejará de dormir junto a Jonan y Yaiza convivirá finalmente con Ginés. Si me apuran, incluso este último podrá continuar con Diego, que tiene auténtica pasión por el rey de los bocadillos.

En el lado positivo, Adara coincide ahora en cayo Paloma con Jonan. Ambos se han expresado mutua admiración desde siempre, aunque no tengo claro si se conocían de antemano. Imposible prever si durará mucho la luna de miel entre estos dos concursantes, sobre todo después de que Jonan haya ganado a su amiga en varias pruebas, la última anoche. En la prueba de líder, Adara y Jonan quedaron los últimos de su grupo y ganó este último. Los dos hicieron una prueba excepcionalmente buena, pero se llevó una vez más el gato al agua Jonan. Entre los nuevos habitantes de Cabeza de León me pareció meritorio que durase tanto Ginés, quedando al final solos él y Raquel A., ganando el collar de líder esta última.

Es inevitable el análisis de la nueva formación de los grupos y preguntarse por qué la audiencia premia a unos mientras a otros los castiga. Especialmente llamativo resulta que sean muchos los premiados, pero solo Asraf y Adara fueran castigados. Una interpretación, que es más bien una premisa, sería valorar si se trata de un castigo o una oportunidad. Asraf y Adara se han estado intoxicando mutuamente durante semanas. Su complicidad les ha permitido comportarse como niños traviesos ávidos de hacer perrerías al resto y reírse de ellos. Su intención es más bien perversa, aunque no muy perjudicial para nadie. Puestos a atribuir un perjuicio creo que ellos han sido los que más han sufrido su propia estrategia. Por eso contemplo que la audiencia haya hecho un favor a la pareja separándolos.

Aficionados a echar las culpas a los demás en cuanto llegan las dificultades, tengo dicho que la unión de Asraf y Adara es interesada y posiblemente premeditada. No niego que se hayan sentido acompañados. Digo más, sin estar el otro a su lado ninguno de los dos se habría atrevido a llegar tan lejos en su impostura. Cuando hablo de impostura me refiero a la de una Adara que un día clama por la comida (“con la comida no se juega”) y cuando poco después echa el arroz a perder dos días seguidos le quita toda importancia. O la impostura de Asraf bajando un tronco enorme para la leña, tomando el protagonismo al final, cuando estaba todo hecho, como si su participación hubiera sido fundamental. Están tan sobreactuados frente a las cámaras que parecen “memes andantes”, como dijo Diego de Asraf.

Desde luego, no se puede acusar a la audiencia de ser incoherente. Las decisiones coinciden cuando quienes ponen en la misma isla a Alma, Jonan y Manuel son quienes también decidieron la eliminación de Mosquera. Sería rematar la faena con decisiones afines que la expulsada de este domingo fuera también Raquel. Separar a Jaime de Artur sería castigar a ambos de forma cruel. Más sabiendo desde anoche que entre los dos la relación es tan estrecha como para Jaime dijese a su compañero lo siguiente: “No me planteo esta aventura con alguien más que no seas tú”. Faltó sellar tan bella afirmación con un beso de tornillo. O algo.

Antes de la eliminación de Mosquera hicieron que todos se posicionasen diciendo quien no querían ver eliminado. Solo Adara se puso tras Asraf y Raquel Arias de Mosquera. El resto le dieron su apoyo a Alma, tanto habiendo sido royales como fatales. Esto quiere decir que incluso Arelys prefiere la permanencia de Alma antes que la de Asraf, teniendo los dos alguna conexión familiar con ella (según supone). Katerina se volvía así a acercar a quien fuera su amiga en la preconvivencia y algunos más que mostrar afinidad con Alma estaban evitando dar apoyo a Asraf o a Mosquera.

Observatorio de nominaciones

Los dos grupos recién formados nominaron así:

Cayo Paloma

Bosco > Adara

Adara > Katerina

Manuel > Adara

Katerina > Adara

Alma > Adara

Adara es la nominada del grupo. Como líder, Jonan nomina directamente a Katerina.

Playa Cabeza de León

Asraf > Yaiza

Arelys > Yaiza

Ginés > Asraf

Yaiza > Asraf

Diego > Asraf

Asraf es el nominado del grupo. La líder Raquel A. nomina directamente a Yaiza.

Nominados Adara, Asraf, Katerina y Yaiza. Como se puede comprobar, hubo varios concursantes que se dejaron llevar por sus nuevos compañeros de grupo y optaron por el voto fácil. Entre los habitantes de cayo Paloma, ni Bosco ni Alma han convivido las últimas semanas con Adara, pero se unieron a la mayoría nominándola. Así, solamente ella dijo otro nombre al nominar. En Cabeza de León nominaron a Asraf todos excepto Arelys, que prefirió dar su voto a Yaiza, última en incorporarse, con esa única excusa. El propio Asraf lo hizo, aunque no le valió para salvarse de volver a salir a la palestra.

Estamos ante otra semana decisiva, como lo ha sido esta última. Adara y Asraf pueden estar tranquilos ante dos nominadas de menor entidad como son Katerina y Yaiza. La cuestión es si separar una pareja joven, que se han conocido en Supervivientes 2023 y tienen pendiente de confirmar la expectativa de consolidación o apartar de su lado la segunda mujer a quien Ginés dijo en un plazo de 48 horas que quería vivir con ella el resto de su vida. Me temo que Diego no va a oficiar la ceremonia de casamiento con la que sueña entre su querido Ginés y la mujer de quien dijo “esa no es mi futuro”.

Decía anoche Jorge Javier Vázquez que lo de Ginés y Yaiza le parecía como un romance de Lorca, pero a mí me parece más un entremés de los Álvarez Quintero, de esos que los enamorados se hablaban de ventana a ventana (igual que estos lo han estado haciendo de playa a playa, como dos adolescentes enamorados). Yaiza está tan sobreactuada como Asraf, aunque tras su impecable discurso ante Ginés en la tienda de campaña anoche se volvió a ganar el título de reina de Honduras por su discusión con Mosquera. Tal es el mérito de Alma y Jonan, que la han estado aguantando durante semanas cuando Yaiza petó al segundo día.

