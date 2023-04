Adara consigue volver a cocinar









La cantidad de problemas que le han puesto a Adara para que pudiera volver a cocinar. Allí las variedades culinarias se limitan a hacer arroz con pescado, arroz con lata (si la que abren se presta), o arroz con alguna otra cosa que hayan ganado en una recompensa. Así que el pretexto de que quieren elegir menú no tiene mucho sentido. Digamos que el grupo no le niega a Adara encargarse de la cocina, pero le preguntan por su receta para decidir si la prefieren a la de Ginés. El planteamiento parece tener visos de razonable si tenemos en cuenta que cuando vamos a un restaurante elegimos lo que queremos comer de la carta o el menú, en lugar de pedir que nos cocine determinado cocinero y sea él quien se encargue de elegir. Hace absurda esta comparación aparentemente juiciosa la escasa variedad de opciones antes comentada.

Le preguntan a Adara su receta para elegir la de Ginés y así aquella no podría decir que no la dejan cocinar. La afición de Adara por la cocina le vino a mitad de otro reality, en el cual comenzó diciendo que no le gustaba cocinar y lo hacía muy mal. Pero llegó un momento que comenzó a pedir cocinar con insistencia parecida a como lo ha estado haciendo ahora. De esta forma, le da la razón a quienes dicen que repite los mismos esquemas en cada reality, pero no se puede negar que no debería llegar hasta el extremo de tener que suplicar algo tan sencillo. Si Adara quiere cocinar que lo haga, yo no me opondría en ningún caso solo por no escucharla después.

Deberían decirlo si por un casual tienen reparo porque ya cocinó un par de días, calcinando el arroz una de las veces y desparramándolo por la arena de la playa otra. Me parece absurdamente cobarde que estén con el culo apretado temiendo quedarse sin comer también esta tercera vez y en lugar de explicarlo intenten disuadirla de cocinar con la monserga esa de que les diga su receta y la mayoría decide. Por otro lado, he defendido en este mismo Supervivientes 2023 que decida la mayoría si hay cuórum (y en este caso lo había), pero tratándose la tarea fija de cocinar de una parte de la supervivencia creo que todos deben tener derecho a hacerlo.

Es incoherente quejarse de que Adara no hace nada y luego esforzarse todo lo posible porque no cocine. Los mismos que acusan a esta concursante de no ir a por leña, no haber puesto un solo palo en el fuego, no coger carnada y apenas pescar deberían darle la oportunidad de contribuir en la cocina. En caso contrario, añadirán a su argumentario la queja por no cocinar. Tampoco entiendo que teniendo tantas cosas que hacer, estando débiles y cansados por la escasez de alimentos, no le cedan el puesto a cualquiera que pida hacer algo. Y si además de cocinar luego limpia la olla mucho mejor.

Lo mismo que digo esto puedo añadir una crítica a Adara: me parece un disparate ponerse a cocinar temprano por la mañana. Que a nadie le apetezca almorzar tan temprano porque luego se les hace el día muy largo debería ser razón suficiente para adaptarse al horario habitual. Tampoco me parece oportuno que Adara esté intentando tocar las narices al grupo de forma continua mientras cocina, en una provocación tan molesta de ver como innecesaria. Las cosas en el grupo están así y mientras a la mayoría le molesta lo que hacen Adara, Jonan y Asraf, estos no desaprovechan la ocasión para intentar dejar en ridículo a los demás. Lo hace Jonan cuando están hablando y lo describe diciendo que es la hora de la misa. O contando que se ha cansado del grupo y son unos tristes. Me faltó que hiciera al menos una vez la aclaración de que saca de esa valoración a Alma, pero a esto volveré después.

