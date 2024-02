Ana María Aldón no sale de un drama y se mete en otro









telecinco.es

El primer nombre del Imperio romano que se les ocurrió para Ana María Aldón fue ‘Dramus’, con toda lógica. El drama va intrínsicamente unido a esta concursante y, por lo general, motivado por cosas de importancia accesoria. Cualquier otro en su lugar viviría con naturalidad las cosas y no con ese sentimiento trágico de la vida que ni Unamuno. A Ana María le manchan el pelo con tinte rojo que simula ser la sangre derramada por los gladiadores en la arena del Coliseum y lo vive como si le hubieran dado unos pocos días de vida. Si esa es la importancia que da a pequeños contratiempos, no sé cómo reaccionará ante cosas de auténtica importancia.

Ana María Aldón es así: cualquier cosa sirve para entrar en modo drama. A veces se le atropellan los motivos y ni ella termina sabiendo por qué es tan desgraciada. Anoche estaba hundida porque en la fiesta romana habían puesto queso de aperitivo. Al mismo tiempo, Mayka Rivera decía de ella que es capaz de cualquier cosa para no estar nominada. Llegó a quejarse de que no hubieran dejado comida para ella, lo cual no parece muy creíble. Estas cosas se las podíamos tolerar a la diva Laura Bozzo, pero Ana María Aldón no ha hecho méritos suficientes para ello.

Vi en Asraf Beno la intención de ponerse del lado de Ana María Aldón, darle su apoyo e intentar entenderla. Sucede que no hay quién la entienda. El apoyo que tenía en este concursante, tanto como con Ivana Icardi o Keroseno, está en riesgo de perderlo porque ninguno logra entenderla. Ana María había llevado demasiado lejos el drama del tinte rojo en el pelo esa misma tarde. Ella lo interpretó como una broma, pero fue más bien un accidente. En esto se parece Asraf, que llama broma a cosas que no lo son.

También parecía que Ana María Aldón estuviera imitando a Asraf Beno preparándose un poco de pan frito que comió sola en el jardín. Serían cerca de las dos de la madrugada y en la sierra madrileña el termómetro no marcaría más de tres o cuatro grados. Dudo que el jardín fuera un buen sitio para cenar. Luego se fue a la cama, estando la fiesta en su mejor momento. Es muy respetable que no le apeteciera estar de fiesta con el drama que acarrea. El problema es que el drama me parezca o no justificado y en este caso, como otros anteriores con esta concursante como protagonista, no me lo parece en absoluto.

Ana María Aldón y Asraf Beno coinciden en algunas cosas

Ana María Aldón es de esas personas que pretende hacerte comulgar con ruedas de molino. Sintiéndolo mucho, ahora tengo claro que gana ella en su particular competición con Marta López por cuál de las dos revienta el ‘ridiculómetro’. Tampoco le están ayudando mucho sus compañeros, pero cuando alguien traspasa la línea de producir vergüenza ajena se empiezan a difuminar los límites. Anoche le gastaban la broma (si se puede llamar así) de ponerle un pedacito de queso en la almohada. Se dice el pecado, pero no el pecador, aunque no es difícil adivinar que Manuel González podría estar implicado. Lo mismo digo de Elena Rodríguez, que se ha revelado como una de las personas más gamberras entre quienes habitan esa casa.

Como dije antes, Ana María está poniendo en riesgo sus apoyos. A estas alturas, tras poco más de 20 días de encierro, tengo serias dudas de que Asraf Beno, Ivana Icardi y Keroseno se vean con ánimo para seguir siendo un soporte para alguien que no parece aprovecharlo ni, mucho menos, agradecerlo. Si entendieran sus motivos podrían pasar por alto lo anterior y seguir el paño de lágrimas para Ana María, pero esta no parece esforzarse por ser comprendida por quienes tiene alrededor. Llámenme mal pensado, pero tengo la sospecha de que para ella es mejor cuanto menos apoyo tenga. También en esto parece haberse fijado en Asraf, y no me extrañaría si la veo vendiendo que todos le han dado la espalda y está sola.

