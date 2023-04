A Asraf no lo salva ni Arias









telecinco.es

La estrategia de Asraf, una vez separado de Adara, ha sido acercarse a Raquel (ya solo puede ser Arias). Después de camelarla con lisonjas cabía esperar que Arias evitase nominar a Asraf, pero no ha sido así. Decir de ella que es una gran superviviente no le ha valido ni para que su compañera le defendiese del poco justificado desprecio que le hizo Yaiza en su pantomima de boda. Tampoco para que anoche nominase Ginés, la otra opción. No me quiero adelantar al observatorio de nominaciones que se puede encontrar un poco más abajo, pero conviene decir que Arias no podía nominar a Diego porque es el nuevo líder de playa Cabeza de León, y tampoco a Arelys o Yaiza porque están nominadas disciplinariamente. Dado que no se puede dar el punto a ella misma, sus dos únicas opciones eran Ginés o Asraf, y se decantó por este último.

No le queda nadie a Asraf, por lo que puede seguir explotando su aislamiento y otras desgracias en las que él no tiene culpa ninguna. En la vida nadie te regala nada, y mucho menos en un reality. Asraf provocó un enfrentamiento con Ginés la primera semana de concurso y tras seis semanas se refiere a Yaiza como “tu amiga” hablando con ese mismo compañero. Después de todo esto no puede presentarse con un mínimo de decencia protestando porque Ginés no simpatiza con él. Y llorar, porque Asraf llora siempre.

Detesto los argumentos ad populum, es decir, considerar válido un argumento solo porque mucha gente lo cree así. Siempre hablo de aquel mensaje publicitario utilizado en las facultades de medio mundo que dice: “Come mierda, diez mil millones de moscas no pueden estar equivocadas”. Por tanto, que todos, absolutamente todos (menos Adara) estén contra Asraf no significa que tengan la razón. Ahora bien, hay algunas posibilidades de que sea así. Las cosas no son como son de forma casual e injustificada. Asraf haría bien en asumir que no ha sido capaz de poner de su lado a nadie que no sea Adara, quien anoche volvió a sacar la cara por él, aunque con menos entusiasmo que otras veces.

Con todo, Asraf puede conquistar a la audiencia convenciéndonos de que no ha hecho nada para que estén en contra de él. Si le funciona puede resultarle muy útil en relación con el concurso y gracias a esto puede llegar lejos, aunque lo haga solo. Pero a mí no me engaña porque he visto su lado de concursante follonero dispuesto a sacarle punta a todo y ponerse contra todos para poder llegar a la situación actual. Sus sibilinas provocaciones seguidas de un llanto desconsolado son, a mi juicio, un torpe planteamiento fácil de desmontar. Pero esto no significa que no haya espectadores para quienes las cosas como las presenta Asraf, incapaces de hacer un análisis más reposado y exento de prejuicios. En cualquier caso, muy bien no debe estar gestionando la parte de convivencia que tiene el reality cuando nadie se pone de su lado.

Si sorprende la nominación de Arias a Asraf, más lo puede hacer la manera de Bosco para nominar en el otro grupo a Adara. Se ha señalado como contradictorio que le dijera esta semana a esta compañera que estaba arrepentido de haberla nominado el jueves anterior. Lo hizo añadiendo que esperaba no estar equivocado y tras convivir con ella unos días pensó que sí lo había estado. ¿Es incoherente que ayer la volviese a nominar? No tanto si pensamos que, había tan pocas opciones, aunque los habitantes de cayo Paloma tenían una más. Bosco podía nominar a Adara, Alma o Jonan. Con Alma y Jonan lleva conviviendo desde hace semanas y los lazos establecidos son ya de cierta importancia. No es de extrañar que, aunque fuera a regañadientes, nominase a Adara.

Agranda la sensación de incoherencia que Bosco primero deshiciese el empate entre Manuel y Adara salvando a esta (y mandando a la palestra, por tanto, a Manuel) y a renglón seguido diese a la misma Adara su nominación directa como líder. Pero no eligió él que las cosas se presentasen de ese modo y, en definitiva, dejó en la palestra a los dos elegidos por el grupo. El error de Bosco no es ese, sino su forma de nominar. Un somero análisis de la gestualidad en el momento de su nominación a Adara indica cierto sometimiento a sus compañeros, más en concreto a Jonan. Antes de comunicar el nombre de su nominado directo, Bosco señala a Adara con un leve movimiento de sus manos y, más levemente todavía, Jonan hace un gesto afirmativo. Bosco necesitó ponerse de acuerdo con Jonan para nominar a Adara.

