A Jorge se le atraganta la prueba y da un buen susto a todos









Jorge ha sido siervo esta última semana, por eso no ganó la prueba de resistencia del baile del palo. A los náufragos de este Supervivientes 2020 les resultó complicado destrenzar las tiras del palo para que cayese la llave que habría el cofre del premio, pero eso los autóctonos lo hacen en un momentito mientras bailan. Los bailes regionales de cada país dicen mucho del lugar. En el norte no mueven la cadera y en el sur sí. Los argentinos golpean las boleadoras contra el suelo y los hondureños destejen las tiras de un palo. Que lo interprete alguien, por favor.

El caso es que hicieron mejor la prueba los mortales, con Barranco y Hugo completando el puzle de las cajas bien rápido. La recompensa era una pata de cerdo asada sujeta de una cuerda, igual que cuelgan los jamones ibéricos en un museo del jamón. Debían comer a bocados y sin usar las manos, aparte de tener que hacerlo a toda castaña. La magnanimidad de Lara permitió a los siervos darle unos bocaditos durante medio minuto tan solo y fue entonces cuando a Jorge se le fue el cerdo por otro lado y eso puso los pelos de punta a la audiencia. Nyno estuvo bien rápido acudiendo a asistirlo, e Ivana daba la clave definitiva: “Apriétenle la barriga”. Lo de Ivana no son primeros auxilios sino últimos y definitivos, previos a que un juez decrete el levantamiento del cadáver.

Por suerte, lo de Jorge se quedó en un susto, aunque no estará contento de que primero se le atravesase la prueba y luego se atragantase con la recompensa de consolación. La audiencia es cruel y se queja casi siempre que les dan algo de recompensa a los perdedores. En esta edición molesta más cuando entre estos está Rocío porque existe la creencia de que lo hacen para que coma ella. Pero, precisamente anoche Rocío se partía la caja riendo en lugar de aprovechar los pocos segundos que tenían para meterle el diente al cerdo. La risa alimenta a veces más que otra cosa y, en este caso, desmiente esa creencia de trato de favor a la hija de Antonio David. O igual es que la quieren ayudar y no se deja, por eso ha sido sierva tres semanas de las cuatro que llevan de concurso.

Entre sus compañeros hay quien también piensa en los beneficios de pertenecer al clan Flores, pero Rocío se encargó anoche de poner los puntos sobre las íes a este respecto. “Nadie me pone tinte, me mojo igual que todos y duermo donde todo el mundo”, decía respondiendo a Fani. Solo faltaba que la fuera a visitar su peluquera. Dormirá más cómoda el día que logre ser diosa de la isla, si es que eso llega a pasar. No sé si le preocupa más a Fani el dinero que gana Rocío o viceversa. Aunque esta última dice que está ahí por otros motivos. “Vine aquí a vivir la experiencia. Me da igual el dinero, me parece secundario”, afirmó Rocío. Apuesto a que por la cabeza de todos pasó la misma idea, empezando por sus compañeros, siguiendo por la audiencia y terminando por esa Ana María que de familia suya tiene más bien poco. Traduzco esa idea a palabras: “¡Una mierda!”. Con perdón.

Rocío no será diosa por el momento, y vuelve a ser sierva una vez más. Tampoco podrá contar ya con el apoyo de Ana María, que tanto ha echado en falta. Justo cuando esta se había disculpado por no ponerse de su lado es desterrada a isla Desvalida. En realidad, Ana María se disculpó sin hacer propósito de enmienda. En ningún momento dejó claro que fuera a cambiar su actitud, lo cual me sonó más bien a una maniobra de nominada intentando llevarse los votos de quienes estén apoyando a Rocío. No le funcionó porque es Fani quien se ha quedado en playa Uva. Veremos cómo evoluciona el concurso, que el próximo jueves tendrá más desvalidos que siervos o mortales. De momento, Rocío ha perdido de vista a la que hubiera podido ser su apoyo.

Rocío no es que sea vaga, como dice Fani, es que se le va fuerza por la boca. Ha tenido sus más y sus menos hasta con su “familiar” Ana María. Con Fani ha tarifado de un lado a otro de la playa, por lo que sufrirán el castigo de ir unidas hasta el domingo, lo cual decidió la audiencia en una encuesta vinculante. Y a Cristian le dijo el otro día esto: “Si no sabes convivir vete al zoo”. Espero que los animalistas le expliquen a Rocío alguna cosita cuando vuelva. De momento ya le digo yo: los habitantes de los zoos conviven a veces mejor que las personas. Hay que ser muy animal para llevarse tan mal como Cristian y José Antonio, aunque esta semana van a poder descansar porque están en grupos diferentes. José Antonio será un siervo rodeado de mujeres y entre los mortales solo habrá señoros.

