Los azules gastan 87.100 euros del premio final en una noche

Es una maravillosa contradicción que quienes mantuvieron durante días la decisión colegiada de no tocar un dinero que no se sabe para quien será, hayan vaciado el premio en dos semanas consecutivas. Mirando atrás en el tiempo, hace tan solo dos semanas que se echaban encima de Alex Caniggia por lograr la impunidad al ser el único que pujaba por ella 100 ridículos euros. Se quejaron amargamente por 100 euros y llevan dos semanas arrasando .

Si Javier ya estaba deseando irse, no quiero imaginar lo que estará pasando ahora por su cabeza sabiendo que el ganador logrará un premio tan pequeño. Más de uno tendrá ganas de abandonar, aunque todavía podemos ver alguna actividad con la que puedan recuperar parte del premio perdido. Jessica quiso explicar por qué había hecho una puja tan alta, a la que le había precedido la de Laura por 100 euros menos. Su intención principal no parecía estar relacionada con ver y/o escuchar a sus hijos, sino con evitar que volvieran a ganar los del equipo naranja . En esa subasta entraban en juego las ganas de cada uno por tener noticias de sus seres queridos. Y en idéntica medida vengarse de los gastos anteriores, ninguno tan bestia como el de Jessica.

De forma inesperada, Jessica se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada . Por un lado, por saltar la banca y dejar al ganador casi sin premio. Del otro, por convertir la expulsión de Luitingo en un drama. Por unas cosas o por otras Jessica se pasa todas las galas llorando. Anoche se rompía tras despedir a Luitingo, al encontrarse ambos en el confesionario y tanto antes como después de escuchar a su hijo en una brevísima grabación. Preguntada por las razones para hacer tal gasto hablaba de que algunos compañeros no piensan en los demás. Pero ella y Luitingo no pensaron en Pilar Llori ni un poquito durante días. Tampoco en el novio de Jessica. Pero porque no les ha dado la real gana.

Con todo, la gala de anoche fue de nuevo un hito en la historia del programa. Me tuvo pegado a mi asiento y no pude disfrutar más esa enloquecida subasta que he vuelto a ver dos veces, igual que he repetido en bucle la caída de Luitingo o el cariñoso abrazo de Alex Caniggia a Carmen Alcayde al volver esta de la sala de expulsión. Ayer me preguntaba una amiga cómo estaba viendo este Gran Hermano VIP. ¿Cómo lo voy a ver estando Laura Bozzo y Alex Caniggia? Es todo pura fantasía y yo sigo pensando si no estaré soñando.