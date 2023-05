La noria en la que solo unos se divierten









Ya avisé de que la recta final del concurso podía ser diferente y se preveían nuevas alianzas fruto de la incorporación al grupo de los olvidados y el reposicionamiento de algún concursante ante la cercanía de la final. Quedan solo ocho concursantes y, como si estuviéramos en los inicios, se han reformateado los grupos configurándose un inédito juego de alianzas. No creo que vayan a salir grandes amistades de este Supervivientes 2023. Las alianzas casi siempre me han parecido de conveniencia, aunque en unos pesara más que en otros el factor emocional.

Creo que en la relación entre Alma y Jonan ella se deja llevar más por el lado afectivo y menos por la pura estrategia en el juego. A Jonan le veo a medio camino, con el objetivo principal de que le molesten lo mínimo y llegar a la final con la gorra. Luego ya, si eso, atiende a sus emociones. Pero lo más importante es que estos dos concursantes se mantienen juntos desde el principio, lo cual no pueden decir todos. Manuel estuvo más cerca del otro lado, hasta que debió tener una revelación y empezó a cargar contra Yaiza, para poco a poco despegarse de ese grupo. Bosco estuvo en algún momento más cerca de Alma y Jonan, pero ahora mismo se alinea con Raquel.

Se han producido en el grupo movimientos poco turbadores, que se manifiestan con el sigilo de una gacela y la suavidad de una serpiente. Artur ha firmado alianza con Raquel y Bosco, aparte de su brother Jaime, ayer expulsado. En el otro lado un grupo más numeroso, que acoge con generosidad añadidos como el de Manu. Componentes más genuinos son Adara y Asraf (socios fundadores), además de Jonan y Alma. Hasta anoche eran cuatro contra cinco, pero ahora la distancia ha aumentado y son tres contra cinco. Al final va a ser verdad que van saliendo uno a uno los del primer grupo. Estar convencido de esto ha echado a perder a Jonan, que ha pasado de hacerme gracia a darme un poco de rabia casi siempre.

Aunque para la próxima semana hay dos nominados de cada lado todavía podemos ver estallar el tema de un momento a otro. Lo curioso del caso es que, a diferencia de otras ocasiones (casi siempre, posiblemente), no me parece que uno de los grupos tenga la razón (no siempre) ni esté justamente ofendido. Es una valoración que estoy teniendo que hacer de forma individual, teniendo cuidado en considerar toda la información a mi alcance. No hay una constante, o al menos no lo parece, salvo que los últimos expulsados han salido del mismo lado. Un grupo que en ocasiones tiene cedida a Adara, preocupada por perder la ventaja que le pueda dar su roneo con Artur. Parece que todos estuvieran subidos a una noria como la de la prueba de líder que disputaron anoche, pero solo fuera infernal para unos, mientras para otros fuera pura diversión. Habrían de tener en cuenta que el juego deja de tener gracia cuando solo sirve de diversión para alguno de sus contendientes.

Todavía hay posibilidad de que Raquel viva en los cayos Cochinos y como concursante su próximo cumpleaños. Según Bosco, Jonan soltó la poco afortunada frase de que igual no pasaría así y esa compañera tendría que celebrar su cumpleaños en Madrid o sola en una fría habitación de hotel. Jonan corrigió la versión, quitándole cierta gravedad, lo cual era suficiente reconocimiento de culpa. La brecha entre los dos grupos se ensancha con historias como esta, pero la puede hacer aún mayor que acierte Jonan esa misma predicción.

En el episodio de los cangrejos el grupo con más miembros se comportó de manera que parecía imitar a un Asraf cada vez más tranquilo y menos sobreactuado. No termino de entender la queja de Jonan o Asraf al otro grupo por haberse preparado una olla de cangrejos para ir devorando en la misma noche que habían sido capturados. Creen Jonan y Asraf que tendrían que haberles consultado antes de comenzar el festín, pero ya conté ayer que ellos también habían ido de caza. Bosco, Artur, Jaime y Raquel habían reservado una olla llena de cangrejos para consumir entre todos al día siguiente, y otra olla para comer hasta saciarse esa misma noche.

