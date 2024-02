La disimulada traición de Ana María Aldón a Keroseno









Así como de soslayo, Ana María Aldón le metía el jueves pasado dos puntazos a Keroseno. Entre los dos hubo siempre una espléndida relación y se han perdonado siempre todo. No perdamos de vista los encontronazos de Finito con Ana María, de quien dijo que la boca le olía a alcantarilla, o algo parecido. Su hermano nunca reprochó a Finito que hablase mal a Ana María y esta tampoco se cobró venganza con Keroseno por lo que había dicho su hermano. Lo que no esperaba nadie es que Ana María Aldón nominase a Keroseno ahora que todavía tiene muchas otras opciones.

Ana María Aldón bien podría haber dado puntos a Marta López, con quien tuvo un enfrentamiento importante solucionado a raíz de la curva de la vida de ambas y por iniciativa del programa. También ha tenido sus más y sus menos con Elena Rodríguez, a la que siempre acusó de guardarle rencor desde que hace cuatro años coincidieran en Supervivientes (el domingo mismo lo repitió durante los posicionamientos). ¿Por qué pudiendo nominar a otros le metió dos puntos a Keroseno? Se puede considerar una traición a pesar de que, una vez más, no haya rencor entre ellos.

Defenderé siempre que un concursante no quiera revelar a quién ha nominado. Me extraña que la Elena Rodríguez siempre discreta y comprensiva no entienda que es intolerable insistir a un compañero para que le diga a quién ha nominado. Para una vez que las nominaciones eran secretas, parece razonable que alguno prefiera no revelar cómo repartió sus puntos. Ana María Aldón le dio un punto a Lucía Sánchez, dos a Keroseno y seis a Mayka Rivera sumando sus tres puntos y los tres de Elena, a quién se los había robado. A su enemiga Elena solo le roba puntos para dárselos a Mayka, mientras se clava dos puntos su amigo Keroseno.

Nótese que Ana María no toca en sus nominaciones a Marta López ni a Elena Rodríguez, aunque a esta última la deja sin sus tres puntos para que ella los diera a quien quisiera. Sin embargo, la dos nominan a la exmujer de Ortega Cano. Elena da a Ana María nada menos que cinco puntos, los dos suyos (y no le da tres porque no los tiene) y los tres que roba a Keroseno. Marta, a pesar de haber firmado la paz días antes, le dio dos puntos. Llama la atención que Ana María prefiera darle puntos a Keroseno y sean intocables para ella tanto Marta como Elena.

La amnesia temporal de Ana María Aldón sobre sus nominaciones

Ana María era consciente de que tenía muy difícil defender ante sus compañeros los puntos a Keroseno. Por eso empezó negándose a decir una palabra de sus nominaciones. Para ello mezcló razones con esa técnica tan entrenada por ella de embrollarlo todo porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Más tarde se abría a confesar. Primero el robo a Elena y más tarde el punto a Lucía y los seis que le pudo clavar a Mayka. Solo cubría su mente una nebulosa que la impedía recordar para quién habían ido sus dos puntos.

Como en Gran Hermano todo puede suceder, para una vez que no nominan a la cara no le vale a Ana María hacerse la amnésica, aunque fuera parcial y selectiva. No le sirvió de nada porque durante el Debate del domingo mostraron a la casa un resumen en vídeo de todas las nominaciones. Los esfuerzos por evitar que se conociera su traición a Keroseno habían sido infructuosos. Si los posicionamientos no fueran públicos y Mayka no estuviera nominada, puede que Ana María prefiriese que fuera expulsado Keroseno. Igual este merece ser traicionado algunas veces más para ver si termina reaccionando. Por el momento, no le guarda rencor a Ana María Aldón, a pesar de que tras las nominaciones Keroseno le preguntaba si le había dado algún punto y ella aparentemente lo negaba con un ambiguo: “¿Yo a ti?”.

Tal vez la ausencia de reproches de Keroseno a Ana María Aldón sea porque él también fue incoherente a la hora de posicionarse detrás de Mayka. Él sabrá por qué prefiere la expulsión de Mayka a la de Elena, pero hubiera sido más previsible eligiendo a esta última. Más que nada porque a Elena le dio el único punto que le quedaba y también fue para ella otro punto, el robado precisamente a Mayka. Keroseno le da dos puntos a Elena en las nominaciones del jueves, pero un par de días más tarde se posiciona contra Mayka. Esta incoherencia es más flagrante porque se supone que nominan a aquel o aquellos compañeros que desean ver fuera del juego. En tal caso, Keroseno se tendría que haber posicionado contra Elena.

