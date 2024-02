Marta López reacciona al saber que Efrén habría mostrado sus mensajes privados: "¿Otra vez más?"

"Si tenemos que hablar, hablaremos, pero es cosa de los dos. Yo no tengo ningún problema con ella, lo que quiero es estar tranquilo", explicaba Efrén sobre la situación con Marta tras su salida del concurso. No terminaba de hablar cuando Belén Ro decía algo: "Has ido enseñando sus mensjaes privados a varios compañeros". "Así no es", negaba Efrén y Marta reaccionaba: "¿Otra vez más?"