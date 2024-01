Una edición nostálgica e isleña









La primera pregunta que me surge tras ver la gala de presentación de un GH DÚO repleto de personajes que con facilidad podrían convertirse en muñecos de pimpampum es cuánto tardará Luca Onestini en hacer carpeta. Mayka Rivera es la candidata número uno, pero no descartaría que Keroseno cierre la lista. Para quien no conozca a Keroseno y anoche tuviera una causa justificada para no ver la gala cuento que es el hermano de Finito y juntos crean contenido en Internet (no son Lola Lolita, también lo digo) y participaron en un reality aventurero de otro canal. Otra duda es cuánto de enérgicos (por decirlo así) serán los seguidores más fanáticos de Lucía Sánchez. Se me antoja que la de las tentaciones isleñas va a ser diva oficial de este encierro por parejas (y un trío).

Keroseno y Finito (Pablo y Mario) ganaron la primera prueba de inmunidad con un juego de esos que algunos desprecian porque les parecen cosas de niños y a otros nos gustan precisamente por lo mismo. Esto les otorga el privilegio de dormir en la suite, con amenities y algunos otros privilegios. Lo presentaron como ejemplo de lujo, ante lo que yo pido una definición de “lujo”. Viendo las minúsculas camas está muy lejos de lo que es común entender. Aparte de ser inmunes en las primeras nominaciones, que tendrán lugar este mismo domingo, y rodearse de un lujo algo pobretón, tienen el poder del veto. El dúo vetado no podrá nominar y Keroseno tuvo muy claro a quien vetar: Marta López y Efrén Reyero.

Este GH DÚO, aparte de estar lleno de concursantes a los que urge expulsar, es pura nostalgia. No confundir con memorabilia, porque de las cuatro veces que estuvo anteriormente en esa casa Marta López ninguna me parece en absoluto memorable. Tras GH 2, GH VIP 1 y GH El reencuentro, Marta es concursante de GH DÚO 2. De Kaiet López (no es hermano, sino compañero en su primera edición) a Efrén Reyero, pasando por Coyote Dax. Efren es otro homenaje a la propia historia de Telecinco al ser el primero de los tronistas. No se puede decir que la especie degenerase tras él porque los inicios tampoco fueron para tirar cohetes.

¿A quién expulsamos primero?

Me gustó la explicación dada por Keroseno para vetar a Marta López. Al parecer, un rato antes le había contado que era su cuarta vez en esa casa y no apreció en el comentario entusiasmo alguno. “No te puedes imaginar cuántas velas de tarta he apagado yo deseando entrar en esta casa”, decía Keroseno. Original manera de decir que ha tardado años en conseguirlo. Como dúo cómico tendría todas las prevenciones contra ellos, pero con este episodio y alguna otra cosa de esta primera madrugada me han conquistado (sin segundas). Su experiencia de vida es carne de curva de la ídem y tienen todo mi apoyo si vetan cada vez que puedan a Marta López. Aunque, otra de mis preguntas de hoy es: ¿A quién expulsamos primero?

Cuando estaba convencido de que nadie superaría a Luca Onestini (el hermano del piadinas) en mi lista de expulsables con urgencia, aparecía Asraf Beno, el superviviente que más he deseado ver dejando la palapa para siempre. Y convencido de que no era posible superar esto aparecía Marta López. Las peleas por elegir al más expulsable pueden ser temibles. Y eso sin pasar al siguiente nivel, donde nos encontramos a Manuel González (ex de Lucía Sánchez, en su momento “señores de la manita relaja”), Efren Reyero (candidato a mueble de la edición) o Ana María Aldón (que aquí lo máximo que puede pescar es un resfriado).

La edición también tiene aromas caribeños. Asraf Beno, Marta López, Elena Rodríguez, Ivana Icardi y Ana María Aldón estuvieron en Supervivientes (los tres últimos en la misma edición). Lucía Sánchez, Manuel González y Mayka Rivera en La isla de las tentaciones. Ocho de los trece concursantes en total. En cuanto a los dúos, no todos tienen cuentas pendientes. Keroseno y Finito son hermanos y trabajan juntos. Efren Reyero y Marta López han tenido rollo y no parece que guarden mal recuerdo de ello. Conflictos heredados de familiares tienen Asraf Beno y Elena Rodríguez (Asraf termino de mala manera con Adara Molinero), lo mismo que Ivana Icardi y Luca Onestini (Ivana no habla bien de su experiencia con Gianmarco Onestini).