Una cosa más en la que coinciden Ana María Aldón y Asraf Beno. Este último afirmaba anoche que habría cedido la llamada a Elena Rodríguez este martes si no les hubieran sancionado sin poder atenderla por tener guardado chocolate la madre de Adara Molinero. Recordemos que Asraf también cedió hace una semana a Elena la salvación. Todos los demás dúos (o trío) dejaron que respondiera la llamada el nominado, entendiendo que era una compensación por haber cedido la salvación al otro. Por su parte, Ana María Aldón aseguraba que aun sin ser ella la salvada hubiera cedido la llamada a Marc Florensa porque lo necesitaba más que ella.

No pongo en duda de lo dicho sobre la llamada del martes por Asraf ni lo de Ana María. Pero esta última olvidó añadir la información de que ella ya había hablado unos días antes con su hija, mientras que para Marc iba a ser su primer contacto con el exterior. En el caso de Asraf estaban igualados porque Elena habló con su hija apenas unos días después de empezar la edición y él también tuvo contacto con su mujer días después. Bien mirado, lo justo era que este dúo se quedara sin llamada para no disfrutar de más privilegios que el resto de sus compañeros de encierro.

¿Está preparando Marta López el terreno para su reconciliación con Efrén Reyero?

Me sorprendió ver anoche a Marta López confesándose con Manuel González hacia el final de la fiesta. El motivo de su penitencia era Efrén Reyero, más conocido como ‘el cuñao’. Marta no da puntada sin hilo y no creo que fuera casual la elección de Manuel, el nuevo mejor amigo de Efrén, para tener la jugosa charla que mantuvieron esta madrugada. Marta anunció una conversación importante entre ella y Efrén. ¿Cuándo hablarán? Hoy, por supuesto. Los jueves son días clave para solventar dudas y sincerarse, no en vano por la noche expulsan a un concursante (esta vez serán dos, aunque en la casa lo ignoren).

Marta López cree que Efrén Rivero le debe una disculpa. Manuel González hizo amago de defender a su nuevo amigo relacionando la actitud de este con el hecho de que esté conociendo una chica. Pero Marta no dejó que siguiera. “No voy a consentir que me digan cosas que no son. […] Hace un mes y medio me estaba acostando con él, pero me di cuenta de que no quería esa relación”. A lo que añadía después: “No consiente que me diga que no valgo. Lo que ha hecho es muy feo. Me ha menospreciado y me ha humillado”. La anunciada conversación no parece que vaya a ser un acercamiento entre los dos, pero solo veo en el horizonte la posibilidad de una reconciliación.

Si Marta no tuviera en mente la reconciliación dudo mucho que tuviera una conversación en la que ninguno de los dos descubrirá nada nuevo. Que le exija una disculpa también puede ser un punto de partida para mejorar la relación. En caso contrario, ¿para qué podría servir? Aunque, claro, dado que hoy es jueves podría Marta explicar que necesita hablarlo por si es su último día en la casa. Lo que no confesaría nunca es que está buscando un vídeo en la gala. Y, ¿por qué no buscar una salvación? aunque sospecho que Marta da por segura la expulsión de Marc, incluso de Efrén, antes que la suya. Atrás deja leyendas urbanas sobre ser siempre la primera expulsada, algo que solo sucedió en su primera participación en Gran Hermano.

Moleskine del gato

Una vez confirmada mi suposición sobre cómo será la segunda expulsión de hoy se abre una oportunidad de oro de expulsar a cualquiera de los concursantes que siguen en el juego. De esto hablo en mi Moleskine de hoy.

Esta noche tenemos una fiesta, con Marta Flich como maestra de ceremonias. Entramos en una nueva fase del concurso, donde además de la conocida doble expulsión todos empezarán a competir individualmente. Además, en el segundo proceso de expulsión se pondrá en juego un poder nunca antes otorgado en la historia del formato. Se trata del ‘Quorum absolutum’ y hasta esta noche no conoceremos en qué consiste.









El Gato Encerrado