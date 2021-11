Adara se sorprende en dos ocasiones diferentes de la misma información que le da Sandra









En mi relato del episodio del chocolate no reparé en algo que me llama poderosamente la atención. Resumiendo lo que sucedió, Adara se quejaba de que nadie le había consultado si prefería tableta de chocolate o crema de cacao. Habitualmente han estado comprando ambas cosas para todos, pero tras no superar la prueba semanal dos semanas seguidas decidieron recortar ese gasto en la compra. Por tanto, cada concursante decidía si prefería tener una cosa u otra en la parte de la compra que reparten de manera individual. Cuando Adara vio el reparto fue quejándose de esto. Cristina le explicó que Sandra fue quien les dijo a ella y a Jesús (quienes habían hecho la compra) que ella prefería crema de cacao, lo cual Adara negó y, como protesta, se comió parte de la tableta de Luca (ella dijo que era de Cristina y Luca que era suya).

Mientras sucedía todo esto que cuento, Cristina consultaba en tema con Sandra, que le daba la razón. También lo habló esta con Adara. Como conté ayer, Adara se quejaba de que nadie le había preguntado y Sandra intentaba sacarla de su error aclarando que lo hizo ella el día anterior por la mañana. Esta conversación tenía lugar en el cuarto de baño y delante de Miguel Frigenti. Este pedía que le contasen lo que había sucedido con el chocolate porque no se había enterado bien, y de ahí vino la conversación. Sin embargo, a mi relato le faltaba otro momento clave, ocurrido antes de esta reunión de Frigenti, Sandra y Adara en el baño. Una reunión que tenía lugar en ese mismo escenario.

Reparo ahora en esa otra reunión que no vi en directo porque me resulta muy sorprendente. La que yo he contado tuvo lugar después de que Adara se comiera parte de una tableta ajena y serían aproximadamente las cinco y cuarenta minutos de la tarde. Como acabo de contar, se sorprende enormemente cuando Sandra le dice que el día anterior le había preguntado sobre si prefería el chocolate en tableta o en crema. Una sorpresa que no se entiende habiendo visto que antes de comerse parte de esa tableta Adara ya había tenido con Sandra esa misma conversación. Sí, la misma casi exactamente. Y también en el baño.

Sobre sobre las dos y veinte de la tarde (o sea, tres horas y veinte minutos antes, aproximadamente) coincidía Adara en el baño con Julen, Frigenti y Sandra. Los personajes son los mismos, excepto que Julen no estuvo después, y también es el mismo escenario. Sandra explica que le había preguntado si quería un chocolate u otro y Adara se sorprende diciendo que no lo recordaba, además de preguntar cuándo había sucedido eso, ante lo cual Sandra aclara que fue el día anterior. Es decir, antes de almorzar Adara ya sabe que Sandra le había hecho esa pregunta que ella dice no recordar. Pero es que después del almuerzo se repite la escena. Es como si estuvieran haciendo una segunda toma en el rodaje de una película.

Cuando ayer tengo conocimiento de esta primera conversación del cuarto de baño me estalla la cabeza. No entiendo cómo es posible que Adara se sorprenda dos veces de lo mismo en un día. Antes de comer, sorpresa porque no recuerda que Sandra le preguntase. Después de comer, otra vez sorpresa porque Sandra le vuelve a recordar que le preguntó. En ambas ocasiones se aclara que la pregunta fue el día anterior, y Adara reacciona la segunda vez como si la primera nunca hubiera existido. Si ya me parecía inexplicable que no recordase algo sucedido la mañana anterior, más extraño me parece que no sea capaz de recordar lo de tres horas antes.

