Avance | ¡Las esperadas hogueras de confrontación! Llenas de tensión, incertidumbre y... ¡sorpresas de todo tipo!
¡No te pierdas un avance de lo que será el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!
¿Amamos peor que antes? Los colaboradores analizan las relaciones a través de 'La isla de las tentaciones 9'
Tras un programa en donde hemos vivido unos tensos y acalorados últimos encuentros de los solteros y solteras con los chicos y chicas respectivamente, toca el momento de las hogueras finales; o lo que es lo mismo, decisiones que marcan, por fin, el resultado definitivo de su aventura en República Dominicana.
La primera decisión que descubriremos es la de Juanpi y Sandra, quienes tras una hoguera de confrontación muy pero que muy caliente tendrán que tomar una decisión sobre si quieren salir de la mano, separados o con sus tentadores.
Andrea y Enrique será otra de las parejas que se verá las caras en su hoguera de confrontación final. A pesar del poco tiempo que han estado ambos en sus villas, los dos tienen muchas cosas que decirse y no dudarán en soltarse lo que llevan teniendo dentro durante todo este tiempo.
Por otro lado, Gilbert y Claudia también también se reencontrarán en una hoguera de confrontación propia de lo que ha sido la aventura de ambos en sus respectivas villas: una auténtica montaña rusa de emociones. Lágrimas, confesiones... y una decisión final que es posible que nos deje a cuadros a todos.
La hoguera de confrontación más esperada
Además, Almudena podrá por fin decirle por fin todo a Darío y estallarán como nunca tanto uno como otro. "¡Vas a llorar sangre! ¡Vas a llorar de verdad cuando salgas de aquí!", le dice en un momento dado Almudena a Darío, dejándonos una vez más confesiones que nos dejarán a todos con el corazón como un puño.