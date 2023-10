Karina vuelve a salvarse a pesar de su supuesta traición múltiple









telecinco.es

La audiencia ha perdonado a Karina que nominase a tres de las personas más cercanas y que más la han estado cuidando en las dos primeras semanas de concurso. No creo que se pueda hablar de traición porque no tenía ningún compromiso con ellos, ni siquiera una relación suficientemente estrecha para considerar como tal su actitud. Pero, salvo Pedro García Aguado, todos hemos visto a Laura Bozzo masajear los pies de la cantante en más de una ocasión. Por eso me parece que Karina ha sido poco agradecida con sus compañeros, algo que apuntaban sus nominaciones y confirmaba después, cuando afirmó que a ella solo le cuida su madre.

A la estrella de los 70 le molesta que sus compañeros la llamen “tata” porque solo lo es para sus nietos, del mismo modo que es “abu” solo en su casa. La mayor muestra de desagradecimiento es que diga: “Yo no he pedido que nadie me cuide”. Lo lógico es agradecer más los cuidados en ese caso. Si es respuesta a una petición suya se ha de valorar, más aún, si es algo que parte de quienes han decidido darle ese especial trato sin que nadie se lo haya pedido. En todo caso, como ya dije en el escrito del viernes, la audiencia no la castigará por esto. Otra cosa es que se vaya destapando su doble personalidad.

Karina y su alter ego hablan de manera diferente, una parece una niña de preescolar con un progreso lento de su personalidad, lo cual contrasta con la adulta que desprecia el buen trato de algunos compañeros. Una se lamenta que le cuesta andar y teme ser una carga, mientras la otra baila en una fiesta cimbreando su cuerpo con sorprendente facilidad y cambiando los pasitos cortos por sensuales desplazamientos por uno de los jardines de la casa. Confieso que prefiero a la Karina adulta y algo malvada porque me parece más de verdad.

Además de Karina, anoche se salvaron Michael Terlizzi y Jessica Bueno. La expulsión es cosa de tres, por tanto, corren riesgo de expulsión el jueves Alex Caniggia, Laura Bozzo y Sol Macaluso. La terna de nominados es muy favorable para que la periodista argentina salga con un porcentaje particularmente alto. Los porcentajes ciegos estaban así anoche antes de las tres salvaciones: 46 %, 20 %, 13 %, 8 %, 8 %, 5 %.

Oriana abandonó una vez más

Oriana Marzoli negó que hubiera decidido abandonar el programa. Las imágenes en el confesionario muestran esta reveladora conversación: el súper reacciona a la afirmación de querer irse preguntando si quiere abandonar el programa, a lo que Oriana responde que sí y pide salir por la puerta de producción. De las dos puertas que hay en el ‘confe’ una da a la calle y otra a la casa. Y una vez en la calle ya no hay marcha atrás. Personalmente no me hacía falta ver las imágenes porque entre creer al equipo que hace este programa o a Oriana no tengo ningún género de duda. En todo caso, visto lo visto solo se me ocurre decir: no hay más preguntas, señoría. Y un consejo a la huida: deje de hacer el ridículo, haga usted el favor.

Más importantes me parecieron las imágenes en las que no quiere ir al ‘confe’ cuando le dicen y tiene palabras o actitudes intolerables con ese fenomenal equipo. En esto se parecen Karina y Oriana, ya que esta es igualmente desagradecida, en este caso con quien le están dando un trabajo que no merece. Y ese es el quiz de la cuestión, porque seguir contando con Oriana es un error y un riesgo que no se debería correr. Ni siquiera su amiga Marta Castro le da la razón cuando revelaba que las broncas entre Alex Caniggia y Oriana Marzoli eran en las galas, porque luego en la casa no pasaba nada. Así es que no otra cosa que lo visto, la palabra “ridícula” repetida cuatro veces. Llega con dificultad a insulto y fue siempre en respuesta a palabras más gruesas que ella le había dedicado antes.

Tengo la mala conciencia de haber gafado a la exconcursante. En el Moleskine del viernes hice un repaso a sus anteriores abandonos, tanto en GH VIP como en Supervivientes. Además, en redes sociales publiqué que si seguía en el concurso el 29 de octubre sería la concursante número 37 en la historia mundial de Gran Hermano en haber pasado al menos 200 días en la casa. Al final no llegó al abandonar justo un mes antes. Caprichosa, de formas impresentables y mala profesional, Oriana ha cumplido otro récord de dudoso prestigio: el de aquellos que han abandonado el reality más de una vez.

Lejos de notarse su ausencia, he estado observando este fin de semana cómo sus súbditas en la casa están volando libremente. Hay concursantes que consideramos importantes para mover las tramas y en realidad las están taponando, por lo que su ausencia facilita que todo fluya mejor y surjan nuevas tramas. Esto me parece que está pasando tras el abandono de Oriana Marzoli.

