Las reacciones a las salvaciones de Carmen Alcayde y Michael Terlizzi de la expulsión

"Gracias a los que han votado para echarme porque me dan más fuerzas de seguir adelante, no soy mueble", ha dicho Laura Bozzo tras esto y ha explicado sus palabras: "Me encanta porque muestra lo que está pasando fuera y muestra que muchas cosas son positivas. Prefiero que haya gente que me quiera y gente que discrepe, no ser una persona que pasa indiferente y estoy feliz porque en este momento me interesa estar nominada y me interesa ir a la sala de expulsión sin haber atacado a nadie ni haber hecho daño a nadie".