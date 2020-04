La aparición de un tiburón provoca pánico entre los siervos









Los siervos entraron en pánico al divisar desde la playa un tiburón. En realidad fue una falsa alarma, aunque ellos siguen convencidos de haber visto la aleta del marrajo. No era aleta, sino cola de pez. Si fuera un tiburón estaríamos hablando de un inofensivo bebé, nada que justifique el temor expresado por Rocío, que precisó de ayuda para entrar y salir a intentar pescar, lo cual hizo no sin navegar antes en un mar de dudas. Con convicción absoluta decía Rocío a cámara: “Hemos visto un tiburón”. Pero lo que vieron tiene tanto de tiburón como ella de buena superviviente, José Antonio de callado y Jorge de alegre.

Las apariencias engañan, también en los cayos Cochinos. Tiburones que no lo son, igual que alguna playa parece un vergel de recursos inacabables y al pasar unos pocos días desean perderla de vista. Está pasando en los dos equipos con sus localizaciones actuales. Los mortales descubrieron un montón de cocos cuando llegaron a cayo Paloma, pero hace días que no cae ninguno y se les han acabado las reservas. En playa Cabeza de león se lamenta Ana María de que no pesca como antes. Como mucho, saca un pez al día, lo cual está haciendo empeorar su estadística, que ella lleva con detalle de contable. Cada pescadito va incrementando su cuenta, ahora bastante detenida. Tengo ciertas dudas sobre si en próximas semanas se decantará algún equipo por cayo Paloma, mítica localización, si es que vuelven a tener la oportunidad de elegir. También puede pasar que nos sorprendan con nuevas playas.

Vayan donde vayan no se van a encontrar con tiburones como los que han visto los siervos a unos pocos metros de la orilla. Si don Quijote veía gigantes donde en realidad había molinos, nuestros robinsones de Supervivientes 2020 ven la cola a un pez y creen que es la aleta de un tiburón. Por si hay dudas dejo testimonio gráfico del momento. La imagen estática puede dejar algún lugar a la duda, pero puedo asegurar que en el vídeo se ve con claridad meridiana la verdad. O están necesitados de acción o se les está empezando a ir la cabeza. También pueden ser las dos cosas a la vez.

Otra ilusión óptica sería ver a Fani como una chica discreta y elegante. O a Yiya como alguien incapaz de hacer algo con el fin de enfrentar a sus compañeros. O a Nyno como un concursante solidario que nunca comería a escondidas la comida de todo el equipo. La enemistad de Fani e Ivana empieza a tener tintes extremos, igual que la vista entre Nyno y Hugo. Estaban hablando una noche Ivana con Nyno, igual que podría haberlo hecho con cualquier otro concursante, mientras Fani y Yiya comentaban la situación con cierta maledicencia. Lo único criticable de la situación sería que Nyno dijera una de esas frases que se han convertido en un lugar común en el universo del reality: “Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos”. Siempre pienso que es la reflexión de un mediocre, que no vale para ser bueno ni malo. “Yo creo que Hugo es un poco celosón, ¿no?”, decía Yiya como deseando que se hicieran verdad sus pensamientos y Hugo agarrase un mosqueo por semejante tontería. “¿Cómo va a estar celoso Hugo de Nyno?”, respondía Fani. Pero por la cabeza de esta concursante no estaba pasando lo que parecía. Insisto en que las apariencias engañan.

La teoría de Fani, bien desarrollada a viva voz por Yiya, es que Hugo e Ivana habían pactado una situación tal como que Ivana habla de madrugada con Nyno largo rato, entonces Hugo se mosquea y tienen por eso una crisis de pareja. Imagino que para luego vender la dulce reconciliación entre los tortolitos. Cuando alguien diga que tengo una mente retorcida me acodaré de Fani. Por comparación casi cualquiera parecería de mente inocente y bien pensado. Así lo resumía la propia Fani: “O sea, que digamos que Ivana se acerca a Nyno aposta para que Hugo se cabree porque está nominado y puedan crear una trama, ¿no? Aposta de cara al espectador”. ¡Toma teoría rebuscada!

