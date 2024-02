Los fans de Adara Molinero le recuerdan constantemente a Miguel Frigenti que se prestó a defender a Elena Rodríguez en la primera gala de 'GH DÚO' porque la finalista de 'Supervivientes' no quería estar presente en plató para apoyar a su madre. Cansado de estos comentarios, el colaborador de 'El Debate de GH DÚO' ha decidido contar la verdad de su defensa a Elena y aclarar de una vez por todas cuál es su relación con Adara.

"Fui a defender a Elena porque el programa me lo pidió. Adara sabe que yo no quería ir porque estaba enfermo, y porque mi trabajo es el de colaborador", ha explicado el periodista que, además, ha asegurado que, pese a haber apoyado a Ivana Icardi en estas últimas semanas, jamás se ha mostrado contrario a la madre de la ganadora de 'GH VIP': "En sus primeras peleas con Ivana la defendí porque consideré que llevaba a razón. Es Adara la que sin ningún motivo, lanza un tuit incendiario y fuera de lugar llamándome traidor en Twitter. ¿Traidor por qué, por apoyar el concurso de una participante con la que ella no se lleva bien? ¿Qué tenemos, tres años?".

"Si el precio a pagar por opinar libremente es recibir hate 24/7 por parte de un fandom, lo pago encantado: mis opiniones no tienen precio y nunca han estado en venta. Y esto me viene bien para diferenciar a los que me apoyan por lo que soy y los que me apoyaban únicamente por ser afín a una persona", ha continuado diciendo Frigenti, que a continuación ha aclarado que no considera que fuera amigo de Adara Molinero: "A los que me dicen que he perdido una amiga, les invito a que repasen el concepto que tienen de amistad: un amigo te protege y te cuida, no escribe un tuit para lanzarte a los leones".

"Tampoco tengo que dar explicaciones de quien forma parte de mi vida, de quien está ahí y quien no. A Adara y a mi nos unió un concurso, y después, cada uno siguió con su vida. Puedo entender que aquí se idealicen las relaciones, pero la realidad es bien distinta. Fuera de la casa, Adara y yo nos hemos visto dos veces (en casi tres años), y nuestra única relación ha sido telefónica y bastante esporádica", ha explicado el periodista, que no oculta que sigue teniéndole mucho cariño a la influencer y que su deseo es quedarse con los buenos recuerdos de lo que vivieron juntos en 'Secret Story'.