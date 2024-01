Marta López y Marc Florensa aspiran a ser dueños de la casa









Visto el comportamiento de Marta López y Marc Florensa entiendo que tres de las cinco parejas que podían dar puntos en las primeras nominaciones de este GH Dúo tuvieran a estos dos concursantes en su punto de mira. Keroseno y Finito son, aparte de inmunes, dos concursantes fríos y analíticos, que en solo tres días han demostrado dotes como estrategas. Es Keroseno quien da la cara, pero actúan a dúo sin casi tener que hablar entre ellos. La prueba del nueve de que Marta y Marc son dos de los concursantes que más se le han atravesado a la mayoría es que dieron puntos a los dúos de ambos.

Marc Florensa podía haber arrastrado a la nominación a Ana María Aldón, pero han tenido la suerte de ser el único dúo salvado de salir a la palestra, junto a los inmunes. No es el caso de Efrén Reyero, que tampoco está sabiendo conectar con sus compañeros. Con Marta López y Marc Florensa el problema no es solo de piel. Aparte de caer más o menos simpáticos (más bien menos) suscitan el temor de aspirar a convertirse en los dueños de la casa y conseguirlo. Es el escenario del ‘inquilinato’, o lo que jurídicamente viene a llamarse usucapión. Es decir, una de las formas de adquisición de la propiedad de las cosas, concretamente “la posesión por el ejercicio como dueño durante cierto tiempo”. Lo que vendría a ser una política de hechos consumados.

Sin mediar contratos de arras, notarios ni actos jurídicos documentados, algunos concursantes de Gran Hermano pretenden convertirse en los dueños del cortijo, lo cual les otorgaría una posición de privilegio y dominio sobre el resto de los concursantes. Una vez se hayan hecho dueños pretenderán decidir lo que se debe hacer y cómo. Si Marta López y Marc Florensa han estado organizando cierto complot este primer fin de semana entiendo que es porque piensan en unir la experiencia de la una con el conocimiento del otro para conseguir éxito en su jugada y ostentar pronto el poder.

Han de darse prisa si quieren llegar bien situados a la final

Por lo escuchado en los comentarios de varios concursantes, solo tienen siete semanas para plantarse en la final con una buena posición. Por eso han de darse prisa. Marta y Marc lo deben estar teniendo en cuenta, otra cosa es que la cosa les salga bien o mal. De momento, Marc no está nominado y Marta sí, pero es muy posible que se salve entre los otros ocho nominados. Es una cuestión de prioridades. No es que queramos salvarla, sucede que no está por el momento en las posiciones de cabeza entre quienes queremos ver fuera, que son muchos. Keroseno y Finito no solo vetaron a Marta López (y, por extensión, a Efrén Reyero), también les nominaron anoche y cuando los vetados se enteraron de lo sucedido tuvieron el valor de afirmar que repetirían su decisión del pasado jueves. No en vano han pasado solo tres días.

Si en un lado tenemos los aspirantes a dueños, en el otro estarían los dispuestos a aprovechar su capacidad para resistir. Esta se apoya, en buena medida, en la facilidad para callar. Estoy pensando en Ana María Aldón y Elena Rodríguez, que vendrían a ser el ‘comando Carrefour’. Ambas han trabajado en esa multinacional de distribución, Ana María como pescadera y Elena en la caja. La dura vida de ambas les ha entrenado en la resistencia y esta no es posible sin el silencio. Por eso creo que se equivoca Elena Rodríguez polemizando con Ivana Icardi. Aparte de que, probablemente, Ivana tenga parte de la razón, la madre de Adara pierde fuelle entrando ahí. Anoche se iba a la cama llorando disgustada por un nuevo enfrentamiento.

Tampoco creo que gane nada Ana María Aldón enfrentándose a Marta López por viejos rencores relacionados con el tratamiento que recibió por parte de algunos programas de la cadena. A Marta es mejor no darle pie porque vive del conflicto y se aprovecha de la debilidad de los demás para aplicar su estrategia basada en el engaño a los incautos (entre los que hay igualmente concursantes como espectadores). Aparte de haber trabajado en el mismo sitio, Ana María Aldón se sometió a una terapia de regresión y Elena Rodríguez ha pensado hacerlo. Ambas son más de verdad que Marta López y Marc Florensa, además de tener diferentes cualidades para someter al resto.

Elena Rodríguez y Ana María Aldón, expertas en la resistencia y el silencio

Para explicar lo que digo de Elena Rodríguez y Ana María Aldón me referiré a algo visto en esta última que es un simple gesto sin ninguna importancia, pero me parece significativo. Ana María estaba cocinando (ella se encargaba de las lentejas y Efrén de las ensaladas a la carta). En un momento dado va a abrir un cajón y comprueba que está sucio. Otra persona habría puesto el grito en el cielo o, al menos, se podía haber quejado por ello. Sin embargo, se ayudó de un trozo de papel de cocina para abrir el cajón. Y calló. Es más fácil sobrevivir callando, algo que solo saben bien quienes lo han pasado mal.

