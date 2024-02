Marta López repartió mala suerte entre sus más afines









Gran Hermano es un formato que se cimenta principalmente en el factor sorpresa. Era difícil que anoche algo que no se desarrollase en la casa de Guadalix de la Sierra fuera lo más sorprendente, pero así sucedió. Algo que se pudo escuchar en plató me dejó ojiplático como pocas veces, pero me lo guardo para mi Moleskine de hoy (vídeo al pie de este escrito). Como si no hubieran ocurrido cosas fuertes, aunque previstas casi todas. Sabíamos que Marc Florensa podría ser el primer expulsado, aunque se mantuvo hasta el final la duda sobre si podía ser él, Marta López o Efrén Reyero. Este último fue el segundo expulsado y ni siquiera llegó a plató a tiempo para mantener una mínima charla con Marta Flich.

Los dos expulsados tenían una especial relación con Marta López, que decidió exponerse a la expulsión inútilmente. La expulsión sin nominaciones, con todos expuestos y votación express le condenó igualmente, sin que esta vez pudiera hacer nada por él su amiga. A pesar de tener la fortuna de haber salvado esta nominación, Marta López repartió anoche la mala suerte entre sus más afines. Efrén fue pareja y dormían juntos mes y medio antes de entrar en la casa, según propia confesión. A Marc le conoció en la casa, pero en solo dos semanas lograron tener una sorprendente complicidad. De hecho, se puede decir que Marc Florensa estaba más tiempo con Marta López que con Ana María Aldón. Y a Efrén llegó a decirle que no quería saber nada de él nunca más, pero le ha seguido protegiendo de manera desinteresada, como si fuera un hijo suyo.

No habrá nadie en la casa que se atreva a estrechar su relación con Marta López por si eso garantiza su casi inmediata expulsión. La fama que ha acarreado desde hace la friolera de 23 años sobre que es la primera expulsada siempre no es más que una leyenda urbana. Ahora corre el riesgo de que sustituya a esa una leyenda aún peor: que da mala suerte a sus amigos en un reality.

Solo tres concursantes tuvieron la suerte de que ningún compañero le pusiera el pulgar hacia abajo

Tampoco fue para Marta López un camino de rosas la gala de este “jueves supremum” donde la suerte parecía estar echada realmente. Álea iacta est (la suerte está echada), que dice el latinajo, aunque yo no usaría mucho esta lengua muerta en la casa porque andan bastante pez casi todos. Ayer Mayka Rivero preguntaba que era eso de “Morituri te salutant” (“los que van a morir te saludan”, que decían los delincuentes al ir a ajusticiar) y nadie supo resolver su duda. Después de haber estado allí en cuatro ediciones distintas, en esta quinta no está teniendo Marta el viento a favor y anoche hubo de aguantar hasta el final la presión de poder ser expulsada en las dos ocasiones habidas.

Mal está lo de tener que despedir a dos concursantes afines, pero mucho peor pasar casi toda la gala con la incertidumbre de ser ella la expulsada. Solo compensó a Marta López que, salvo Ana María Aldón, nadie más pusiera el pulgar hacia abajo en la oportunidad que les dieron de decidir ellos el segundo expulsado. Era el anunciado ‘Quorum absolutum’, donde todos fueron pasando a comprobar cuantos dedos hacia abajo obtenían del resto de compañeros. Si en algún caso se hubiera logrado la unanimidad ese concursante dormiría la pasada madrugada en su casa y eso paralizaría la votación de la audiencia. Una votación que tuvo su cuenta atrás para disipar las dudas de que se cerraba de forma caprichosa.

Como cosa curiosa diré que Marta López no puso su pulgar hacia abajo a Ana María Aldón porque esta le aseguró que no lo haría con ella. Se dejó engañar vilmente, lo cual muestra que Ana María no es de fiar. No hubo quorum para nadie en negativo, pero sí en positivo. Elena Rodríguez, Lucía Sánchez y Asraf Beno solo tuvieron pulgares hacia arriba. Está claro que Ivana Icardi y Keroseno no sabían todavía que Elena les metería uno y dos puntos respectivamente en las nominaciones. Estaban avisados de lo que podría pasar, pero no quisieron creerlo. El rotondazo era previsible.

Marc Florensa y Efrén Reyero, dos bajas de distinta trascendencia

Lamento la expulsión de Marc Florensa. Durante los primeros días me pareció bastante repelente, imagino que como a la mayor parte de la audiencia. Sin embargo, me acostumbre a ser testigo de cómo contaba sus cosas. En medio de un grupo donde la mitad tienen una conversación de discutible interés, apareció de repente Marc con su peculiar personalidad y empecé a verlo como una piedra preciosa en un saco de arena. El remate fue justo la víspera de su expulsión, el pasado miércoles, cuando contaba su historia personal de superación y cómo todavía sigue completando un proceso de curación que espero complete felizmente a su debido tiempo. Siento de verdad tener que dejar de escuchar a Marc Florensa, que ha sido para mí un descubrimiento tan grande como fugaz.

