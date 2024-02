Lucía Sánchez fue consciente de que los errores se pagan tarde o temprano









A Lucía Sánchez le bastó anoche con ver las opiniones de exconcursantes de esta edición, defensores y opinadores, a lo que se le añadió una buena selección de vídeos de su concurso para estar plenamente convencida de que sería la expulsada. No pudo ser más clara. Vistas sus propias imágenes no podía concebir otra opción que su eliminación. Pero fue Mayka Rivera quien se convirtió en la quinta finalista. Como era previsible, después de Marta López salió Mayka, aunque ambas concursantes han sido las dos menos votadas para ganar por razones bien distintas.

Marta López es odiada porque es odiosa. Entiéndase el término odiar como sinónimo de aburrir o molestar, a lo sumo aborrecer. Sin embargo, es difícil que Mayka Rivera haya caído mal a nadie que haya seguido el programa. No podría decir que haya cometido ningún error, tampoco equivocó su estrategia, tal vez porque no la tuvo. Esto que es valorado por muchos concursantes, no parece tan importante para la audiencia. Muy al contrario. Mayka ha ido a estar y no mostró ganas de hacer. Y estar solo puede valer para llegar a ser finalista, y salir la segunda con un 8 por ciento de los votos, más o menos igual que Marta. Solo para eso.

No me voy a extender con Mayka Rivera porque ya tuvo su Polaroid, ese retrato instantáneo y breve que esta temporada sustituye a los daguerrotipos. Afirmé la semana pasada que Mayka era prescindible, y no era la primera vez que lo decía. En mis segundas impresiones fui más allá afirmando lo siguiente: “No sabría definir su concurso porque es la nada”. Esto es lo que explica que haya sido la segunda finalista que ha salido de la casa, cuatro días antes de la final. Y ha sido quinta finalista con parecido número de votos que la sexta.

Se ha hablado más de Adara Molinero por no ir a plató que si hubiera ido

A todos nos costó un triunfo saber quién saldría anoche. Como espectadores se hizo agónico, por lo que no quiero ni pensar lo que habrá sido para los finalistas. La salida de Mayka Rivera supone que se separe al fin el trío, aunque se siguen manteniendo dos parejas de concursantes que entraron juntos: Manuel González con Lucía Sánchez, que además han sido pareja; y Elena Rodríguez con Asraf Beno, que no tenían cuentas pendientes personalmente, pero sí heredadas del último ‘Supervivientes’, donde Asraf empezó siendo gran aliado de Adara Molinero y terminaron ambos muy enfrentados. Elena negó que le hubiera molestado escuchar el nombre de su hija en la casa, pero no estaba siendo sincera. Llegó a prohibir que se hablara de su hija cuando era Ivana quien la mencionaba. Mucho más recientemente dijo que no tenían que meter a su hija porque no está concursando, pero ella apeló siempre que creyó necesitarlo a los adaristas, como bien le recordó Belén Rodríguez.

Lo que probablemente ignore Elena Rodríguez es que hemos hablado de Adara Molinero más que si hubiera ido a plató a defender a su madre. Su ausencia durante todo el concurso ha provocado el efecto contrario de que fuera objeto de las críticas ante la sorpresa generalizada por quitarse de en medio en un momento que Elena la necesitaba especialmente. Ayer Elena demostró que era cierto lo que me habían indicado muchos lectores sobre que tiene pleno conocimiento de que Adara no irá a plató en toda la edición. Aitor, su hijo, entró por videoconferencia mientras el resto de los defensores lo hacían desde plató. Al poco de terminarse la comunicación Elena lloraba preocupada por algo que igual sus dos hijos no han pensado. Al no estar en plató, pensó que si salía ella se iba a encontrar con que nadie la estuviera esperando para recibirla.

A veces no queriendo dar que hablar se toman decisiones que hacen lo contrario. Si en realidad Adara no ha estado en plató por esa razón le ha salido el tiro por la culata. Aunque esa no sea la única explicación de por qué no va a defender a su madre al propio programa. Además de lo dicho, Adara Molinero asegura que necesita una mayor dedicación a su labor con influencer. No ha pensado que estando en el candelero que proporciona defender a un concursante de este reality es mucho más fácil que le lluevan los contratos. O sea, eso tampoco cuela.

Posicionamientos de exconcursantes y defensores de los finalistas

Los posicionamientos de varios exconcursantes le dieron el primer disgusto de la noche a Lucía Sánchez. Propusieron a Ivana Icardi, Keroseno, Marta López y Efrén Reyero que dijesen quien quieren que gane y quien debía marcharse anoche. Esto contestaban:

Ivana > Ganar Asraf y salir Mayka o Elena

Keroseno > Ganar Manuel y salir Lucía

Marta > Ganar Elena y salir Manuel

Efrén > Ganar Manuel y salir Lucía

La muestra de exconcursantes de la edición era limitada, pero no creo que hubieran cambiado mucho las cosas de haber estado todos. No veo a Finito, ni a Ana María Aldón, dando como ganadora a Lucía. Marc Florensa sería el único claramente contrario a la muestra que anoche daba ganador a Manuel y quería que saliera Lucía. Esto dijeron Keroseno y Efrén, pero ni Ivana ni Marta dieron como ganadora Lucía. En la particular guerra que esta libra con Manuel anoche perdía por goleada. Su expareja tenía dos votos a favor y uno en contra, mientras ella no obtuvo ni un voto favorable y dos en contra.

