Adara se harta y estalla en las nominaciones: "Aquí siempre pringamos los mismos y es injusto"

Adara, Asraf, Yaiza y Ginés son los nuevos nominados de la semana

Adara se enfada con la decisión de Bosco y Raquel como líderes: "Algunos aún no han salido nominados"

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de la eliminación de Arelys Ramos en las últimas nominaciones y de la unificación de los dos grupos, que a partir de ahora vivirán en una nueva localización: Playa Pelícano.

Así han sido las nominaciones

Manuel: Pienso que la convivencia va a ser más de lo mismo. Entre bambalinas estaba erre que erre con lo mismo. A mí cuando las personas no reconocen las cosas me parecen que no son justas. No llegamos a un punto de acuerdo. Será un concursante más para mí. Le respetaré, no entraré en su juego y ojalá la convivencia cambie el destino.

Adara: A Yaiza porque hay cosas que no me gustan pero principalmente porque todos los demás llevamos un mes y medio más de hambre.

Asraf: Voy a nominar a Yaiza. No me gusta cómo lo está haciendo. Me habla de manera despectiva, hiriente y me parece

Alma: Yo también nomino a Yaiza. Es verdad que me cae bien pero hay que tener en cuenta que ya vamos para dos meses y ella entró más tarde y no quiero caer en la tentación de nominar a Asraf sin volver a convivir con él.

Yaiza: Asraf.

Diego: A Adara, que es con la que me llevaba mal y con Asraf he estado cordial estos días.

Ginés: A Adara. Esta semana no voy a votar a Asraf y no me ha gustado lo que ha dicho Adara de Yaiza sin conocerla.

Jonan: Mi voto no iba para Diego hoy, sino para otras dos personas pero han sido líderes. Así que Diego: es un rival fuerte y estamos en la unificación.

Yaiza se convertía en la más nominada del grupo y por ello era la primera nominada. Estando empatados Adara y Asraf, Raquel Arias y Bosco Álvarez debían ponerse de acuerdo como líderes para decidir quién de ellos sería el otro nominado del grupo y decidían que fuese Adara. Después, Bosco nominaba directamente a Asraf; y Raquel a Ginés.