Albert Infante intenta autoconvencerse de que no le gusta Michael Terlizzi

Estoy medio mareado porque Albert Infante igual pregunta si puede ser que se esté enamorando y no se dé cuenta, como afirma categórico que ni le gusta, ni le atrae, ni siquiera siente atracción sexual hacia Michael Terlizzi. No sé si es que está confundido o intenta autoconvencerse para evitar caer en la tentación. Justificando su poco estable opinión se equivoca al aludir a su condición sexual cuando afirma: “No quiero que me vean como la mariquita que va detrás del hetero”.

La prueba del algodón que demuestra la atracción de la “Infanta” hacia el italiano es sentirse molesto porque cree que no quiere saber nada de él. Cuando le dice que no le gusta está verbalizando algo contrario a la realidad para ayudar a su autoconvencimiento. Y también se está poniendo la venda antes de la herida por si termina sufriendo su rechazo. Una opinión de Susana Bianca sobre su relación con Albert hizo que el italiano se ofendiera. Albert también fue veleta en esta ocasión, ya que comenzó ejerciendo de mediador y al día siguiente estaba soltando pestes por la boca sobre la modelo.

Lo que Susana le dijo a Albert es que Michael terminará perjudicándole y por eso le dio tres puntos el jueves. Sol Macaluso estaba presente y coincidía. “Estás supeditando tu concurso a una persona”, dijo la argentina. También vino a decir Susana que están así porque las parejas gustan fuera. Indiscreto como es, fue con el cuento a Michael, a quien obviamente no le gustó la opinión de Susana. Reunidos en el cuarto de baño los tres interesados, Susana transformó lo dicho por “he visto actitudes tuyas (de Michael) que me dan desconfianza”. Y aclaró que no se refería a actitudes con Albert sino en general.

Albert de nuevo empezó defendiendo que Susana era sincera y su opinión desinteresada para terminar cargando contra ella en un divertido brote que duró unas tres horas el sábado mientras pasaba el aspirador y ante las disimuladas sonrisas de Marta Castro, Pilar Llori o Carmen Alcayde. Empezó hablando entre susurros y terminó berreando. Lo único que saqué en claro de ese brote es que Albert no mató a Manolete. Los descendientes del toro Islero estaban a punto de reivindicar la autoría de su antepasado. También cambió de opinión Albert cuando dice creer que a Susana le gusta Zeus y poco después defiende todo lo contrario de la forma vehemente que suele mostrar. Susana Bianca y Michael Terlizzi ya estaban enfrentados tras las nominaciones del jueves pasado y todavía más tras las opiniones de aquella y la indiscreción de Albert. “No debería de decírselo”, aseguraba Susana hablando con Sol Macaluso y Jessica Bueno, molesta por tamaña indiscreción.

Carpetas que parecen tener un futuro bien distinto

También la relación entre Susana Bianca y Zeus Montiel es cuestionada en la casa, y no solo por Albert Infante. La modelo cree que algunos compañeros de encierro piensan que el cantante se ha acercado a ella para salvarse. También afirmó que “su gente” lo había salvado la semana anterior. ¿Quién se piensa que es ella? Más famoso es Zeus, no sé por qué no iba a ser al contrario de lo que dice. Alex opina que él es un perrito faldero. Sol es más diplomática y critica a Zeus porque le falta un poco de actitud y algo de chispa. Por no decir que es un ser casi inanimado. Desconfío de la gente que dice “no tengo maldad”. Si realmente fuera así no se te ocurriría hacer semejante aclaración.

Zeus se ha precipitado declarándose a Susana, quien no le ha dicho ni sí, ni no, sino todo lo contrario. “En los sentimientos no se manda”, es de las cosas que se dicen cuando se quiere evitar cualquier cosa que huela a compromiso. Susana no quiere estar atada a nada, por lo que Zeus va a tener que seguir a pico y pala, aunque lo suyo sea el mínimo esfuerzo. No sé si no terminará cansándose de que vaya detrás de ella, lo cual empieza a parecer agobiante hasta viéndolo desde fuera. Ahora mismo está más pegado que su sombra.

El tercer atisbo de carpeta es en el que parecer ir ambos más a una. Luitingo le cuenta a Pilar Llori que ha contado todo en el ‘confe’ y ella se tapa la cara con las manos, creo que para intentar evitar que se vea su sonrisa de satisfacción. Él pidió hablar con su novia, pero Carmela no parece estar por la labor. Durante el debate de anoche el cantante lloró en la sala de confesiones, si bien, que se afanase tanto en tapar sus ojos hasta parecer que quería exprimirlos como si fueran limones me hace pensar que era el típico llanto seco al que tan acostumbrados estamos. Pilar también lloraba en la casa después y le costaba explicar por qué. Cuando alguien dice tener dificultad para expresar sus sentimientos es muy probable que no quiera hacerlo, o no tenga tales sentimientos.

Moleskine del gato

Los dilemas con las llamadas de teléfono para los nominados y una nueva revelación de ese secreto son parte de mi comentario en el Moleskine de hoy.









El Gato Encerrado