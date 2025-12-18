Malena Guerra 18 DIC 2025 - 16:06h.

Una enfermera decidió grabar al doctor David al observar gestos extraños durante la intervención de la paciente sedada

El cirujano estético de Murcia ha sido denunciado por varias mujeres

Tres mujeres más han denunciado al cirujano plástico de Murcia que se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de agredir sexualmente a una paciente sedada durante una intervención quirúrgica. El caso fue destapado por dos enfermeras que grabaron la escena. Ahora los agentes están investigando estos nuevos casos.

'Informativos Telecinco' ha tenido acceso a los fotogramas del atestado que recoge un vídeo grabado por una de las dos auxiliares de clínica cuando notó que el doctor hacía movimientos pélvicos entre las piernas de la paciente. Incluso dice que se bajó los pantalones. Consiguió grabar lo que se consideran indicios, pero interpretables.

PUEDE INTERESARTE Quién es el cirujano plástico detenido por violar a una paciente sedada en un quirófano de Murcia

"No sabemos si es o no es real. La policía habla con mi representada y le dice, 'oye, has podido ser víctima de una agresión sexual'", relata Raúl Pardo-Geijo, abogado de la víctima.

María Victoria contrató al doctor David para hacerse un aumento de pecho y pudo ser agredida sexualmente

Las dos enfermeras aseguran que cambió la camilla de orientación y que gastó lubricante exagerado. María Victoria contrató al doctor David para hacerse un aumento de pecho mediante la extracción de grasa corporal de la cara interna de los muslos. Estuvo tumbada con piernas abiertas y el cirujano podría haberla penetrado aprovechándose de su situación vulnerable.

"Sí que puede que algún fluido haya quedado en esas mallas", apunta Pardo-Geijo, que afirma que "van a ser objeto de análisis por parte de la Policía".

Hay tres denuncias más de pacientes operadas por él que no saben, pero quieren saber. De momento, el doctor David ha sido enviado a prisión para evitar que pueda seguir operando o agrediendo y por su nacionalidad, ya que podría huir del país.