Lo que querían Jonan y compañía era coger la mitad de cangrejos que los otros, pero beneficiarse de que en ambos lados se repartieran los cangrejos por igual. Parece equitativo que ambos grupos aporten para consumo de todos una olla de cangrejos, mientras que unos no lograron más y los otros llenaron otra olla entera. Jonan pretende esforzarse la mitad y disfrutar de la misma ración. Aunque en realidad tampoco comprendo que se queje precisamente el vegano del grupo. ¿Tanto le ofendió cuando es algo que no va con él? Luego aprovechó Jonan para quejarse una vez más de que nadie le dé comida extra por ser vegano. Lo siguiente sería que alguien vaya a Supervivientes y asegure que solo puede comer jamón ibérico de pata negra. A ver qué hacen entonces.

Salió Jaime y quiso tener un gesto que, con vistas a la galería, le dejara en buen lugar. Hizo las paces con Adara, con quien ha estado hablando algo más durante su última semana de estancia en el concurso. "La veo menos basta y confío en que ella me vea menos cavernícola", dijo Jaime aceptando que veía "basta" a Adara. A pesar de sus palabras amables hacia Adara, Jaime le encasquetó el lastre a esta concursante por los buenos tiempos que pasaron enfrentados. La ventaja fue para Artur, a quien al principio de la edición le dio un lastre consistente en no participar en la prueba de líder justo la semana que quedó nominado y posteriormente expulsado. El azar estuvo de parte de Artur y salió elegida la ventaja. Está claro que le pusieron esta ventaja sabiendo que Jaime se la daría a su brother porque consiste en encargarse de todos los repartos de comida durante la semana. Nada podía hacerle más feliz.

Hubo dos argumentos en la gala en nada relacionados con la supervivencia y el concurso en sí. Me refiero a un capítulo más en la aburrida historia del rey de los bocadillos, el demonio que tiene por pareja y la hija del primero. Esta fue su defensora en plató, pero en lugar de defenderlo se dedicó a ponerlo como chupa de dómine (o, lo que es lo mismo, poner como un trapo, criticar con saña, poner verde, poner como hoja de perejil, poner tibio, poner pingando, poner a caer de un burro o poner a parir) semana sí y semana también. Anoche permaneció al teléfono un buen rato para decir que no quería hablar de momento con su padre porque no se encuentra bien. El segundo argumento off-topic fue la historia que contaron Manuel y Alma sobre su padre, con la que llegaron a emocionarme. Esa es la diferencia entre lo real y la pantomima.

Observatorio de nominaciones

La prueba de líder que disputaron anoche Asraf y Bosco hizo historia en Supervivientes. Batieron el récord de los 15 minutos en la noria infernal que poseían Marta Peñate e Ignacio de Borbón. Estos, a su vez, habían pulverizado el anterior récord de 12 minutos por Alejandro Nieto y Nacho Palau bajo una lluvia que lo hacía más infernal todavía. Aunque para muchos la mejor noria infernal fue esa que protagonizaron Sofía Suescun y Logan durante 11 largos minutos. Como en las anteriores ocasiones, Asraf y Bosco compartieron liderazgo. Por tanto, había cuatro nominados, dos por los votos de sus compañeros y cada líder elegía uno más.

Las nominaciones trascurrieron así:

Manuel > Artur

Alma > Artur

Raquel > Adara y Jonan

Jonan > Artur

Artur > Manuel

Adara > Raquel

Artur era el nominado directo por los votos de sus compañeros, pero los líderes tenían que resolver el empate entre Adara, Jonan, Manuel y Raquel. Asraf se decantaba por Raquel y Bosco por Adara. Al final, se decidieron por una opción de consenso que fue Manuel. Luego Asraf nominaba a Raquel y Bosco a Alma. Esta nominación de Bosco fue cambiada a última hora porque previamente había dicho el nombre de Jonan, inducido por el propio concursante. Si no hubieran dado por válido ese arrepentimiento de última hora habría cambiado el cuarteto de nominados.

Los cuatro nominados definitivos son: Alma, Artur, Manuel y Raquel. Adara votó diferente a Jonan, Alma y Manuel. En lugar de Artur su elegida fue Raquel. No se me ocurre por qué puede ser esto. Asraf, como líder, no pudo nominar a Artur porque ya lo habían sacado a la palestra sus compañeros.

El gato en vídeo