De todo esto, lo que menos me cabe en la cabeza es la pasividad mostrada por Sandra. Esta concursante tampoco hace referencia en ningún momento durante la segunda conversación a que eso mismo ya lo habían hablado un rato antes y, prácticamente, en los mismos términos. Insisto en que viendo ambas escenas seguidas casi parece que estuvieran repitiendo una toma que había salido mal. Por más que me he puesto a pensar en las posibles razones que lo podrían explicar he sido incapaz de hacer una sola hipótesis que no resulte demasiado ofensiva para ser planteada aquí.

Frigenti y Adara hacían ayer sus cálculos con vistas a las nominaciones, aunque no llegaban a una conclusión clara. Tienen claro que quieren enfrentarse ellos dos a uno de sus enemigos, pero les cuesta elegir ese rival. No me pareció que tuvieran seguridad de superar una nominación contra Cristina o Luca, a pesar de que supuestamente sus dos hinchadas irían contra el tercero. En varios momentos se decantaban con subir a Luis, el único que no ha estado nunca nominado. Según Miguel, a este la pasa algo parecido a lo de Isabel, que no tienen seguidores. Me parece un poco arriesgada la afirmación, pero es lo que dijo el analista de realities.

La verdad es que esa conversación sobre las nominaciones de esta noche fue bastante hilarante porque no parecía que la estuvieran teniendo la ganadora de un reality y el experto en la materia. Primero decía Frigenti: “¿Quién va a llamar para salvar a Isabel? No tiene seguidores. Por eso es ella la del 90 %”. Por favor, que alguien le explique el pequeño detalle de que se vota para expulsar, no para salvar. Tendría un pase el error si no hubiera salido y vuelto a entrar en el concurso. Un poco después hablaban de la posibilidad de que sus planes fueran baldíos si alguien tiene el poder del intercambio. Decía Adara: “Yo creo que no va a haber intercambio. ¿Cuánto hace que no hay de eso?”. “La semana pasada”, respondía Frigenti. Estos dos juntos son puro surrealismo.

Se me antoja que las nominaciones de esta noche son especialmente importantes. Todas lo son, y más en el último mes de concurso, pero estamos en un momento clave donde los dos repescados han venido a cambiar los equilibrios en la casa. Al aliarse con Julen y Sandra son mayoría. Frigenti le hacía a Cristina hace días la observación de que ella era ahora verdugo, pero no se daba cuenta de que si no es expulsada esta noche tendrá la suerte de seguir en el juego, pero lo hará en minoría. Alineados en un mismo bando estarían, por un lado, Cristina, Luca y Luis. En el otro bando, Adara, Frigenti, Sandra y Julen.

Son tres contra cuatro, porque los Gemeliers (que son dos personas y un solo concursante) andan entre dos aguas, sin llegar a decantarse por un lado u otro. En los últimos días, por ejemplo, tuvieron un agarrón con Cristina cuando les acusó de agachar las orejas ante Adara, pero también se pusieron en contra de esta por el robo de chocolate. Y anoche la pasaron durante la fiesta todo el rato junto a Adara, llegando a hacer un pacto de no agresión para no nominarse mutuamente. Está claro que tienen mucho miedo a volver a salir nominados.

No veo clara la posibilidad de que Cristina y Luca pacten sus nominaciones con Luis, quien también ha ido siempre por libre. Sin embargo, ayer mismo se vio con claridad que Frigenti, Adara, Sandra y Julen sí van de la mano, dispuestos a hacer lo que sea para que el resultado de las nominaciones les sea lo más favorable posible, lo cual es completamente lógico. Que sean mayoría parece garantizarles ese resultado. No en vano, tienen la ventaja que da contar con más puntos. En ninguno de los supuestos que he hecho sobre lo que pueda pasar esta noche veo otra opción que la nominación segura de Cristina y Adara. Creo que las dos están sentenciadas, quedando tan solo la duda de con quién más.

