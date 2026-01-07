¡No te pierdas un avance de lo que será el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!

Tras un programa en donde hemos vivido unos tensos y acalorados últimos encuentros de los solteros y solteras con los chicos y chicas respectivamente, toca el momento de las hogueras finales; o lo que es lo mismo, decisiones que marcan, por fin, el resultado definitivo de su aventura en República Dominicana.

La primera decisión que descubriremos es la de Juanpi y Sandra, quienes tras una hoguera de confrontación muy pero que muy caliente tendrán que tomar una decisión sobre si quieren salir de la mano, separados o con sus tentadores.

Andrea y Enrique será otra de las parejas que se verá las caras en su hoguera de confrontación final. A pesar del poco tiempo que han estado ambos en sus villas, los dos tienen muchas cosas que decirse y no dudarán en soltarse lo que llevan teniendo dentro durante todo este tiempo.

Por otro lado, Gilbert y Claudia también también se reencontrarán en una hoguera de confrontación propia de lo que ha sido la aventura de ambos en sus respectivas villas: una auténtica montaña rusa de emociones. Lágrimas, confesiones... y una decisión final que es posible que nos deje a cuadros a todos.

La hoguera de confrontación más esperada

Además, Almudena podrá por fin decirle por fin todo a Darío y estallarán como nunca tanto uno como otro. "¡Vas a llorar sangre! ¡Vas a llorar de verdad cuando salgas de aquí!", le dice en un momento dado Almudena a Darío, dejándonos una vez más confesiones que nos dejarán a todos con el corazón como un puño.