No puedo decir lo mismo de Efrén Reyero que de su compañero de concurso. Su expulsión fue especialmente cruel ya que mientras Marc tuvo toda la semana para prepararse mentalmente y asumir su posible expulsión, el ex de Marta López no podía prever que saldría de la casa anoche. Marta se ha quedado sin la conversación que pretendía tener hoy. Durante la fiesta del miércoles puso fino a Efrén Reyero y, sin embargo, anoche levantaba su pulgar hacia arriba para expresar su deseo de que no abandonase la casa. Como concursante no ha sido gran cosa, pero Efrén estaba condenado hiciera lo que hiciera. El rechazo de la audiencia no es por alguno de sus actos sino hacia él mismo. Explicado en corto, esa condena viene en buena medida por su “cuñadismo”.

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones se desarrollaron a la cara y quedaron así:

Asraf > Lucía (1), Mayka (2) y Manu (3)

Manuel > Asraf (1), Keroseno (2) e Ivana (3)

Keroseno > Manuel (1), Marta (2) y Mayka (3)

Elena > Ivana (1), Keroseno (2) y Ana María (3)

Ana María > Marta (1), Mayka (2) y Elena (3)

Lucía > Ana María (1), Ivana (2) y Keroseno

Ivana > Manuel (1), Marta (2) y Mayka (3)

Marta > Ana María (1), Ivana (2) y Keroseno (3)

Mayka > Keroseno (1), Ana María (2) e Ivana (3)

Los nominados provisionales fueron Ivana Icardi, Keroseno, Mayka Rivero y Ana María Aldón. Cuatro mujeres, lo cual garantizaba de que el jueves próximo se redujera la gran diferencia numérica a favor de ellas en la casa. Los inmunes de la semana pasada tuvieron anoche de nuevo un privilegio, el del intercambio. Ivana y Keroseno podían sacar de la nominación a uno de los dos para meter a otro concursante. Y ahí Keroseno se disparó al pie con una torpeza sideral. De nuevo dejó que Ivana se expusiera por ella, renunciando a salvarse y metiendo a Marta López. El jueves anterior ya se sacrificó Ivana por Keroseno. Incluso durante la toma de aquella decisión el hermano de Finito hablaba de ir turnándose si se repetía algo parecido al dilema que dejó en la palestra a Ivana. Sin embargo, una semana después evitaba proponer que se salvara Ivana. Una vez más.

La falta de lealtad y la cobardía son comúnmente cosas que la audiencia castiga. Después de censurar a Ana María por lo mismo, Keroseno comete este error garrafal, y todavía más grave. Está claro que le tocaba salvarse a Ivana, pero Keroseno tuvo el valor de dejar que se expusiera. Su preocupación por tener menos seguidores que casi todos está fundamentada, pero es absurda porque no gana este reality quien tiene más aceptación en TikTok. Gran Hermano es otra cosa. Si Keroseno tenía alguna esperanza de poder ganar este concurso ya puede ir descartándolo por completo. Me hubiera gustado conocer la opinión de su hermano, presenté en plató. Sospechó que Finito no habría sido capaz de defenderlo en esto.

Tengo dicho que Ivana se está equivocando en sus alianzas. Ella y Keroseno pudieron confirmar anoche que no debieron dar un trato de favor a Elena Rodríguez cuando pasaba largo tiempo en la suite con ellos. Parecía que ella y Asraf serían los únicos que podían considerarse amigos, si no aliados, de Ivana y Keroseno, pero anoche terminó de tomar la rotonda alineándose al grupo mayoritario de manera inequívoca en las nominaciones. Al salvarse Keroseno y salir a la palestra Marta López siguen expuestas a la expulsión cuatro mujeres.

Me atrevo a decir que Ivana Icardi no corre peligro, mucho menos tras su buen gesto. Así es que la expulsión estaría entre Mayka Rivero, Marta López y Ana María Aldón. Si esto llega a quedar así hace una siete días hubiera asegurado que se iría Marta, rematando su peor racha de mala suerte en un reality. Sin embargo, tras la semana que ha pasado Ana María sospecho que puede ser ella la expulsada. Sus intervenciones en la gala me volvieron a traer rachas de vergüenza ajena, algo que creí tener superado.

Moleskine del gato

El Gato Encerrado