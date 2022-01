Acusan a Rafa de enfrentar a Laila y Nissy, pero ellas no lo creen así









Algunos concursantes se están poniendo un poco nerviosos sin otra razón de peso que considerar el peligro de algunos compañeros cuyo juego pueda estar gustando más que el propio. A primera hora de la tarde de ayer estalló un conflicto creado artificialmente y con el inusitado protagonismo de Adrián. Que estuviera en el follón Brenda no sorprende porque ella suele estar siempre, pero no hubiera imaginado a Adrián abandonando el harén de su cama para enfrentarse a Rafa. Mucho menos las razones esgrimidas.

Según algunos, con Adrián y Brenda a la cabeza, Rafa está metiendo mierda entre Laila y Nissy. Creen que utiliza un arma muy peligrosa que puede ser dañina: el humor. Lo delicado de ese arma es que no es tan importante saber utilizarla como saber encajar sus efectos. Ya es significativo que les inquiete tanto el humor de Rafa. Entiendo que puedan no entenderlo, pero que expresen de esa manera su preocupación solo pone de manifiesto que entre ellos y Rafa hay un abismo. Esa insalvable distancia crece todavía más cuando el acusado responde: “El humor sirve para tumbar miedos, para derribar prejuicios”. Y si hace unos días calificaba a Brenda como “policía de la bayeta” ayer lo reconvirtió en “árbitro del humor”.

Además de inquietarles el humor de Rafa creen que habla por detrás. Y, como dije antes, que está comiendo la cabeza a Nissy para enfrentarla a su hermana o, cuando menos, en lugar de templarla la agita para que aumente su efervescencia. No es la primera vez que escucho a alguien en esta casa de los secretos preocupado porque otro coma la cabeza a un tercero. Carmen, por ejemplo, estaba convencida hace unos días de que Brenda le comía la cabeza a Alatzne. Si lo intentó creo que dio con un hueso duro de roer. También pensaron que Álvaro estaba arrastrado por Rafa, por lo cual sentían compasión por él y eso pudo salvarle de salir a la palestra.

Si fuera verdad que Rafa mete mierda entre las mellizas no es problema de nadie que no sean ellas mismas. Que lo negase tanto Laila como Nissy es la prueba de que no es cierto. Digo más, Rafa con su humor tranquilizó a Nissy, que calla con dificultad. Solo de esa forma cambió la protesta por la risa, como sedada por su compañero. Retorcieron la realidad contra Rafa porque le tienen ganas desde hace días. Le acusan de no decir las cosas a la cara y estar criticando a otros compañeros hablando con sus afines. Es curioso que esto lo diga Adrián, quien reconocía llevar días comentando con otros la actitud de Rafa hasta terminar estallando ayer. De forma que ha estado días sin decirle las cosas a la cara a este compañero. Ergo, está criticando lo que él mismo reconoce hacer.

Es deporte nacional lo de criticar lo que uno hace. Sin ir más lejos, Brenda hablaba con Carmen y decía que Rafa es un maleducado. Cuando Carmen intentaba dar su opinión al respecto la respuesta de Brenda fue: “No quiero tu opinión, ni me importa”. Así, de sopetón. Tuvo suerte de que pilló a Carmen con poca energía y la guardia baja. Entiendo que por eso la impertinencia de Brenda quedó sin respuesta. Cora también se unió a Adrián y Brenda como amiga de Laila que es. Dice que no puede con la actitud de quienes echan más leña al fuego, puesto que lo normal en estos casos es apagarlo. Según ellos, Rafa estaría todavía en fase incendiaria. Se dice que uno es pirómano mientras es joven y pasa a ser bombero cuando se hace mayor. Pero no sé si es tan así porque sigo sin reconocerme como bombero.

