Pasó lo que tenía que pasar entre Michael Terlizzi y Albert Infante

Tuvieron que llegar refuerzos a la casa para que terminase estallando la relación entre Michael Terlizzi y Albert Infante . Tras un mes largo de convivencia, el modelo ha terminado de pillar que la “Infanta” tiene con él algo distinto a una amistad. Es el único que no lo sabía allí dentro y entre la sufrida audiencia del programa. Albert decidió anoche romper definitivamente la relación entre ambos , y esta vez parece que no va a haber marcha atrás. Habrá que analizar con gran miramiento si han sido culpables de estos cambios solamente los nuevos habitantes o alguien más.

El punto de inflexión ha tenido su origen en una conversación en el jacuzzi donde Naomi Asensi responde en un principio que no le gusta Michael . José Antonio Avilés y Carmen Alcayde parecían tener ganas de sacar algo de ahí capaz de agitar la casa de verdad, y al final tanto la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ como el italiano terminaron aceptando que se gustan mutuamente , aunque todo tenía el justo tono de juego de provocaciones como para no dar gran importancia a lo dicho. Estando en directo con Lara Álvarez quiso Avilés sacar el tema y pronosticó un futuro rollo entre Naomi y Michael . Esa era la auténtica semilla del diablo que terminó desquiciando a Albert.

Se puede decir lo que se quiera, pero Michael se ha dejado querer y ha participado en un juego del que es responsable Albert, pero que bien podía haber cortado de raíz hace mucho tiempo. El modelo no solo adoptó la postura más fácil, también la más rentable con vistas al concurso. La obcecación de la “Infanta” le ha dado una visibilidad en el concurso que no habría tenido en otro caso. Y su actitud ha sido inequívocamente consentidora. Michael confirmaba de palabra las aseveraciones de Albert sobre que tan solo eran amigos, pero su lenguaje corporal, postural o cómo diablos sea, decía una cosa distinta.

De haber querido, no le habría costado a Michael Terlizzi acabar con las enclenques esperanzas de Albert sobre la posibilidad de que le saliera bien esto. “No me sale nunca nada bien”, decía anoche, y no puedo dejar de creer que lo está diciendo tal como lo siente. Esa es otra de las grandes diferencias entre ambos personajes, uno es mucho más de verdad que el otro. No solo es imposible creer que Michael no estuviera avisado sobre los sentimientos reales de su amigo. Siendo completamente sincero, debo decir que me parece una auténtica burla hacer creer lo contrario. Anoche Michael se burló de la audiencia, y también de sus compañeros de encierro.