Keroseno es tan incoherente posicionándose como Ana María Aldón nominando

Pocas sorpresas dieron los posicionamientos de esta semana. Casi todos justificaron su elección diciendo que elegían por eliminación. La idea es que nombran a quienes menos lamentarían que salgan de la casa. Ana María, Asraf y Keroseno se posicionaron contra Mayka. Marta, Elena y Mayka contra Ana María. Mientras que Manuel y Lucía lo hacían contra Asraf. Es un falso equilibrio el que se puede deducir de estos posicionamientos. Tres concursantes contra Mayka y otros tres contra Ana María, terminando con otros dos contra Asraf. A pesar de la traición de Ana María Aldón, son tres contra el clan de las tentaciones y cinco contra el resto. Está claro quién va ganando.

Tampoco se ponen de acuerdo a la hora de prever quién puede dejar la casa este jueves. Elena Rodríguez tiene claro que ella y Ana María Aldón. Sin embargo, Manuel cree que el duelo final se librará entre Asraf Beno y Mayka Rivera. Este gato ‘pitoniso’ cree que la cosa va a ser una mezcla de ambas previsiones. Creo que va a estar entre Ana María y Mayka. Si sale Ana María estaría de nuevo Mayka librando ese duelo final. Esta noche debería salvarse uno de los cuatro nominados, lo cual aclararía algo más el escenario del próximo jueves.

A pesar del equilibrio de fuerzas aparente en la casa los dos últimos días han tensado el ambiente lo suficiente para que cualquier cosa pueda pasar. Tras el debate del domingo se desataba una tormenta que, por el momento, tiene como consecuencia el distanciamiento absoluto entre Marta López y Manuel González. También aseguraba Elena Rodríguez no querer tener nada con Manuel, aunque en este caso hubo un acercamiento ayer. No así con Marta, que fue la responsable de que se fueran todos a acostar con el ánimo soliviantado. Unos porque participaron en la bronca y otros porque presenciar de cerca estas cosas es igualmente incómodo, como aseguraban ayer Keroseno y Ana María Aldón.

Marta López vuelve a agitar el avispero

Una vez más, ponía en marcha Marta López su técnica de divide y vencerás, siempre cuidando la apariencia de llevarse bien con todos. Por su culpa Asraf Beno se enfadó con Mayka Rivera porque esta dijo que no había mencionado a Marta entre quienes prefería que siguieran en la casa. Esto fue interpretado como que quería ver a Marta fuera. Según Asraf no es lo mismo, aunque el matiz es suficientemente pequeño para que Marta lo utilizase como una nueva arma arrojadiza contra todos los demás. Otro conflicto se abría cuando otra vez Marta López decía estar molesta porque Manuel González, extrañado de que Marta dijese que lo nominaría a él antes que a Asraf Beno, preguntase a este algo así como “¿de qué conoces a esta?”, refiriéndose a Marta.

La susceptibilidad de Asraf Beno parece tan insondable como la de Manuel González y la de Marta. El uno se duele porque malinterpreten que no haya mencionado a una compañera entre quienes quiere que sigan en la casa, al otro le mosquea que le digan que va de guay y a la tercera en discordia le molesta que le pregunten de qué la conoce un compañero de concurso. Ninguna de estas cosas me parece suficiente para ponerse a dar voces en el cuarto de baño, como sucedió el domingo de madrugada.

Por cierto, ayer apareció por sorpresa otro chaleco del disfraz de policía. En esta ocasión Manuel González no tenía mucha opción de echar las culpas a nadie y optó por escurrir el bulto. Pero al final tuvo que reconocer que el chaleco estaba perdido en su bolsa de la ropa sucia. De nuevo Manuel responsable de la pérdida de un chaleco, aunque quien haya seguido el hilo de esta historia estará pensando en lo siguiente: sale un chaleco de más.

Moleskine del gato

Que Elena Rodríguez no tenga defensores en plató aun estando nominada merece un segundo episodio de mi Moleskine sobre Adara Molinero, que acaba de comunicar en redes su intención de no seguir defendiendo a su madre tampoco en ese entorno.