Pero no fue solo una cuestión cuantitativa, porque Lucía Sánchez quedaba profundamente preocupada al conocer cuál ha sido su principal error, de esos que no se perdonan y pueden hacer perder el concurso. Keroseno se lo adelantó y otras voces abundaron en el tema con suficiente claridad como para que no tuviese ninguna duda. Se referían a los comentarios de Lucía sobre aspectos del historial médico de Manuel González y el suyo propio que nunca debió revelar. No entro en mayor detalle para no abundar en el error, aunque anoche la misma Lucía lo mencionaba de nuevo volviendo a dispararse al pie.

Aunque Manuel González dijese que no se lo tendría en cuenta si Lucía Sánchez hubiera hablado del tema médico en cuestión, eso no le resta importancia. Por eso me extraña que, estando en conocimiento de casi todos esta circunstancia, algunos opinadores mantengan su apoyo a Lucía. Estoy seguro de que si a Marta Peñate alguien le hiciera una canallada semejante no le restaría importancia diciendo que fue un comentario “fuera de lugar”. Dulcificar actitudes que son tan reprobables en Gran Hermano como en la vida real es casi tan grave como el propio error de Lucía. Con el agravante de que hemos tenido todos muchos días para reflexionar lo que eso supone. Por eso las opiniones condicionadas por amistades personales no merecen gran atención. Marta ha perdido una ocasión de oro para poner sus principios por encima de una amistad.

¿No es paripé que Manuel González se emocionase porque podía salir Lucía Sanchez?

Luego vinieron los posicionamientos de defensores de los cinco finalistas que seguían siendo ayer. Obvio el apartado de quien quieren que gane porque nos hubiera sorprendido mucho a todos que alguien nombrase a otro finalista diferente a su defendido. Sus preferencias para la salida de anoche eran estas:

Gloria (hermana de Manuel) > Salir Lucía

Sara (amiga de Lucía) > Salir Manuel

Isa Pi (mujer de Asraf) > Salir Manuel

Aitor (hijo de Elena) > No quiso dar ningún nombre

Laura (amiga de Mayka) > Salir Asraf

Sumando los defensores y exconcursantes solo Ivana Icardi dijo que debía salir Mayka Rivera, aunque dio también el nombre de Lucía. El hijo de Elena Rodríguez fue el único que no se mojó respecto a la salida de anoche tras hacer un panegírico sobre las bondades de su madre. Me extraña tanto que ninguno fuera capaz de mencionar un solo error de su defendido, si acaso para demostrar un poco de flexibilidad y ganarse algún que otro apoyo. Me faltó que la amiga de Lucía reconociera el error de esta e intentara disculparla. Que no lo hiciera da para pensar si fue porque no vio posible esa disculpa de ningún modo.

Tampoco me creo el paripé de Manuel González metiéndose en el baño a llorar mientras se resolvía la salida entre esta última y la finalmente expulsada. Lucía Sánchez llora al pensar que Manuel le puede arrebatar el premio, no porque su expareja o una aliada desde el principio pueda perderse la final. Y, sobre todo, creo que Lucía nunca llevaría tan lejos el papelón. Una cosa es que Manuel prefiera llegar hasta el jueves junto a Lucía y otra esa afectación tan exagerada. Aunque en una noche con tantas emociones puede que otra cosa le hubiera afectado.

Mientras en la casa estaban entre estresados y muertos de frío (parece que la sala preparada para las semifinales y la final es realmente bonita, pero pasan ahí más frío que los supervivientes de ‘La sociedad de la nieve’), en plató el ambiente era, justo al contrario, de lo más caldeado. Gloria, hermana de Manuel González, y Laura, amiga de Lucía, saltan una al cuello de la otra en cuanto abren la boca. Anabel Pantoja e Isa Pi atacan en comandita a cualquiera que le pueda hacer sombra a Asraf Beno. Y nadie dice nada cuando se meten con Elena Rodríguez porque sus defensores en plató brillan por su ausencia. Pero lo más destacable es que Marta López sea quien más habla y no pare de protestar porque no la dejan hablar. Frank Blanco, el sonómetro humano, se quejaba de que Keroseno hablase alto, pero es Marta la que estuvo a punto de reventar los vúmetros.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche antes de salir Mayka: 30,3 %, 26,2 %, 25,9 %, 9,1 % y 8,5 %.

Analizo en mi Moleskine de hoy por qué Lucía Sánchez puede perder un concurso que tuvo ganado con la gorra durante semanas.









