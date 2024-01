"No voy a decir que he sido el hazmerreír o la tonta del bote porque no lo soy pero, de ojos a todos los demás, yo era la que iba arrastrada detrás de Efrén y han equivocado el cariño, el respeto y la admiración que tengo por él y el amor con que yo quiera tener nada con él", reaccionaba Marta en primer lugar.

Marta había incluso llorado por este tema y al hablar de ello ha vuelto a emocionarse en directo. "No me quiere", había comentado con algunos compañeros. Ante la pregunta directa de Ion Aramendi a Efrén de si la quería o no, el concursante aseguró que sí pero matizaba "no como pareja".