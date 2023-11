Carmen Alcayde cree que Albert Infante es servil con Laura Bozzo









Carmen Alcayde cree que Laura Bozzo tiene saturado a Albert Infante porque este le hace muchos favores y servicios a la peruana, aunque esta semana le ve menos servil con ella que la anterior. Y es que Carmen piensa que todos están al servicio de la diva. Cuando dice estas cosas estamos a sábado en la hora que la casa ha institucionalizado para comer, es decir, casi nunca antes de las cuatro de la tarde. Es interesante poner en contexto horario esta opinión por lo que se podrá comprobar a continuación. Este mismo día por la noche Naomi Asensi gasta una broma a Albert utilizando los teléfonos de la prueba. No es, ni mucho menos, la primera broma de ese tipo durante la semana. Antes ya se habían hecho pasar por el ‘súper’, que les ha estado llamando para darles un número sin que haya servido para nada porque perdieron la prueba.

La broma de Naomi enojó a Albert y a Laura. Al primero le debió pillar a contrapié, mientras esta andaba ya por su primer sueño y eso significa enfado seguro si es despertada por cualquier tontería. A Laura no le molesta que se queden en el dormitorio hablando, solo pide no ser importunada porque valora mucho su sueño. La broma terminó como el rosario de la aurora, con Albert Infante fustigándose por haber provocado un cisma más en el equipo naranja y Laura Bozzo echándole las culpas a Carmen Alcayde porque la confianza de asco. Entre las dos hay una relación de tanta familiaridad que a la mínima carga la una contra la otra, especialmente Laura contra su hermana Carmen.

Casi no dio tiempo para que se escribieran los repetidos titulares de que se resquebraja el equipo naranja o similar y ya estaban hermanadas de nuevo, prodigándose abrazos cariñosos. Eso sí, el episodio sirvió para valorar algunas cosas. Por ejemplo, que Laura se exalta y le echa las culpas a Carmen con demasiada facilidad, pero no se comporta con ella de una forma y de otra bien distinta cuando no está delante. Esto es precisamente lo que hace Carmen. Esa noche, primero se aseguró de calmar a Laura y, una vez se la había metido en el bolsillo una vez más, salían por su boca sapos y culebras sobre su amiga.

Todavía al día siguiente (ayer, domingo) seguía Carmen tirando reproches a Laura charlando con otros compañeros del team. A Naomi le hablaba de la relación que tienen ambas y volvía la burra al trigo con la condición de servil que atribuye a Albert, por supuesto con Laura. Para la colaboradora televisiva la actitud de la Infanta se explica porque la diva Bozzo pide que le hagan todo, que si el café, la maleta, el tinte, la peluquería, el maquillaje e incluso que recojan su armario. Además, en su vida habitual no dejaría que nadie le hablase como Laura. Todavía estaba molesta por su reacción ante la broma de la noche anterior. Las llamó falsas y no vale que hoy se disculpe, como hace siempre.

Carmen Alcayde ha cambiado, aleccionada por su hermano

Carmen Alcayde tiene razón objetivamente, pero tal vez debió decirle esto anoche a Laura en lugar de zanjar la polémica con ella de manera amistosa y luego soltar todo esto en su contra a sus espaldas. Está claro que todos hablan de todos, y lo sano que veo en la relación entre los miembros del equipo naranja es que discuten entre ellos como pasa en cualquier familia o grupo de viejos amigos, sin que eso logre erosionar la relación de cariño establecida entre ellos. Pero prefiero la manera que tiene de gestionar las crisis Naomi, que dice lo mismo delante y detrás de Laura, no como Carmen.

No veo la misma Carmen Alcayde ahora que antes de la gala del pasado jueves. Su hermano la aleccionó, igual que hicieron el resto de los familiares con otros concursantes. Solo hubo una excepción a esto: los mensajes que recibió Laura, tanto de su hija como de Alex Caniggia fueron públicos, sin que pudiera nadie decirle nada al oído o posteriormente fuera de cámaras. En esto Laura anda en desventaja con todos los demás. El cambio de Carmen está claramente relacionado con las cosas que pudo decirle su hermano, no solo lo que pudimos ver, aunque solo con decirle que hiciera su concurso sin estar tan pendiente de Laura ya le estaba diciendo bastante.

No tengo ninguna duda de que los consejos de su hermano le han hecho pensar a Carmen que es la hora de pensar en ganar el concurso, por lo cual no les va a ser posible mantener la misma relación de hermanas. Esta debe ser la razón por la que ya el sábado a primera hora de la tarde arremetía contra Laura como no lo ha hecho nunca antes en todo el concurso. Por detrás destaca lo malo de Laura para hacerle perder puntos ante la audiencia votante, y por delante sigue siendo amable con ella para que no le esté dando la matraca, algo que habría podido evitar si su hermano no le llega a dar un punto a ella, lo cual fue un claro error.

