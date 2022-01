Alatzne vivió atemorizada durante una época de su vida por la banda terrorista ETA

La concursante, además, tuvo que superar dos abortos y una depresión

Alatzne también luchó en primera línea contra la pandemia

Alatzne se ha sincerado como nunca antes al realizar su 'Curva de la vida', el ejercicio donde los concursantes cuentan los episodios que más han marcado su vida. En la suya, una relación con un político del PSOE veinte años atrás le llevó a "vivir con miedo" en su pueblo del País Vasco ante la banda terrorista ETA. Superados esos años, Alatzne sufrió una depresión en la que perdió todas las ganas de vivir. No obstante, la concursante daba una lección contando cómo se había superpuesto a las adversidades.

Cuando Alatzne tenía 21 años, conoció a su primer novio, el cual acabó siendo alcalde de su pueblo en el País Vasco mientras ETA seguía en activo. La vida de Alatzne, por consiguiente, cambió por completo. "Ya no teníamos libertad absoluta para nada. Nunca he contado esto a nadie. Cuando cogía el coche, los minutos antes de arrancar, se te cortaba la respiración. En aquella época había atentados casi todos los días y claro que tienes miedo", relató la participante sin poder contener las lágrimas.

Alatzne explicó, además, que no podía fiarse de nadie. "A mí se me señala en mi pueblo. Gente que va conmigo en la escuela. Se me vetó para hacer una vida normal. En aquella época no tenias ni libertad de expresión. Yo solo era la novia de una persona", decía.

Alatzne tuvo que enfrentar dos abortos y una depresión

Después de esa etapa, la relación de Alatzne con el político socialista terminó y fue cuando quiso empezar a disfrutar de su "libertad". Sin embargo, piensa que haberse comprado un piso en el mismo pueblo acabó haciéndole sentirse "atrapada".

Alatzne comenzó otra relación cuando tenía 33 años e intentó ser madre. Pero una vez más la vida se le truncaba cuando después de dos abortos descubrió que tiene una enfermedad genética por la que no puede tener hijos.



"Más o menos por ese momento también mi madre está mal. Es un momento malo de salud en mi casa. La tristeza se convirtió en una nueva rutina (...) Me diagnosticaron una depresión y ahí me caí hasta abajo", reveló después. "Me empecé a dar cuenta que no me gustaba mi vida. Pensé que nunca iba a salir de ahí. Cada día me esforzaba por levantarme de la cama", añadió.

Sin embargo, la aparición en su vida de su perro Lolo y darse cuenta de que el hombre de su vida era su padre, la infló de ánimos para sobreponerse. "Creo que Lolo me salvó la vida. Nunca me hubiera imaginado como un animal te puede dar esa compañía. Nunca jamás me he vuelto a sentir sola", confesó. Además, Alatzne aprendió durante la pandemia "que la vida es hoy", ya que trabaja como sanitaria.

La 'curva de la vida' de Alatzne emociona a Toñi Moreno