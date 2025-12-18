Tras su testimonio, Virginia, ha recriminado al actor que no le haya agradecido en público su ayuda

Adrián Gordillo, 'El Mecos' de Aída, se rompe por completo al confesar el motivo de su ruina económica: "Solo estoy pidiendo un trabajo"

La delicada situación personal que atraviesa Adrián Gordillo, conocido por su papel de 'El mecos' en la serie Aída, sigue generando reacciones. Tras el testimonio del actor en 'El tiempo justo', en el que relataba las dificultades económicas y vitales que vive en la actualidad, ha sido ahora la propietaria de la vivienda en la que reside, Virginia, quien ha decidido dar su versión de los hechos.

Según explica la mujer, Adrián Gordillo vive actualmente en la habitación de su hija y convive con ella y su pareja: “Yo aquí le dejo que viva porque está en una situación lamentable y no le cobro nada”, explicaba por teléfono.

La casera asegura que su malestar no se debe a haber prestado ayuda, sino a cómo se ha contado la historia públicamente: “Eso es lo que más me ha dolido en el alma. Todos los días se lava la ropa y todos los días hago todo aquí en casa”, admitía. El vínculo con el actor, según explica, llega a través de su hermano mayor, Rafael, a quien conoce desde hace casi una década: “Hace un mes se queda en la calle y para que no se quede así le dije que se viniera para mi casa", recordaba.

"Solo quiero que se sepa la verdad"

Esta ayuda, insiste, ha sido totalmente desinteresada y sin ningún beneficio personal: “Yo no saco nada de esto, al revés”. La mujer también se muestra dolida por la falta de reconocimiento público y lamenta que no se haya mencionado ni a ella ni a su marido al hablar de esta historia: “No quiero nada, solo que se sepa la verdad”, señala.

Joaquín Prat, por su parte, ha entendido la postura de Virginia: "Lava la ropa de todos, cocina para todos, comen caliente en su casa", argumentaba el presentador. Además, los colaboradores subrayaron que la ayuda prestada por la casera no invalida el testimonio del actor sobre su precariedad: “La red que salva ahora mismo a Adrián y a su hermano es ella”, destacó Antonio Rossi, convencidos de que el actor está agradecido, aunque no lo expresara públicamente en ese momento.