El punto a Laura del hermano de Carmen no es solo parte de una estrategia pactada por los familiares de los naranjas. Bien podrían haberse repartido las nominaciones de un punto de tal manera que no le tocase a él dárselo a Laura. Está claro que fue intencionado y pretendía lanzar un mensaje a las dos. Carmen no tiene culpa de las nominaciones de su hermano, pero tampoco puede evitar que le condicionen. Laura tiene toda la razón en sospechar de ese punto. No olvidemos que ojo de loca no se equivoca.

Es mentira que Carmen Alcayde lleve todo el concurso traicionando a Laura Bozzo

Seguidores y defensores de Carmen Alcayde le hacen flaco favor no reconociendo ninguna crítica hacia ella, aparte de equivocarse en lo que pueda perjudicarla. Que reaccione a cuatro semanas de la final y decida comenzar a disputarle a Laura el premio no es nada intrínsecamente malo, aunque es un tipo de movimiento que la audiencia suele castigar. Se puede cambiar de rumbo en las últimas semanas, pero nunca para batallar y disputarse el premio entre quienes han sido amigos durante el concurso. Puedo poner más de un ejemplo, pero se me viene primero El Koala con la princesa peruana Miriam Saavedra en otro GH VIP.

Tan alejados de la realidad veo a algunos defensores de Carmen como al concursante expulsado con un 85 % de los votos, que anoche subió las curvas de Guadalix de la Sierra para volver a vomitar su tósigo dentro de la casa. En esta ocasión en la sala de expulsiones, convertida en sala de la línea. Los nominados (menos Michael Terlizzi, primer salvado anoche) se enfrentaban a un dilema. Debían aguantar el discurso de un oponente durante minuto y medio sin rechistar para sumarle 2.000 euros al premio final. Ahora bien, en caso de que no aguantasen sin pronunciar palabra restarían esa misma cantidad de dinero. Laura tuvo la mala suerte de que le llevaran a Avilés.

Es intolerable que un exconcursante vaya a mentirle a Laura Bozzo para dejar mal a Carmen Alcayde. Esta ya había pasado su parte de la prueba ante una Belén Rodríguez empeñada en ejecutar su venganza por lo que la colaboradora dijo de ella en otro programa. José Antonio Avilés también arremetió contra Carmen diciéndole a Laura que le ha estado traicionando desde el comienzo del concurso y se ha pasado todo este tiempo soltando sapos y culebras contra ella. No lo dijo así, pero ese era el sentido. Todo esto gritando, por supuesto, y tomándose la libertad de besar la cabeza de Laura mientras todavía llevaba puesto el antifaz y darle vueltas luego a su silla. ¡Oiga, apártese un poco!

La verdad está en un punto entre los defensores de Alcayde y el impresentable de Avilés. Carmen hace caso a las consignas de su hermano y empieza a pensar en que si siguen entregadas a Laura, sin aumentar el nivel de crítica hacia ella, les va a robar la tostada a todas. Ya había criticado a Laura antes, pero siempre a consecuencia de un enfado y sin hacer causa general contra ella. Negar esto es no querer ver la realidad, de la que se aleja mucho más quien afirme que lleva todo el concurso traicionando a Laura, porque eso sencillamente mentira, además de un disparate de dimensiones siderales.

Es una obviedad lo que dice Pilar Llori sobre que Luitingo pretende que Jessica Bueno deje a su novio

No termino de entender que ayer les pareciera mal a todos en la casa que Pilar Llori dijera a Luitingo que está repitiendo con Jessica los mismos esquemas que siguió con ella. Según Pilar, Luitingo habría presionado a Jessica para que pidiera hablar con la psicóloga y después intentará que deja a su novio, justo lo que ella vivió en la casa antes de ser expulsada. Es obvio que el objetivo de Luitingo es tener una segunda carpeta en la casa, a lo cual ayudaría que Jessica dejase a su novio.

Me aburre la cutre trama del triángulo amoroso que nunca lo fue. Digo más, creo que Pilar ha pasado de basar su concurso en la carpeta propia a basarlo en la ajena. La veo desubicada e intentando aprovechar el tirón, pero no creo que sea tan grave lo que dijo ayer. Desde luego, nada que justifique la reacción de Luitingo, maltratando la vajilla, quitándose de en medio de manera excesivamente enérgica y pronunciando la frase de la edición: “Debe ser que tengo ahí abajo una perla”. La reacción de Luitingo no solo fue por los dos punzantes comentarios de Pilar, antes le había picado la opinión de Naomi sobre su relación con Jessica. Una opinión que pidió él mismo y luego le costó aceptar.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche, antes de salvarse Michael Terlizzi y Carmen Alcayde: 50 %, 34 %, 8 %, 6 % y 2 %. Parece confirmarse el duelo entre Jessica Bueno y Pilar Llori, en cuyo caso Laura seguiría nominada con una diferencia sobre el segundo menos votado (y salvado anoche) de tan solo dos puntos.

El dilema de la línea dejó mucho que comentar y es tema de mi Moleskine de hoy.









