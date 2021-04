El barco encallado se queda sin la pacificadora Valeria Marini









telecinco.es

Valeria ha intentado poner paz en el barco encallado haciendo de puente en algunos momentos entre la alianza de la impetuosa Lara con Alexia y el dúo formado por el cocinero Carlos y su inseparable pinche de cocina Agustín. Con Sylvia cada vez menos neutral y más cerca de los chicos, Valeria también parecía decantarse por este grupo, pero sin negar en ningún momento su apoyo y su cariño a todos. Estoy seguro de que el ambiente será todavía más tenso en el barco ahora que Valeria ya no está porque ha sido la tercera de sus moradores en convertirse en superviviente de pleno derecho.

Valeria saltó anoche del helicóptero. Lo hizo posiblemente a más altura que ninguno de los anteriores en hacerlo en la presente edición y seguro que con un estilo más depurado. Tenía prisa por saltar y ni siquiera espero a que el helicóptero bajara un poco. Sin darle tiempo a perder altura, Valeria hizo uno de los mejores saltos que he visto nunca en el programa. Debe ser que los cincuenta son los antiguos treinta, o algo. Van a lamentar su ausencia, aunque no todos por igual. Lejos de lo que pudiera pensarse, creo que no van a ser Carlos y Agustín quienes más la añoren. Sobre todo este último, a quien evitó que pudiera optar a ir a la isla del pirata Morgan dándole su voto negativo.

Las votaciones de los encallados para proponer candidatos a ir a dejar el barco tuvieron esta vez más interés que nunca. Y sus consecuencias serán comentadas profusamente en los próximos días. Carlos ni siquiera se subió al helicóptero, tampoco Agustín. Si el domingo anterior Carlos terminó deprimido porque la audiencia no lo eligiera, ahora imagino que tendrá un buen rebote viendo que no ha tenido el apoyo de sus compañeros. Hará bien si piensa en ello y se plantea por qué a la tercera semana ha dejado de ser elegido para ir a la isla.

Los votos en negativo fueron definitivos para decidir que subieran al helicóptero Alexia y Valeria. Esta fue la elección de los encallados, primero votando en positivo y luego en negativo:

Sylvia > + Valeria - Lara

Alexia > + Lara - Sylvia

Agustín > + Carlos - Lara

Carlos > + Agustín - Lara

Lara > + Alexia - Carlos

Valeria > + Sylvia - Agustín

Diría que los votos en negativo de Alexia y Valeria fueron determinantes. Lo normal hubiera sido que Alexia y Lara se repartieran el voto negativo dándoselo una a Agustín y la otra a Carlos. Aun así, podían no haber evitado que saliera elegido ninguno de los dos, o uno al menos, si llegan a recibir más un voto en positivo. Pero no fue así y los chicos del barco solamente se votaron mutuamente. Nadie más les dio su voto en positivo. El que Alexia sorprendiera dando su voto negativo a Sylvia le ponía las cosas fáciles a Agustín. Fue entonces cuando llegó la segunda gran sorpresa de la noche: Valeria le daba su voto negativo a Agustín.

Está claro que Valeria quería quitarse un rival y le salió la jugada perfectamente bien. Con su voto negativo le quitaba cualquier opción a Agustín, de igual forma que Lara había hecho con Carlos y Alexia con Sylvia. Los eliminados de esta disputa (Sylvia, Agustín y Carlos) fueron mucho más torpes en el juego dando sus tres votos negativos a Lara. Bonita manera de tirar el voto porque bien podían imaginar que esta concursante no recibiría más que un voto en positivo, por lo que darle más en negativo era tirar el voto. Con uno hubiera sido suficiente.

El buen concursante de reality debería saber combinar el tomar este tipo de decisiones con el corazón, respondiendo a sus deseos o preferencias, con plantear mínimamente una estrategia para no resultar claramente perjudicado. Agustín y Carlos dieron su voto negativo a Lara y se votaron mutuamente en positivo dando por supuesto que recibirían más votos para subirse al helicóptero. Si llegan a ponerlo en duda y no concentran su voto negativo en la misma persona, podían haber estado entre los candidatos. Aunque luego Carlos volviera a entrar en depresión al ver que seguía sin contar con el apoyo de la audiencia votante.

Agustín no desaprovechó la ocasión para entre bromas y veras afearle a la italiana que le hubiera dado su voto negativo. Este gato interpreta ese voto como parte de una estrategia. Aunque también podría ser una manera no tan sutil de confirmar ante la audiencia las acusaciones de Alexia y Lara en la gala del jueves sobre la supuesta propuesta de un motín consistente en no dar contenido para protestar de las condiciones de vida en el barco y conseguir ser trasladados a otra ubicación. Contradictorio Agustín dando la semana pasada su voto negativo a Alexia “porque se encuentra mal” y defendiendo anoche ante Valeria que “si estoy mal tienes que mandarme a la isla”.