La mayoría no debería decidir si Adara cocina o no, y tampoco era válido para que disfrutaran de la recompensa en una visita al pirata Morgan en su atalaya. Como cosa previa diré, en primer lugar, que no vi cómo se hizo la elección de los cinco concursantes encargados de subir hasta allí con el pesado cofre del pirata. Y luego, no tengo claro si Adara estaba en ese grupo por el lastre que le dejó Arelys en su última palabra en la palapa. De ser así, tampoco entiendo como tener opción de comer es un lastre, porque lo que es llevar el cofre no parece que Adara colaborase mucho. En las imágenes no se ve que cargue con ello y, si hacemos caso de lo dicho por otros de los presentes, en ningún momento lo hizo. O sea, que por ahí lastre tampoco.

La misión era sencilla: en lo alto de la atalaya había cinco platos cada uno con su pincho de tortilla y su pan, pero todos de tamaños diferentes. Desde uno casi tan pequeño como el que ponen en algunas cafeterías de Madrid hasta otro que casi era media tortilla. Jonan, Adara, Yaiza, Diego y Bosco debían tomar una decisión unánime sobre cómo repartir los platos atendiendo al grado de implicación y las capacidades en la supervivencia de cada uno de ellos. Si no estaban todos de acuerdo con el reparto no comería nadie. Y así fue. Es importante apuntar que fue Bosco quien tomó primero la palabra para decir que el más pequeño debería ir para Adara. Era el mismo Bosco del que tantas bromas hemos hecho todos, también sus compañeros, por falta de compromiso. Por supuesto, Adara no estuvo conforme con la decisión.

Tanto Diego como Yaiza se sumaron a la moción de Bosco. Especialmente curiosa me pareció la intervención de Jonan, para quien la porción más pequeña debería ser para Yaiza siguiendo con este orden (de menor a mayor): Bosco, Diego y él mismo. De manera que Jonan cree merecer la porción más grande de tortilla, mientras le deja a Adara la del medio (tercera por arriba y por abajo). Adara y Jonan coincidieron en el argumento de que Yaiza es la última en llegar. No es mal criterio, aunque en las casi tres semanas que lleva en los cayos Cochinos puede haber hecho más que otros concursantes. No digo que lo haya hecho, pero podría. Por cierto, me parece una ternura ver a Yaiza creyendo que es rival para Adara. Ahora bien, ¿de veras piensa Jonan que ninguno de sus compañeros aporta más que él a la supervivencia?

La autoestima de Jonan es envidiable. Como es vegano no pesca, pero en las primeras semanas acompañaba a sus compañeros y ayudaba en lo posible. Ahora ya no va con ellos porque su conciencia vegana se lo impide. No está entre quienes cuidan el fuego, particularmente por la noche. Ese club está presidido por Ginés y Manuel, con la colaboración de Diego o Bosco. Cuando hay que ir a por leña participa como cualquiera, ni más ni menos. Y sobre la cocina solamente le he visto hacer su receta de coco con isotónico, aunque dado el éxito alcanzado sería suficiente. En su contra que no es invento suyo y ya en ediciones anteriores se había hecho.

Sinceramente, creo que Diego merecía más la porción grande que Jonan. Aunque es igual porque Adara se negó a aceptar el acuerdo de una mayoría de 3 contra 2 (ella y Jonan). Se quedaron sin recompensa y solo cuando el plazo final de un minuto establecido en un último papiro por el pirata Morgan ya había concluido un rato antes y se disponían a emprender el regreso fue cuando Adara se avino a aceptar llevarse la porción más pequeña. Pero ya era tarde. Como tanto se repite en teoría de juegos, compartir siempre es mejor que competir. La misión de subir a la atalaya del pirata es un caso típico donde todos ganan aceptando una decisión, por muy injusta que parezca. Más válido que un inamovible desacuerdo es cualquier consenso injusto.

Lo dejo aquí, aunque mañana habré de volver a recuperar algunas de las cosas vistas en el Tierra de nadie de ayer, especialmente lo relativo al enfriamiento en la relación entre Jonan y Alma. O las grietas ya aparecidas en la relación de Asraf tanto con Adara como con Jonan. De la salvación de Adara solo decir que era previsible.