Dependiendo de si Luis pacta o no con Cristina y Luca, podrían forzar que subieran Frigenti y Luca o solamente este último. También depende de que en el bando mayoritario decidan dar a Luis los tres o los dos puntos (o bien alternarlos), en lugar de tirar el solitario punto dándoselo a él. Si terminan decidiendo intentar sacar a la palestra a Luis puede que saliera junto a Frigenti, acompañando ambos a Cristina y Adara. Considero más favorable para los repescados la inclusión de Luis porque la terna de ellos dos solos frente a Luca sería una pena de muerte segura para Frigenti. Al menos eso creo.

Gracias a varios seguidores en Twitter descubrí el enigma que he planteado hoy abriendo este escrito. Por eso he querido responder con el vídeo en el que se observan las dos conversaciones del cuarto de baño. Adara sorprendiéndose toma una y toma dos. Juzguen ustedes si no es algo realmente extraño.

Frigenti y Adara despertaron esta madrugada a Isabel con un grito. Como dijo después Cristina: “¿Qué tendrán en esas cabezas?”. Aunque lo que seguro tienen son tremendas ansias por salir en los vídeos de las galas.

Me parto cada tarde cuando veo al personal maquearse para el programa nocturno. El lunes y ayer miércoles se han maquillado y vestido para nada.

Luca confiesa que le emocionó un poco que la hermana de Cristina dijera lo mismo que ella. “¿Lo del país?”, pregunta Cristina. “Si, me mucho esa metáfora”, respondía el italiano. El martes fue la noche de las metáforas. La hermana de Cristina recordó esta y Sobera la de conducir. De los creadores de la metáfora de comer sushi para hablar de tener sexo llega ahora la de conducir el coche para referirse a tener un papel dominante también en el sexo. A Luca y Cristina les está gustando cada vez más practicar el sexo oral. O sea, hablar de sexo. Aunque sea metafóricamente.

Ayer Sandra hablaba amigablemente con Frigenti sobre su relación con Tom Brusse, justo aquello que hace unas semanas tanto le ofendió por considerar que no debían sacarse temas personales no relacionados con el concurso. No se daba cuenta Sandra de que precisamente en eso consiste un reality de famosos, cuyo interés añadido es su conexión con ese otro género televisivo dedicado a contar la vida personal de la gente. Sandra afirmaba ayer que se había pensado mucho si aceptar la oferta de participar en este programa y que desea tener una conversación con su expareja para dejar todo zanjado. Pues mira que casualidad, esta noche Tom estará en la casa de los secretos, ignoro si para tener esa conversación añorada por Sandra.

Miguel también se lo pensó mucho porque no estaba seguro de querer participar en este concurso, según le confesó a Sandra. Cosa curiosa si tenemos en cuenta que este es su sueño, según ha repetido hasta la saciedad en los últimos dos meses. Adara no sé si tuvo dudas sobre si aceptar la oferta de entrar en la casa y la posterior de convertirse en concursante, pero sí las ha tenido sobre si continuar dentro. Ayer se arrepentía de haber dicho el martes durante la gala que quería marcharse a su casa. No vi entonces a Miguel valorando el gesto de su “hamiga” como lo hizo en el caso de Isabel Rábago. Si quien desea marcharse en un momento de crisis (debería decir supuesta crisis) no merece continuar en el concurso, esto debería valer para Adara tanto como para Isabel.

Esta noche tenemos una fiesta, aunque faltará a su cita Jorge Javier Vázquez por una laringitis aguda que le tendrá fuera de juego todavía unos días más. Carlos Sobera toma las riendas de una gala en la que, aparte de la visita de Tom Brusse, tendremos la expulsión de Isabel o Cristina. También habrá nueva ronda de nominaciones, aunque previamente se jugarán la inmunidad explotando globos. Y, por fin, presenciaremos el cara a cara pendiente entre Julen e Isabel por el que las esferas de esta podrían acabar en manos de aquel. El menú es bueno, pero nada puede superar la tensión que generará la posible expulsión de una de las grandes protagonistas de este reality. Cristina está en peligro, y eso eclipsa todo lo demás.

El Gato Encerrado