No fue la noche de Carlos porque no se subió por tercera vez al helicóptero y, además, tampoco ganó la prueba de recompensa. Se jugaban un plato de espaguetis para comer tranquilamente en la isla por la noche. La primera parte de la prueba, exigente en el aspecto físico, la hizo con rapidez Carlos y mucho más torpemente Agustín. Sin embargo, a la hora de hacer el puzle de la segunda parte este le ganó por la mano completándolo en tiempo récord.

De los supervivientes y encallados (divididos en cuatro grupos) solo Palito y Agustín lograron completar el puzle, con la diferencia de que Palito también fue la primera de su grupo en terminar la primera parte y abrir la caja con las piezas del puzle. Palito se está revelando como la concursante perfecta. Por lo visto, no era nada fácil el puzle. Hasta Lara Álvarez tuvo problemas para pasar de la teoría a la práctica y hubo de pedir ayuda al redactor de pruebas, que tampoco hizo la hélice a la primera. Por cierto, el puzle tenía tres piezas. ¡Solo tres! Me estoy planteando montar una academia de hacer puzles para concursantes de Supervivientes.

Solo dos concursantes hicieron el puzle, pero Alejandro tiene otra marca no tan molona. Es el único que no llegó a abrir la caja que contenía las piezas. Subiendo mientras montaba la escalera terminó desistiendo al arrojar al mar uno de los palos que hacían de travesaño y volver a la playa enfadado. Ni tan siquiera se dignó a contestar la pregunta que le hizo Lara Álvarez en ese momento. Alejandro es otro caso de concursante que confiesa ser muy competitivo, pero no gana ni por casualidad. Me sorprende descubrir ganadores natos que no paran de perder. A Carlos le acompaña ahora Alejandro en esa categoría de concursante.

Que una discusión en el barco se llegue a escuchar en tierra firme es algo que no puede conseguir cualquiera. Sylvia lo hizo posible en medio de una pelotera con Alexia y Lara. Los chicos andaban fuera del barco y la prima de Isabel Pantoja les pidió que volvieran porque no podía estar más tiempo a solas con sus dos enemigas. El nivel de la discusión fue ínfimo. La cosa fue desde el rollo de meterse con las disputas familiares de Sylvia a decirle esta a Lara que se pusiera más pecho. Es la segunda vez que intenta hacer daño por un lado equivocado. Y esto es, precisamente, lo que diferencia su tono del de Alexia y Lara, aunque en principio pueda parecer el mismo.

Alexia y Lara son tan buenas buscando bronca como un lechón buscando trufas. No disimulan mucho que es algo premeditado, posiblemente para hacer justo lo contrario que proponía Agustín, es decir, dar contenido con unos vídeos de pelea que animan un poco el cotarro. Piense por un instante el lector lo que hubiera sido ese barco de no estar Alexia y Lara. Bien lo podrían haber llamado el barco callado, además de encallado. Si Carlos y Agustín ya hablaban poco ahora menos. El primero se comunica por signos y susurrando, mientras el segundo apenas se comunica. El sopor, vamos.

Moleskine del gato

Dice Lara sobre Agustín: “Es un cínico, no tiene personalidad. Es un perrito faldero de Carlos”. No sé si es tal como dice esta concursante. En cualquier caso, son afirmaciones suficientemente fuertes como para que cueste suscribirlas, vayan dirigidas a quien sea. Lo cierto es que Agustín debería pensar si le conviene seguir dependiendo tanto de Carlos. Sus personalidades se difuminan entre sí, lo cual no beneficia a ninguno de los dos, pero menos a Agustín.

Lara no solo busca la bronca porque sí, también me parece que fuerza el drama familiar para llamar la atención y lograr que empaticemos con ella. Valeria se lo ponía fácil porque enseguida la tenía al lado consolándola e intentando animarla. No sé qué hará ahora si ella.

Carlos mucho burlarse de que en la isla no hubieran hecho fuego y ahora ni siquiera lo intenta. Deja que sean los demás quienes prueben para criticar sus métodos y castigarles sin su ayuda. Que yo sepa, fue Palito la primera en conseguirlo y a Carlos no se le ha llegado a ver haciéndolo. Que cada uno saque sus conclusiones.

¿Alguien puede explicar cómo es posible que Olga aparezca maquillada en cada programa nocturno? Pregunto.