Los buenos samaritanos no triunfan casi nunca en un reality como este, sobre todo si son descubiertos de forma temprana y su desinterés no es tal. Ya pasó con Héctor, del que pronto vimos su yo real. Rafa acierta con lo del árbitro de la comedia porque lo que subyace en estos casos es un moralismo falso con el que pretenden ponerse en un plano superior, sin corresponderles tal privilegio. El vigía de la moral siempre fracasa, más profundamente cuando se descubre su falsedad.

Como asunto de fondo en la polémica con Rafa están Laila y Nissy. Carlos pretende hacer de mediador entre ellas sin darse cuenta de que no quieren que nadie intervenga para frenar sus conflictos porque han basado en ellos el concurso. Se han propuesto que buena parte del programa gire en torno a ellas y sus conflictos, sin que se pueda decir que no lo estén consiguiendo por el momento. Por eso abusan tanto de las broncas y se manejan tan bien en ese tipo de situaciones. En más de una ocasión me ha parecido ver la cosa un poco forzada, pero no aparenta que lo estén viendo igual sus compañeros.

Este conflicto tuvo consecuencias claras en los posicionamientos de la noche. Es una pena que lo más interesante de La noche de los secretos ocupe los últimos minutos y tenga que seguir una vez acabado el programa. Antes se había salvado Carmen, lo cual fue para ella una liberación después de tener durante más de dos semanas la sensación de que era odiada entre la audiencia. Ahora ya tiene constancia de que las cosas cambian de un día para otro, y por eso puede que estuviera un poco crecida cuando llegó el turno de Elena, a quien se enfrentó sin piedad. También es cierto que respondía a los malos modos de su compañera, que del autocontrol y la tranquilidad mostrada hasta ayer pasó en cero coma a la ira difícilmente contenida.

Contra Rafa se pusieron Elena, Brenda, Carlos, Adrián y Colchero (se unió luego Cora). En contra Elena estuvieron: Cora, Marta, Adrián, Colchero, Rafa, Carmen, Alatzne y Álvaro. Por su parte, Alatzne tuvo en contra a Brenda, Virginia, Elena, Cora, Laila y Nissy. Esta vez las mellizas no evitaron posicionarse en contra de un nominado (Alatzne), pero sí lo hicieron Kenny y Alberto, que optaron por ponerse a favor de los tres. Por el contrario, Cora se sitúo bajo la banderola 'En contra' las tres veces, aunque con Rafa no fue así desde el primer momento. En cuanto a los tres nominados, Elena se puso en contra de los otros dos, mientras que Rafa y Alatzne solo en contra de Elena, salvándose entre ellos como era previsible.

No creo que le preocupe a Rafa el conflicto que estalló ayer, pero puede que sí le vaya a crear algún quebradero de cabeza el que está surgiendo ya con Carmen y Alatzne, sus dos principales apoyos en la casa. Confío en que lo va a saber gestionar bien porque es un tipo inteligente. También porque son conflictos que no están generados por envidias o las habituales ansias de protagonismo. Los provocan sentimientos más nobles que tienen que ver con el cariño y la necesidad de reconocimiento entre ellos mismos. Tener un quintacolumnista en su grupo de confianza tampoco le va a ayudar.

Álvaro es el quintacolumnista que sigue agregado al grupo, pero comparte su estrategia de nominaciones con el “enemigo”. También comparte con los otros su supuesto enamoramiento de Carmen, mientras lo mantiene oculto ante Rafa y Alatzne. Y, por supuesto, ante la interesada, aunque los tres se lo huelen a la legua. Igual que se lo han adivinado Carlos, e incluso Cora. Al final va a ser un secreto a voces, y Álvaro disfrutando con una trama que cada vez me parece más creada por él como parte de la construcción de su propio personaje. El rechazo de su amada puede despertar la compasión del espectador. También le vale dar pena con cualquier otra cosa. Por eso cuando entre las camisetas de la prueba no hay una de su talla se niega a hacerla e inmediatamente va al cubo para hacer su espectáculo.

