Una de la cal y una de arena en las nominaciones

Tengo la sensación de que anoche vivimos la gala de las compensaciones. Una de cal y una de arena en las nominaciones, pero también en los ganadores de la prueba de líder o la equitativa defensa que tuvieron los concursantes más polémicos. Compensaciones y ojoviguismo porque unos criticaban en otros lo que ellos mismos hacen o representan. Es un clásico de los realities y de la vida en general. Cuando Adara se queja de que “siempre salen (nominados) los mismos” no se da cuenta de que está en la palestra junto a su aliado Asraf, pero también de Yaiza y Ginés, ambos nominados por tercera vez en este Supervivientes 2023. Adara y Asraf van por su quinta nominación, pero debemos considerar que están desde el principio y Yaiza entró más tarde, sin haber pasado todavía una semana sin salir a la palestra.

Bosco y Arias ganaron el collar de líder en sendas pruebas con chicos y chicas por separado. Bosco tuvo un rival a su altura, aunque Jonan se desinfló antes de su última vuelta, exhausto y sin resuello. También estuvo igualada la prueba de las chicas, hasta el punto de tener que acudir al VAR para poder dar a Raquel ganadora ya que Alma había chocado con la anilla en el vástago donde la tenía que introducir, lo cual retrasó ligeramente la operación. Una lástima porque a punto estuvo de ganar ella. Equitativo que haya un líder y una lideresa, pero también que en Bosco sea habitual y Arias no acostumbre a hacer tan bien las pruebas. Anoche tanto los dos ganadores como Jonan o Alma, así como algunos de los demás concursantes, merecieron ser líderes.

Y muy igualado vi el apartado de la defensa respecto a situaciones de la convivencia por las que debieron responder. Estuvo acertada Adara arremetiendo contra Yaiza del modo que lo hizo. Un análisis pausado de la situación permite concluir que una mayoría de la audiencia aprueba las palabras de censura de Adara hacia Yaiza. Pero también estuvo brillante Alma defendiéndose de ciertas acusaciones y haciendo lo propio con su hermano, igualmente implicado.

Cuando se emplean argumentos incuestionables en muy difícil no dejar la sensación de estar asistido por la razón. Le pasó a Adara cuando defendía que no se puede acusar a Asraf sin pruebas de haberse acabado la miel y el aceite, además de agujerear el medio coco que Diego usa como cuenco. Y Alma acertó defendiendo que hiciera su pescado y el de Manuel, dejando la sartén para que Bosco y Adara se preparasen los suyos (Jonan no come pescado), cosa que enfadó a Adara.

Es posible que Diego sea uno de los concursantes más torpes que he visto nunca. Ante la insistencia de Jorge Javier terminó expresando sus sospechas de que Asraf estaba detrás de los gorroneos de miel y aceite o el destrozo de los cuencos. Por el contrario, Asraf no señaló a nadie y se llevó las manos a la cabeza, lo cual contribuye a ir avanzando en su santa canonización. Adara, por su parte, se enfadó porque de los cuatro peces capturados por Manuel preparase Alma en la sartén el suyo y el de Manuel, pasando turno para que se pudieran hacer los dos restantes. Me parece una queja sin sentido, otra muestra más de que si Asraf es una “mosca cojonera”, según dijo anoche Yaiza, Adara no le anda muy lejos.

De manera que Manuel pesca para todos y comparte lo capturado sin distingos y Adara se va a molestar porque ella hubiera preferido compartir los peces entre los cuatro concursantes que comían pescado en cayo Paloma. No hay ninguna razón para que despiecen el pescado y se lo repartan en lugar de tener cada uno a su disposición un señor pez. Como bien explicó Alma, a ella le pareció mejor que cada uno disfrutara de chupar la raspa o sorber la cabeza de su pescado. Me convenció completamente Alma al demostrarle a Adara que su queja no tenía sentido y hacerlo sin perder la educación o las buenas maneras. Aparte de que Manuel merece reconocimiento por su buena mano con la pesca y el agradecimiento de sus compañeros por su generosidad compartiendo lo que pesca con todos por igual.

De nuevo pudimos comprobar anoche la diferencia entre Manuel y Alma. Aparte de que los dos hermanos tuvieron objetivos muy distintos en sus nominaciones, a la hora de tomar la palabra Manuel suena altivo y prepotente y Alma mucho más conciliadora. Manuel pudo defender a su hermana con la bobada esa de los pescados, pero prefirió presumir de su entrega en la pesca y lo generoso que es compartiendo sus capturas. Por el contrario, Alma es el sentido común personificado. De sus palabras anoche en la palapa suscribo hasta las pausas. Le dio un baño de realidad y pura lógica a Adara, pero lo hizo en un tono que sonaba incluso cariñoso, sin resultar ofensiva en absoluto. Como hablan aquellos a los que les asiste la obstinada realidad.

Arelys fue la séptima eliminada de la palapa. Una mujer dura, según dijo ella misma, que se rompió a la hora de conocer el resultado de la votación de la audiencia. Fue su segundo tropiezo de la noche, ya que al correr para guardar sus cosas en la barca se dio un buen trompazo contra el suelo, aunque aun así le daba tiempo a llegar. Se alegró de que no fuera el momento de Asraf, de quien piensa que han sido un poco pejigueros con él. Aunque a la hora de tomar la última palabra le daba el lastre a Adara y la ventaja a Raquel. Está claro que aunque apoye a Asraf sigue sin tragar a Adara. La suerte quiso que el cofre elegido por Arelys fuera el del lastre, lo cual supone que Adara será quien deba subir a la atalaya a ver al pirata Morgan en cada misión que les encomiende esta semana. Se le van a poner las piernas como a Serena Williams.

Observatorio de nominaciones

Con Bosco y Arias como líderes, saldrían de estas nominaciones los concursantes que ellos quisieran nominar directamente, además de otros dos nominados por el grupo. Las nominaciones transcurrieron como sigue:

Manuel > Asraf

Adara > Yaiza

Alma > Yaiza

Asraf > Yaiza

Yaiza > Asraf

Diego > Adara

Ginés > Adara

Jonan > Diego

Yaiza es una de las nominadas del grupo, con un empate por la otra plaza entre Asraf y Adara. Los líderes deciden salvar a Asraf dejando nominada a Adara. A continuación, Bosco nomina a Asraf y Arias a Ginés. En resumen, nominados Adara, Asraf, Ginés y Yaiza.

Se repite en cierta medida lo sucedido la semana pasada. Bosco, de nuevo líder, vuelve a respetar la nominación del grupo deshaciendo un empate entre Asraf y Adara salvando a esta última para luego otorgarle su nominación directa. Vi críticas a Diego por seguir nominando a Adara cuando llevan semanas en ubicaciones distintas. Pero en otro juego de equilibrios, si miramos las ocho nominaciones no directas, seis van para concursantes que habitaban otra ubicación. Solo Asraf y Yaiza, que se nominaron mutuamente, convivían a día de ayer. También convivían Bosco con Adara y Arias con Ginés.

Se quejaba Adara de que siempre salen nominados los mismos, pero lo cierto es que están en la palestra ella con Asraf por un lado, y Ginés con Yaiza por el otro. De nuevo una gran igualdad y salga quien salga se romperá una pareja. Adara y Asraf lo son de conveniencia, mientras Ginés y Yaiza ya lo eran en la vida real cuando empezó el concurso. Dado que este martes se salvaron Adara y Asraf, lo previsible es que la próxima eliminación tenga como protagonista a Ginés o Yaiza. Por eso estaba ella tan compungida al conocer los nominados de esta semana.