Ante lo dicho, más sorprende la indicación de Jonan que la inmediatamente posterior nominación de Bosco. Muchos pueden pensar que Jonan le debe algo a Adara y por eso no la puede nominar, pero no es así. En primer lugar, decir que anoche no la nominó puesto que su voto fue para Manuel, pero confirmó la nominación de Bosco cuando este reclamó su visado. La realidad es que Jonan ha sido un admirador de Adara en realities anteriores y, como tengo dicho, no quiere estar en su contra porque sabe que eso es una mala decisión y significa echarse encima a un fandom realmente temible. Cualquiera quisiera para uno mismo los seguidores que tiene Adara, y no especialmente por su cantidad. Además, si a Jonan le cae bien es normal que hagan buenas migas y le guste compartir playa con ella. Pero, insisto, no le debe nada. Y, de momento, no la ha nominado alegando explícitamente que no quiere nominar a sus “niñas” (Alma y Adara). Solo resolvió la duda de un compañero.

Como expliqué ayer, atrás quedaron los tiempos en que la audiencia castigaba a quien pedía su expulsión y lo dejaba dentro del concurso. Esta descontinuada costumbre no se dio anoche y Katerina fue enviada a playa Olvidada. Por lo visto anoche pienso si no sería que necesitaba perder de vista a Manuel y este no puede estar más encantado de quitársela de encima. Que se preparen Jaime y Artur porque la exgimnasta rusa come como el que más y no va a llevar nada bien el plan de ahorro de jueves a domingo para subir las porciones los siguientes días. El plan es ingenioso, pero si lo descubre Katerina puede entrar en brote. De momento, sigue pidiendo su expulsión. El domingo conoceremos la definitiva decisión de la audiencia votante.

Tiempo habrá de comentarlo y analizar sus consecuencias, pero en la boda paripé de Ginés y Yaiza esta última le dio argumentos a Asraf para que se pase llorando cuatro días, con sus noches. “Asraf quita tu chubasquero, tu ropa de… mendigo. No estás invitado y tus cosas me irritan. Hacéis feo el escenario”, le decía Yaiza a Asraf, sin ninguna intención de que a este se le hinchen algún día y termine la cosa como el rosario de la aurora.

Yaiza no lo consiguió con Asraf (de quien va a buen ritmo su beatificación, que ya pide buena parte de la audiencia) pero sí con Arelys. Las dos concursantes invadieron el espacio personal ajeno y llegó a haber contacto, en este caso de Arelys a Yaiza. Las dos fueron sancionadas con una nominación directa, aunque creo que es más grave lo de Arelys porque tocó la cara de su compañera con intenciones no precisamente cariñosas. Demasiado macarras ambas en una discusión absurda sobre cómo preparar el coco. Si hay una próxima vez deberían ser expulsadas directamente.

Observatorio de nominaciones

Ganaron la prueba de líder Bosco y Diego, para los grupos de cayo Paloma y Cabeza de León respectivamente. Por otro lado, esta semana habrá seis nominados porque al nominado del grupo y el directo del líder en cada grupo se le añade que Arelys y Yaiza están nominadas disciplinariamente por el programa. Las nominaciones quedaron como sigue:

Cayo Paloma

Adara > Manuel

Alma > Adara

Manuel > Adara

Jonan > Manuel

Como ya he contado antes, el empate entre los nominados del grupo obligó al líder Bosco a salvar a uno de esos nominados para posteriormente hacer una nominación directa. Su salvada fue Adara (dejando nominado a Manuel, por tanto) y su nominación directa fue también para Adara. De manera que salva y nomina a la misma compañera, con lo cual deja en la palestra a los dos nominados del grupo.

Cabeza de León

Arelys > Ginés

Asraf (con dos puntos extra de nominación por la recompensa envenenada del pasado martes) > Ginés

Yaiza > Asraf

Raquel > Asraf

Ginés > Asraf

Diego, como líder del grupo, nomina directamente a Raquel Arias.

Los cinco nominados de esta semana son: Adara, Arelys, Asraf, Manuel, Raquel y Yaiza. Ambos grupos solo nominaron a cuatro concursantes (Manuel y Adara en un lado, Ginés y Asraf en el otro). Que hubiesen de quedar seis nominados significa que solo se salvarían tres concursantes, sin contar los dos líderes. Estos son Alma y Jonan en cayo Paloma, mientras en Cabeza de León es Ginés, con la diferencia de que este último sí recibió nominaciones.

Que se hayan salvado Alma, Jonan y Ginés dice mucho de la importancia de tener una persona fiel que nunca te nominaría. Alma y Jonan en un grupo y los recién casados en el otro son las dos parejas más estables. Parejas de diferente tipo, por supuesto. Excuso decir que Yaiza no se salvó por la nominación disciplinaria.

El gato en vídeo

En el Moleskine del gato comento una de las claves para que ganasen la prueba de localización los habitantes de cayo Paloma y algún aspecto de la acalorada discusión entre Arelys y Yaiza que dio con las dos en la palestra. Además, los últimos momentazos de la semana.









El Gato Encerrado