Estoy de acuerdo con que el cubo es un recurso al alcance de los concursantes, pero estos que a cada mínima cosa que pasa van allí a contarla me dan tremenda pereza. Quién va a creer a un Álvaro que por un lado vende su arrobado amor y por otro habla en el cubo del “narcisismo latente” de Carmen. También dice que es ególatra y egocéntrica, que si no es lo mismo poco se lleva. Me interesa en especial la primera expresión porque denota su propio egocentrismo. Cuando Álvaro cree que el narcisismo de Carmen es latente presupone que está escondido y solo él es capaz de apreciarlo. Pero Rafa y Alatzne ya habían dicho antes que Carmen es “egocéntrica e inmadura”. La diferencia es que no dicen amarla.

Rafa llama a Alatzne “madurita al límite”. Comparte con ella un mismo humor y desde que se encontraron en la casa supieron que transitarían por esta aventura juntos. Igual que juntos han dormido cuando faltaban los colchones de la habitación de las plantas o hacen las pruebas siempre que pueden. Con Carmen comparte la barra de pan, como le dijo el otro día para complacerla. Carmen y Alatzne aprecian a Rafa y no quieren perder lo que tienen con él. Además, entre ellas no se soportan a veces. Ya digo que confío en la capacidad de Rafa para lidiar con esta situación, pero no es fácil. Además, igual a Cora le hace tilín y las mellizas le están cogiendo aprecio. A ver si va a ser el don Juan de la edición. Creo que se equivocaba Adrián pensando que estarían todos contra él.

Secretos

Álvaro apostó hasta el final porque el secreto de Kenny era que ha recurrido a las colas del hambre, por lo cual perdió su esfera. El cubano había heredado la esfera de Héctor y ganaba así la de Álvaro, con lo que ya tiene tres en su poder. Dado que tienen solo un minuto para el careo deberían escuchar más. Kenny dio una pista, no sé si a propósito, preguntando si pensaba que había estado en colas del hambre en España o en Cuba, cuando en el país caribeño lo que hay es una cartilla de racionamiento que limita las cantidades de alimentos básicos a disposición de cada familia. Pero no existen colas del hambre como tal.

También conocimos una pista más, en este caso de Adrián. La eligió Rafa tras ganar de nuevo la prueba. Solo quedaban Adrián y él colgados de la escalera cuando aquel cayó. El conflicto de la tarde también determinó que quisiera conocer la pista de Adrián, que es la imagen de una nariguda máscara. El propio interesado dijo no entenderlo, no sé si por despistar. Yo apuesto a que la máscara tiene relación con la infidelidad por lo que podría haber sido infiel a su pareja con más de 100 personas.

Moleskine del gato

Así estaban anoche los porcentajes: 79,0 %, 11,0 %, 6,0 % y 4,0 %. Ha bajado cinco puntos el porcentaje más alto, aunque parece que con votos gratuitos hay menos bailes de porcentajes.

Nissy mucho montar el pollo porque no le han dejado pollo, pero luego ha reconocido tener guardado un paquete de chuches. A saber cuántas cosas más guarda.

A Colchero le cayó una buena por comer plátanos de más. En concreto, se tomó ocho plátanos en cuatro días. Creía que tocaban a dos por día. Mejora comer que guardar. Además, los plátanos maduran pronto.

Dice Rafa: “Valle-Inclán decía que el sombrero de la frase es la palabrota”. Por cosas como esta me parece un lujo de concursante.

La audiencia dio su aprobación al baile de la prueba con el 61 % de los votos. Me pareció que el trío y su agregado no lo celebraban con la efusividad del resto.

Por una vez, la curva de la vida no me pareció el relato de un drama exagerado para la ocasión. Alatzne relató cosas que nos son cercanas y conocidas. Muy emocionante.

Kenny le ha contado a Álvaro que tuvo el poder del intercambio y no lo usó con él. Esto contó esta madrugada Álvaro a sus amigos, y yo tengo la sensación de que me he perdido algo. ¿Les han contado ya lo que pasó el jueves con Kenny? Si no es así, este habría roto su compromiso de no contar nada a sus compañeros.