Todavía se extrañaría Fani de que Ivana a la mañana siguiente le pidiera que no hable más de ella. “Que no me critiques”, pedía Ivana, a lo que Fani respondía: “Vale, pero es que yo no hablo de ti […] No tengo otra cosa que hacer nada más que criticarte […] Para mí eres un cero a la izquierda, querida. ¡Que me importas una mierda, payasa!”. Fani no habla de Ivana ni la critica, solamente la acusa de provocar situaciones para montar un falso drama con su pareja. Luego seguía en fase de negación hablando con Yiya: “Que la critico, me dice. ¡Madre mía!”. Yiya fue algo más sensata: “Hombre, ayer hicimos comentarios nocturnos, que a lo mejor a ella algunos no le quedaba…” Así mejor.

Pero todavía faltaba que saltase la sorpresa. Fani lo hizo de nuevo: “No me mientas y me digas que me has escuchado. No, dime que has hablado con Yiya y me ha contado el tema”. O sea, que a Fani no le importó nada que Yiya se chivara a Ivana. Raro, ¿no? Luego volvieron a hablar Ivana y Fani, pero esta siguió insistiendo en que no habla de ella, bueno hablar sí, pero no critica. “Comenté una situación”, aseguraba Fani. Claro, una situación nada ofensiva, que solamente hablaba de montajes y falsedades, justo la negación de lo que es un reality. ¿A quién quiere engañar Fani? ¿Cómo es posible que se haya salvado tantas veces de la expulsión? Fani es tan nula en la supervivencia como Rocío, pero no se habla de ella porque ni apetece.

Todavía Fani se va salvando y no se han puesto todos en su contra, como pasa con Nyno. Cada día que pasa le veo repudiado por más compañeros, una vez que han descubierto sus malas artes, la poca predisposición que tiene para trabajar por el equipo y el egoísmo que demuestra con la comida. “El currículo de agonías que tienes tú con la comida no lo tiene nadie”, le decía Yiya el otro día, con bastante razón. En esta ocasión se había zampado cangrejo como si no hubiera un mañana, aprovechando que estaban todos pescando o haciendo otras cosas. Luego dijo que solo había comido una patita. Aunque la mayor enemistad de Nyno es con Hugo, y ha tenido otro episodio con la pérdida de las gafas de buceo.

Otra vez es pura hiperrealidad, porque no se perdieron del todo. Y no fue así gracias a que Ivana hizo lo que haría cualquiera en un caso así: bucear para buscar las gafas e intentar recuperarlas, lo cual logró. Mientras tanto, Nyno y Hugo no hacían otra cosa que discutir sobre si la culpa era de uno u otro. Por si hay duda ya lo resuelvo yo: la culpa fue de los dos. Nyno le fue a dar las gafas, Hugo no la agarró, Nyno debió pensar que las había cogido y Hugo que finalmente no se las entregaba. De lo cual las gafas fueron al fondo del mar, y ahí quedaron hasta que Ivana las rescató para el equipo. Ambos concursantes demostraron parecida mezquindad. Una vez más. Les iría mejor si comenzasen a pensar en colaborar en lugar de competir. Para eso ya están las nominaciones.

El gato responde

Me preguntan por qué hablo tan poco de Barranco. Es la historia de siempre, todo el mundo quiere que se hable de su favorito hasta que lo haces y tu opinión no agrada. Es decir, no solo se quiere que se hable, sino que sea bien. Es demasiado pedir. En este caso puedo decir que me gusta el perfil pacificador de Barranco. Cuando ha querido mojarse lo ha hecho, pero no está todo el día en pie de guerra, como José Antonio. Es un buen superviviente, aunque si dentro de un cinco o seis meses me piden que haga la lista con los concursantes de esta edición mucho me temo que igual no lo recuerde.

Eso sí, la cena de aniversario que montó en la playa con su novia, aunque sin ella, me pareció de lo más cuqui. Ahora hace falta que le ponga tanta dedicación al aniversario de los próximos años. Espero y deseo que cumplan muchos.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una nueva expulsión decisiva. No me atrevo a pronosticar que se irá Yiya porque ya llevo suficientes sorpresas como para estar curado de espanto. También he de decir que agradezco esas sorpresas. Elena, Fani, Hugo y Yiya están en el disparadero.

Luego vendrá la reagrupación. Dos nuevos equipos cuyos componentes se decidirán esta noche. Además, dos nuevos líderes y nominaciones. Estamos en un momento clave, a pocas semanas del final, y ahora es más importante que nunca tener inmunidad y saber elegir un buen objetivo nominatorio. Veremos lo que pasa esta noche.