Llevarse mal con Cristian debería ser considerado deporte nacional en Honduras. Habiendo visto sus reacciones no resulta extraño. A Rocío le soltó un día de estos: “Dices que mi familia no me quiere, tú madre a ti tampoco te quiere”. Y cuando José Antonio censuró sus palabras lo llamó “palmero”. En la palapa quiso arreglarlo aclarando que tiene buena relación con Rocío aunque hayan tenido “incisos en los que nos hemos cabreado”. Ahora se llama “incisos”. Cristian es muy de navajazo inesperado. Anoche le decía a Fani: “Rubén te dejó y volviste con Christofer”. Bonito crossover entre La isla de las tentaciones y Supervivientes. De isla a isla y tiro porque me toca.

Para Cristian no todo fueron polémicas en la palapa. Elena se disculpó con él por sus ataques a Mayte Galdeano y Sofía Suescun, a la sazón madre y hermana (respectivamente) del concursante. “Yo no soy así”, añadía. Aunque Elena sale de un jardín para meterse en otro. Mientras hace las paces con Cristian dice que le cae bien Rocío Carrasco, a la sazón madre de la concursante Rocío Flores. Igual Elena algún día deja de hablar de las madres. Creo que no le hubiera gustado escuchar a los concursantes de GH VIP 7 hablando de ella. Aunque para el universo Sálvame debe ser ideal que Elena sacase el tema. Además, permitió a Rocío (Flores) tener el vídeo estrella de la gala hablando de Rocío (Carrasco).

La segunda prueba de la noche fue la de rango, en la que se deciden los componentes de ambos grupos y el dios de la isla, además del líder de los mortales. Esta vez consistía en deslizarse por el suelo como una lagartija. El más rápido fue Barranco (nuevo dios), seguido de Ferre (líder de los mortales), que sigue dándolo todo en las pruebas. Barranco tuvo que elegir líder para el grupo de los siervos y se decantó por “mi hermanita” Rocío. La afirmación de que iba a ser líder una mujer por primera vez ofendió a Ivana, que terminó anoche mismo su liderazgo de los mortales. “Primera vez en los siervos”, terció Barranco con grandes reflejos. Ivana encontró en esta prueba una enemiga inesperada: su propia coleta. Ella y Hugo estarán separados de nuevo, lo cual hará que vuelvan a utilizar la “ventanita del amor”. Antes de eso les decía Jorge Javier que parecen la versión 2.0 de Tarzán y Jane. Habría que elegir a alguien para hacer de mona Chita. Se admiten propuestas.

Alejandro se convirtió anoche en el segundo expulsado definitivo de Supervivientes 2020. Su última cara en los cayos Cochinos fue bastante enigmática. El listón está puesto muy alto desde anoche sobre cómo recibirán en plató al hijo de Ivonne Reyes el jueves próximo. A Bea le dieron una hamburguesa del McDonald’s, imagino que para ayudarle a tragar mejor la entrevista. Entre lo emocionada que estaba con la hamburguesa y lo poco que puede contar con su concurso solo logré enterarme de que no ha metido la cabeza bajo el mar. Es una superviviente de secano.

Así nominaron los siervos:

José Antonio > Ivana

Elena > Fani

Ivana > José Antonio

Fani > Elena

Rocio desempata eligiendo a Fani y nomina como líder a Ivana. En cuanto a los mortales así fueron sus nominaciones:

Cristian > Jorge

Hugo > Cristian

Nyno > Cristian

Jorge > Cristian

Cristian es el nominado del grupo y Ferré nomina como líder a Hugo. En resumen, estos son los nominados de esta semana: Cristian, Fani, Hugo e Ivana.

Voto dividido entre los siervos, que pusieron en la tablilla (era un coco, en realidad) cada uno un nombre distinto provocando el empate a cuatro que debió deshacer la líder Rocío. Sin embargo, entre los mortales hubo unanimidad a la hora de nominar a Cristian. Quedan nominados dos chicos y dos chicas. Si el próximo jueves se marchasen Fani e Ivana a isla Desvalida quedarían en playa Uva solamente dos mujeres frente a siete hombres. Todo lo contrario de lo que sucedería en Isla Desvalida, que se puede convertir en un matriarcado.

