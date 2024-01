A Ana María Aldón le intimida la mirada de Finito









Con solo una mirada

Con solo una palabra

Me puedes aliviar

Me puedes Destruir

Me puedes convencer

Como dice la canción de Marta Sánchez, solo una mirada puede servir para aliviar, destruir o convencer a una persona. Lo mismo con una palabra. Ana María Aldón ha sentido miedo con la mirada de Finito. El cómico malagueño parece tener habilidad para intimidar con las miradas igual que con las palabras, aunque no todos han sentido lo mismo que Ana María. Entiendo que el amago de ataque de ansiedad que esta sufrió el domingo fue por esa mirada, que al parecer le retrotrajo a “una historia de su vida que no quiere recordar”. Igual por esto ayer aparecían Finito, Keroseno e Ivana Icardi con gafas de sol, a lo ‘Hombres de negro’. A Elena Rodríguez le parece un poco fuerte todo eso. A mí me parece directamente un exceso lo de Ana María.

El gas que soltó Finito durante el debate del domingo ha servido para terminar de separar la casa. Ahí no utilizó la palabra ni su mirada, sino otras expresiones corporales. Concursantes como Asraf Beno se han distanciado algo, aunque le molesta ser interrogado sobre ello. Le preguntó ayer Mayka Rivera y se quejó porque se sentía atacado y presionado. La inseguridad de Asraf es tal que ni hablar con él se puede. Que le pregunten su opinión sobre las cosas de la casa es normal, luego es su decisión contestar o no. Pero de ahí a sentirse presionado hay un trecho. Lo de Asraf parece pura paranoia. Sobre su relación con los hermanos solo digo que por la noche hablaba de series y películas con ellos e Ivana Icardi.

Keroseno y finito son amigos del cringe

Los hermanos debieron notar que su círculo se estrecha y ya tienen solo el apoyo de Ivana Icardi. Por eso se acercó Finito a Efrén Reyero y Manuel González, dolido porque ni siquiera le saludan. Finito se abonó a la teoría de poder convivir con cordialidad y en las galas sacar los cuchillos que han ido afilando durante la semana. Es una opción, posiblemente mejor que hacer difícil la convivencia y vender en las galas que son más tiernos que el osito de Mimosín. Efrén le hizo llegar que Ana María tuvo miedo por su culpa, y Manuel le afeó el pedo y que dijera lo de la boca maloliente de Ana María. Tampoco gustó en la casa que Finito emplazase a conocerle fuera, lo cual interpretaron como una amenaza. En mi colegio se decía “te espero en el Puerta Bonita a las siete”, y no era para cambiar cromos.

El acercamiento de Finito fue interpretado como un signo de debilidad. Marc Florensa se sumó a la teoría del miedo de Ana María Aldón. El mejor escarmiento sería que Finito entrase en el dormitorio con un cuchillo cebollero en la mano y se acercase a Marc. ¿Qué mejor manera de justificar el miedo? Es broma, claro, pero así se entendería todo mejor. Tengo claro que lo de Ana María y Marc es una exageración, claramente intencionada. Quién sí tenía razón es Lucía Sánchez, que se quejaba del selectivo perdón de Finito. Es cierto que mejor habría hecho reuniendo a todos para pedirles perdón. Más por el pedo y algunas salidas de pata de banco que por dar miedo. El miedo es una cosa personal, de la que no se puede responsabilizar a nadie.

Lo del escape de Finito fue siendo suavizado según pasaban las horas. Marta López llegó a reconocer que le hizo gracia. Desde muy corta edad nos hacen reír los pedos, por lo cual no me extraña lo que dice Marta. Ahora hace falta que algunos más lo reconozcan. Entenderían mejor a los hermanos si contasen al grupo lo que le decían anoche a Ivana Icardi. Keroseno y Finito son amantes de la cultura cringe. Su humor se basa en eso, es decir, en provocar una mezcla de grima y vergüenza ajena. Con el pedo encajan perfectamente los conceptos “humor”, “grima” y “vergüenza ajena”. Si a eso le añadimos unos toquecitos de provocación tenemos la composición del concurso que están haciendo.

Ivana Icardi se disculpa con Marc Florensa

Ivana Icardi se disculpó ayer con Marc Florensa, aunque la conversación sirvió para poco. Es inevitable interpretar como un movimiento estratégico todo lo que sucede en este concurso. No creo que Ivana pretendiese ganarse a Marc y evitar su nominación el próximo jueves. Más bien me parece que necesitaba decirle de corazón que no está contenta con sus comentarios sobre él en el debate y aclarar que no quería hacerle daño. La respuesta de Marc fue más virulenta incluso, por lo que también él se disculpó y con las lágrimas brotando de sus ojos aceptó de buen grado el abrazo de la argentina.

