Yaiza Martín, sobre Raquel Mosquera: "Se me ha caído un mito"

Varios concursantes, entre ellos Yaiza, acusan a Raquel Mosquera de ser intensa

Ginés Corregüela y Yaiza Martín protagonizan un romántico momento a través de la valla: así han sido sus primeras horas de convivencia

Yaiza Martín ha llegado a 'Supervivientes' por todo lo alto. En tan solo dos días, la nueva concursante del reality ha consolidado su relación con Ginés Corregüela y ya ha tenido un fuerte encontronazo con una de los concursantes: Raquel Mosquera.

Raquel estaba mandando a sus compañeros a por leña, pero Yaiza saltó diciéndole que lo mismo debería haber hecho ella antes. Para Alma Bollo, lo que Raquel Mosquera estaba buscando era "victimizarse", así que aconsejó a Yaiza que lo que tuviera que decirle se lo dijera sin entrar en discusiones para no facilitarle el presunto objetivo.

Pero la rabia pudo más con Yaiza y acabó diciéndoselo de forma enérgica. Raquel Mosquera le acusó de estar "montando un show" y mencionó a Ginés para decirle algo que no llegó a terminar de decir porque Yaiza saltó de sobremanera. "¡Por ahí no! ¡A los míos no los tocas! ¡Tú te buscas dónde estás!", le espetó recordándole su nominación.

En la Palapa, la tensión entre ellas no se rebajó. "Se me ha caído un mito", decía Yaiza. "Para ser un día lo que ha estado aquí, le ha dado demasiado tiempo para que haya visto cosas" respondía Raquel Mosquera e intentaba explicar que había mencionado a Ginés solo para pedirle que la discusión no fuese a más.

Pero el hecho de que lo volviese a mencionar, ante un impasible Ginés en la Palapa que no decía nada, las supervivientes volvían a enzarzarse en la gala. "¡Me ha dicho que yo estoy haciendo un pésimo concurso y no valgo para nada! Una persona que viene de la calle después de un mes y pico no puede venir a desestabilizar. Me han tenido que tranquilizar fuera de cámaras", se quejó Raquel Mosquera mientras Yaiza no daba crédito a sus palabras.

