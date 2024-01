La tremenda discusión entre Marta y Ana María: "Como empiece a soltar toda la mierda..."

Ana María le dice a Marta que tenga empatía con Lucía: este ha sido el momento

Ana María Aldón, a Marta López: "Me acuerdo es de las palizas que me pegabais todos"

Marta, a Efrén y Manuel, sobre Ana María Aldón: "No voy a consentir que me ataque ni esta ni ninguna"

Ana María y Marta López han acabado a gritos dentro de la casa de 'GH DÚO'. Y es que Ana María culpa a Marta de haberla arrastrado por los platós de televisión. Marta le señaló a Lucía que no viene bien de casa y que cualquier cosa le afecta. Posteriormente fue directa a Ana María, preguntándola si se acuerda de cuando ella estaba mal.

"¿Yo? Yo lo que me acuerdo es de las palizas que me pegabais todos", le dijo a Marta. "¿Me lo estás diciendo a mí? Pues relájate conmigo. A mí no vengas a atacarme", le señaló por su parte Marta. Ambas se iban calentando cada vez más y entraron en una seria trifulca. "Solo te digo que tengas la misma empatía con ella (Lucía) que con otras personas que pasan por la misma situación", explicaba Ana María.

Marta afirmó tener empatía con todo el mundo y que si quería discutir que así será: "A mí no me vuelvas a hablar así. Me has venido a atacar. Yo no arrastré a nadie". Marta no entendía esa acusación de la ex de Ortega Cano y quería que le explicase por qué había dicho eso, pero Ana María prefería pasar del tema y acabó reconociendo que a lo mejor lo pagó con ella sin ninguna razón.

Marta se desahoga con Efrén y Manuel

"Si sacas la mierda la sacamos. No escupas y luego te vayas para otro lado", insistía Marta. Una Marta que se desahogaba con Efrén y Manuel: "Me viene a atacar todo el rato. No se lo voy a consentir ni a esta ni a ninguna. He respirado dos veces. Si no respiro le voy a decir quién es. A ver si se cree que no la conozco".