Keroseno y Finito iban disfrazados de Epi y Blas

Problemas directos tienen Ana María Aldón y Marc Florensa (su exrepresentante). Y luego está el trío explosivo de Lucía Sánchez, Manuel González y Mayka Rivera. El segundo puso los cuernos a la primera en la isla. Tampoco entiendo tanto enfado porque es lo que se espera de ellos. En cuanto a Mayka, parece que tuvo un acercamiento a otro ex de Lucía. Todo esto prueba que en el trío quien destaca es Lucía Sánchez. ¿Qué digo en el trío? Ella se pasea por la tele como personaje icónico y lo es casi todo el rato. Los momentos más remarcables la tuvieron de protagonista. El primero cuando explotaba contra Manuel nada más verse. “Es un reventado que si no habla de mí no tiene chicha”, dijo ella. Luego espetaba a Marc Florensa: “Tú cállate que fuiste a Sálvame a hablar de esta mujer”. La mujer es Ana María Aldón y Marc se había atrevido a defender a Manuel. No sabe lo que se hace.

Lucía no solo tiene un gran apoyo en redes, también promete dar momentos sin descanso, y eso es una garantía en este reality. Además, tiene un gran apoyo mediático, lo cual la pone en una posición de cierto privilegio. Espero que sea lista y no reclame más ventajas. Lo mejor que puede hacer es compensarlo como pueda y, si acaso, buscar la mala fortuna. Puede sonar raro, pero no es ninguna tontería. Visto que es quien más promete, a poco que lo haga bien puede llegar muy lejos. Otra cosa es ganar, de lo cual no tiene sentido hablar el primer día. Serán muy torpes si no van por ella desde la primera nominación, aunque también la pueden hacer más fuerte si se da un “todos contra Lucía”.

Otras dudas que me surgieron durante la gala fueron resueltas un poco después. Por ejemplo, que Keroseno y Finito iban disfrazados de Epi y Blas porque son personajes muy importantes para ellos puesto que fue el primer regalo que recibieron. La cosa requiere un poco más de explicación, aunque sobre la marcha me está surgiendo la duda sobre cuál sería el segundo de los regalos. Igual es una manera de conocer a una persona. Preguntemos a quién tengamos más cerca por sus dos primeros regalos, aunque bien pensado no creo que muchos lo fuéramos a recordar. De momento, el último regalo para estos hermanos malagueños que viven a ratos en Edimburgo (donde se compraron recientemente una casa) es participar en la segunda edición de GH DÚO.

Ismael Beiro contribuyó al tono nostálgico que me trasmite esta edición

Decía Asraf Beno esta madrugada que son muy pocos, lo cual relacionaba Elena Rodríguez con que la duración de esta edición será menor. No es algo oficial, pero haciendo caso al comentario diré que no son tan pocos. La anterior edición de GH DÚO se inauguró con 16 concursantes, sin que hubiera ninguna incorporación y solo una baja (Julio Ruz por expulsión disciplinaria). Tres concursantes menos no es para decir que son pocos. Con ese baremo no sé lo que podrá decir Asraf tras las tres primeras expulsiones. Que nominen este domingo acelera el proceso, aunque tampoco es la primera vez que esto sucede. Es más, en GH 10 nominaron en la propia gala de presentación y, lo que me parece más fuerte, expulsamos a Germán Ramírez al día siguiente. El de Sabadell duró un día escaso en el concurso. Y lo supo aprovechar como pocos. Marta López también fue la primera expulsada y ahí está viviendo su cuarto GH.

A quien no expulsamos el primero porque fue el último en salir de la casa es Ismael Beiro. Lo suyo fue otra modalidad: el primero en ganar este reality. Anoche entraba en la casa porque es el concursante preferido de Manuel González. No es motivo suficiente, aunque supongo que reforzaba la idea nostálgica e isleña (por sus famosas camisas hawaianas) que trae este GH DÚO. Según como lo veamos, el casting es un homenaje al reality. Casi todos, por no decir todos, habían participado antes en uno y a la mayoría los conocemos precisamente por eso. Por lo general, quien más me termina interesando es alguien con escasas expectativas en un principio. Teniendo esto en cuanta sospecho que de este grupo me van a terminar gustando muchos. Y, siendo sincero, espero equivocarme poco.

Moleskine del gato

Las críticas al casting de la presente edición, revisionando a un tiempo la propia valoración sobre el de la anterior, es uno de los argumentos de mi Moleskine (de nuevo en vídeo) de hoy.

¡Comenzó la fiesta! Tenemos vida en directo los jueves y domingos por la noche. Y todo rato en los canales 24 horas. Soy un poco más feliz que ayer.