Es una lástima que gestos tan bonitos (un abrazo siempre lo es) como el que protagonizaron Ivana Icardi y Marc Florensa se deprecien luego cuando una de las partes lo comenta con un tercero. Marc lo compartió con varios compañeros e Ivana con Keroseno en un principio. Vi inicialmente desconfianza, luego volvieron los reproches. Marc no se creyó del todo las disculpas e Ivana no olvida que la llamó “hija de la gran”. El acercamiento sirvió para que Marc tenga una información hasta ahora no usada. Sabe que los puntos de Ivana el jueves pasado no iban para él sino para Ana María. Manuel está emperrado en que Marc se lo cuente a Ana María porque Ivana es su niña bonita.

Los movimientos del grupo mayoritario se basan ahora en la vieja estrategia política y militar de “divide y vencerás”. Por eso pretenden que Ana María Aldón se enemiste con Ivana Icardi. No contentos con ir contra Finito, Keroseno e Ivana, que han perdido cualquier otro apoyo en la casa, pretenden cortar cualquier lazo que estos tengan con los demás. Ana María tiene demasiados enemigos en el grupo mayoritario, pero también fue de las primeras en enfrentarse a los hermanos. Su principal enemiga es Marta López, con quien mantiene un viejo contencioso, originado fuera de la casa. Marta tiene cierta obsesión con Ana María, hasta el punto de que posiblemente preferiría su expulsión antes que la de Finito o Keroseno.

El último reproche que hace Marta López a Ana María Aldón es que no le contase a ella que el domingo habló con su hija Gema. Que tampoco se lo haya contado a Mayka indica cuáles son sus dos vetos. A Marta tampoco le dejó entrar en la suite, algo que más tarde matizó explicando que había varias personas ya y dijo que no entrase nadie más. Igual Marta está viendo fantasmas y el veto no lo es tanto. Lo que no tendría sentido, y sería igualmente criticado, es que Ana María Aldón hubiera ido a contar a Marta López que habló con hija cuando con ella apenas tiene relación y la poca que hay entre ambas está tensa desde la segunda noche en la casa.

En el grupo mayoritario dudan de varios concursantes

Aparte de Ana María Aldón, está también bastante al margen del grupo mayoritario Asraf Beno. No confían en ninguno de los dos y ellos se lo han ganado. Con Efrén Reyero también tienen sus reticencias, y no solamente Marta López. Anoche mismo contaba esta cómo fue su participación en ‘El reencuentro’, donde había exparticipantes de ‘Gran Hermano’, ‘La casa de tu vida’, ‘Operación Triunfo’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y otros programas. Con mucha retranca, como ella sabe, preguntaba Lucía Sánchez si no había estado también Efrén, “como es el mejor tronista de todos los tiempos”, decía Lucía. Y añadía sonriendo maliciosamente: “Es que lo ha repetido él mismo un montón de veces”.

El grupo más sólido es el trío isleño. Marta López es una lianta profesional y su dúo nominó el jueves al trío, pero por el momento permanece bastante unida a ellos. Además, Marta es un activo al ser capaz de dar la monserga a alguien de manera incansable, lo cual la convierte en válida para cualquier grupo. A su vez, Marc Florensa está indeleblemente unido a Marta. Todos los anteriores forman el núcleo duro del grupo, al que se unen otros como Elena, que se lo pasa bien con ellos, lo cual significa que con concursantes como Asraf se aburre mortalmente. El panorama, por tanto, sería Finito y Keroseno por un lado; Lucía, Manuel y Mayka con Marta, Marc y Elena por otro, mientras en tierra de nadie estarían Ana María junto a Asraf. Más que dos grupos son tres.

El momento divertido del día fue cuando Lucía Sánchez y Mayka Rivera se daban cuenta de que ambas fueron elegidas para escribir los falsos tuits que mostraron en la casa el domingo en el debate. Antes había tenido la tentación Lucía de contárselo a Manuel González, pero antes de meter la pata prefirió ir a la sala de confesiones, donde el ‘súper’ le dijo que no podía contarlo todavía. Manuel se dio cuenta el primero de que Lucía estaba en su misma situación. En el baño decía Lucía que guardaba un secreto y al afirmar Mayka que ella también supieron ambas que hablaban de lo mismo. Para mayor seguridad utilizaron como clave la letra “t” (de tuit) y entonces lo tuvieron del todo claro. Marta, Marc y Elena no entendían nada, pero esta última no paraba de reír contagiada por las otras dos.

Moleskine del gato

Comienzan a plantear estrategias para nominar este jueves. En mi Moleskine de hoy analizo si van por buen camino, según mi humilde saber y entender.

Esta noche tenemos megamartes, con Ion Aramendi. Dos de los cinco nominados se salvan, se estrena la curva de la vida y comienza la nueva prueba semanal.









El Gato Encerrado