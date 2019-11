Las contradicciones de Adara









Adara solo está contando la verdad hablando con Joao y en condiciones que parecen garantizar una privacidad imposible de conseguir de otro modo en esa casa. Todos saben que están rodeados de cámaras, también en la sala de confesiones. Pero Adara y Joao se confían cuando están en ese espacio reducido ocupado por una decena de personas. Nos estamos enterando de lo que dicen por la pericia de un equipo experimentado que lleva años haciendo este programa. Es casi milagroso pillar una conversación de dos personas sentadas en el suelo del ‘confe’ cuando están todos allí encerrados y hablando entre susurros. Por suerte, van un par de veces que no se nos ha escapado. Especialmente importante la que vimos anoche.

Sospecho que sí nos hemos perdido otras conversaciones entre esos mismos dos concursantes. De otra forma no se explica que Joao tenga una información sobre la pareja de Adara que los demás desconocemos. La conversación vista anoche, emitida íntegramente, sin cortes ni músicas de fondo que puedan otorgar un mayor dramatismo a lo dicho, empieza con Joao haciendo referencia a la actitud de Hugo Sierra en su vida de pareja con Adara que solo puede conocer porque ella se lo ha contado. A saber cuántas confesiones de parecido calado a la de anoche han pasado inadvertidas ante las cámaras.

Si alguien no ha visto las imágenes recomiendo ver el vídeo íntegro. Joao recomienda a Adara que vaya de compras en cuanto salga de la casa. Está empleando una clave. Ese “ir de compras” significaría romper su relación con Hugo Sierra. “Él ha sido muy egoísta”, dice Joao. A esto me refiero cuando digo que han debido haber conversaciones previas entre los dos que no hemos visto. Adara se anima entonces a dar detalles íntimos sobre esa relación. Básicamente dice de Hugo que ya no quiere acostarse con ella, dice “vete a la mierda” y no quiere trabajar. También expresa su temor a que un juez pueda dar la custodia compartida del hijo que tienen en común.

No le voy a restar importancia a lo que dice Adara, pero me faltan argumentos para hacerme una idea. Aunque si digo la verdad, no me interesan nada los problemas de pareja de ningún concursante. Es ajeno al concurso y no me motiva nada hablar de ello. Pero es muy distinto que Hugo diga “vete a la mierda” a Adara una media de doscientas veces al día a que se lo haya dicho solo en contadas ocasiones. Sobre hacer poco el amor tampoco es algo muy extraño en una pareja con un bebé de pocos meses. Y yo tampoco querría trabajar, pese a lo cual le meto cada día más horas de las que son aconsejables.

Como dice Elena, madre de Adara (en realidad son clones), en todas las parejas hay problemas y crisis que pueden superarse o no, pero nada de lo dicho me parece que merezca ser aireado de forma pública. Aunque, claro, Adara no lo está haciendo del todo porque no me cabe duda de que está confiada en que esto no se va a ver. Podría tener alguna duda sobre esto mismo en Joao, aunque siendo sincero creo que tampoco piensa que lo estamos viendo. Solo Adara puede decidir si estas razones u otras que desconocemos merecen que rompa su relación e inicie una nueva vida, no necesariamente con Gianmarco. Obviamente, si considera que debe separarse buscando una vida mejor hará bien en hacerlo. No seré yo quien opine sobre lo que debe hacer ni hay culpas que repartir en una situación así. Pero no me negarán que esto nada tiene que ver con el concurso.

En lo relativo al concurso creo que Adara está siendo poco generosa con el espectador. Esa conversación del ‘confe’ tuvo lugar el lunes, y ayer hablaba con Joao sobre lo mucho que le gustaría que le llevaran a Hugo Sierra para pasar una noche con él en la casa. Y el domingo lloraba después de ver una foto suya en un tuit porque necesita verlo. Adara ha expresado al menos un par de veces en el tiempo que lleva en la casa su deseo de tener otro hijo con Hugo. Lo dijo en su curva de la vida, donde decía estar muy enamorada de su él, y también por escrito en su blog.

