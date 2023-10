Laura Bozzo se posiciona en contra de Naomi y la aspirante contraataca: “He intentado hacer un acercamiento y me ha dicho “no pases”

Lara Álvarez ha pedido a los concursantes que se posicionen detrás del aspirante a concursante ( Naomi, Avilés o Yiya ) que no quieren que se quede. Laura Bozzo ha sido la primera en posicionarse, seguida por Susana, y ambas quieren que sea Naomi la que se vaya .

“Yo quiero que se quede Avilés. He hablado mucho con él y es terrible, pero eso es lo que me gusta de él”, señalaba Laura Bozzo, a la vez que argumentaba que no ha hablado apenas con Naomi.