En definitiva, esto consiste en brillar más que los demás concursantes, algo que se puede conseguir gracias a determinadas actitudes o por tener un brillo personal no sujeto a ninguna capacidad. Tener luz es una gracia y no depende de ninguna pericia concreta. Entre los trece concursantes hay dos a quienes veo brillar sin pretenderlo: Lucía Sánchez y Keroseno. El caso de la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ya lo adelanté el viernes en mi primer análisis de la edición. Después de tres días de observación añado a Keroseno porque me parece puro reality.

Pocos consiguen llamar la atención de manera semejante a como lo hizo Keroseno anoche tras nominar. Le había dado un punto a Marc Florensa que, como dije antes, arrastraba a Ana María Aldón. Salió de la sala de confesiones llorando porque con Ana María ha tenido una conexión muy especial y hubiera deseado no nominarla. Es contradictorio, en parte, porque podría haber dado su punto a otra pareja, pero los grandes concursantes son contradictorios, para lo cual me remito a la pasada edición y las muestras que tuvimos de ello (con Laura Bozzo a la cabeza). Su paseo desde el ‘confe’, seguida dentro de la casa precisamente por Ana María, fue de diva total.

De Keroseno y Finito me distancia alguna cosa. Que Keroseno sea quien nomina por ambos, sea el que se moja y da todas las explicaciones me descoloca. Todavía más que Finito haga el papel de poli bueno, o de payaso cara blanca. Intento pensar que es una estrategia pensada por este dúo y, de momento, lo tengo en observación. Lo que no termino de entender es la contradicción de se presenten como Keroseno y Finito, pero digan: “No venimos aquí como comediantes, sino como personas”. Ayudaría a verlo así que se hicieran llamar por sus nombres reales, no los de comediantes.

Los dos concursantes a quienes veo más personalidad tuvieron un enfrentamiento anoche al final de la gala. Me refiero a Lucía Sánchez y Keroseno. En parte, se trató de un malentendido, aunque consecuencia de cierto egocentrismo que ataca a Lucía y el innecesario comentario de Keroseno. Lucía interpretaba la nominación del trío porque ella ha sido quien más conflictos ha tenido en estos tres días. A lo que Keroseno reclamaba, posiblemente por celos, que no se creyera la protagonista. Luego lo hablaron y Keroseno no había entendido que Lucía se refería a las veces que lloró cuando Manuel la mandó callar, o los remordimientos por haber robado una chuche de la suite donde duermen Keroseno y Finito (siendo que no pueden compartir nada, aunque tampoco dijeron si podían cogerlo los demás). Este conflicto anuncia una batalla de egos entre dos divas.

Observatorio de nominaciones

Antes de nominar tenían que bajar por la rampa regada de lubricante por Albert Infante (una vez más). Esta vez para intentar derribar unos bolos blancos que daban un punto y evitar el negro que quitaba dos. Todos debían repartir los votos conseguidos entre dos parejas, si lograban más de uno (como pasó con todos los dúos). En los votos repartidos por cada pareja se puede ver la puntuación lograda (bolos blancos derribados) pues nadie tiró el bolo negro.

Nominan por dúos, pero se vota para expulsar de manera individual, pudiendo dar cada semana cinco votos, a repartir como se desee. Las nominaciones se desarrollaron así:

Lucía/Manuel/Mayka > Ivana/Luca (1), Ana María/Marc (1)

Ana María/Marc > Lucía/Manuel/Mayka (2), Asraf/Elena (2)

Asraf/Elena > Ivana/Luca (2), Lucía/Manuel/Mayka (1)

Keroseno/Finito > Marta/Efrén (2), Ana María/Marc (1)

Ivana/Luca > Marta/Efrén (2), Asraf/Elena (1)

Nominados: Lucía Sánchez, Manuel González, Mayka Rivera, Asraf Beno, Elena Rodríguez, Ivana Icardi y Luca Onestini.

Marta López y Efrén Reyero, concursantes vetados por Keroseno y Finito, no podían nominar, pero Ion Aramendi les hizo creer que sí y dieron tres puntos y uno a la cara. Los tres fueron para Ivana y Luca, mientras el punto se lo daban a Ana María y Marc. Buena idea que nominasen, aunque sin validez, para saber por dónde van los tiros en este dúo.

Como dije antes, aparte de los inmunes Keroseno y Finito, solo quedaron sin nominar Ana María Aldón y Marc Florensa. Más de uno se quedó con la cara a cuadros porque querían que quedase nominado Marc y pensaban que así iba a ser. Los inmunes en particular.

Moleskine del gato

Anoche supimos, por sorpresa, que esta semana habrá una gala mañana martes a las 22:50 (tras ‘Allá tú’), con Ion Aramendi, además de la cita del jueves a las 22:00 con Marta Flich. Mañana se salvará a un nominado y el jueves asistiremos a la primera expulsión.

