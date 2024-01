Isa Pantoja defiende la forma de reaccionar de Asraf Beno: "No tiene que cohibirse"

Isa Pantoja le ha mandado a su marido, Asraf Beno, una carta a la casa de Guadalix de la Sierra con motivo de su quinto aniversario como pareja. El modelo se ha emocionado hasta las lágrimas al leer las palabras de su chica y en las redes sociales muchos le han acusado de intentar ganar protagonismo llorando en este y otros momentos de su paso por 'GH DÚO' , pero la prima de Anabel Pantoja no cree que sea así y ha salido en su defensa tanto en X como en Instagram.

"Me gustaría que no tuviese que reprimir sus emociones por el qué dirán y que si le apetece llorar como la otra vez que estuvo en el confe pues que lo haga y punto. Manda narices que una persona tenga que cohibirse porque luego le llamen víctima. Pero como dije el otro día en mi programa me parece llorar algo natural que lo hacen otros concursantes en 'GH' y también en la vida real", ha comentado Isa Pi en su canal de difusión de Instagram.