Podría llegar a comprar que Adara decidiese no decir nada y esperar hasta salir para hablar las cosas con su pareja. Pero está haciendo un papelón para hacernos creer que todo está bien. En lugar de sincerarse con el espectador lo está haciendo solo con Joao. No me vale ninguna excusa sobre lo duro que significa hacer frente a esta situación, porque este programa consiste en demostrar que se puede hacer frente a todo. Y no veo la diferencia entre hablar las cosas en el confesionario con Joao confiando que no lo vamos a ver o hacerlo con el ‘súper’ para que lo veamos.

Ni siquiera deberían permitir que se comunique con Gianmarco escribiendo letras con el dedo bajo el edredón. Esto, o algo muy parecido, ya lo hacían Sabrina y Ángel (GH 2) y recibieron una buena reprimenda por ello. Me quedo a cuadros cuando veo que se defiende a Adara porque está viviendo con pasión el concurso sin ocultar ni reprimir nada. Eso es lo que pedimos a los concursantes y reprocho a Adara que no lo haga. No solo es que esté intentando ocultar su realidad. Mucho peor que eso es que se esté riendo del espectador intentando vendernos una mentira.

Gran Hermano es otra cosa bien distinta a decir una cosa cuando piensan que no les vemos y otra el resto del tiempo. Esto es lo que en verdad me interesa. En un segundo plano queda si Adara realmente siente algo por Gianmarco o lo está utilizando para dar celos a Hugo Sierra y ver si eso “le puede encender algo”, como ella dice. Lo mismo si Gianmarco tiene en su cabeza la idea de tener algo serio con Adara o es otra cabeza la que toma sus decisiones. Repito que estas cosas me parecen secundarias, aunque he de decir que tampoco veo del todo sincero al italiano.

Anoche Gianmarco hizo su curva de la vida y ni una palabra de la razón por la que está aquí. No estaría en la casa de Gran Hermano si no hubiera participado en un par de realities en Italia. Uno es este mismo, donde quedo en tercer lugar. ¿Por qué Gianmarco no habló de ‘Grande Fratello’ en su curva de la vida? Entiendo que por eso la curva ocupaba poco más de la mitad de la pizarra. No es porque tenga tan solo 23 años, sino que ocultó una parte importante de su vida. Puede considerar que el otro reality no tuvo entidad suficiente porque duró muy poco, pero en ‘Grande Fratello’ llegó hasta la final. Y, repito, está en nuestro Gran Hermano por eso. ¿Qué tiene de malo? Tal vez piense que no debe dejar muchas pistas sobre ello porque ahora está repitiendo algunas cosas ya vividas en esa experiencia anterior. De otra forma no se entiende que lo omitiese en su curva. Más sincero parece su hermano Luca, que anoche daba en la diana al dejar en el aire esta pregunta sobre el vídeo del ‘confe’: “¿Por qué Adara y Joao dicen esto cuando creen que nadie los ve y después dicen completamente lo contrario?”. Es clave.

Hay muchas posibilidades de que Adara y Gianmarco se separen mañana. Si esto pasa no sé si decir que se rompe otra pareja, porque ellos siguen diciendo que solamente son amigos, negando completamente la evidencia. Adara le decía a Joao ayer que quería cambiarse de cama porque al estar al lado de Gianmarco se ponen a hablar por las noches y no duerme nada. Luego tiene sueño durante el día y no es plan. En la realidad paralela que estos dos quieren hacernos creer, Adara se quiere cambiar de cama para dormir mejor y el que duerme a su lado es solamente un amigo. ¡Vaya tela!

Hubiera alimentado mucho más el morbo que el duelo de esta semana hubiera sido entre Gianmarco y Adara, pero esta se salvó anoche. Primero lo hizo Joao, el menos votado hasta ese momento. Los dos menos votados coinciden, por tanto, con el resultado de nuestra encuesta y en el mismo orden. Si también coincidiera el orden de los otros dos se iría Gianmarco. Su duelo con Alba no carece de interés dado que ella ha sido importante en su concurso. En las primeras semanas Gianmarco le hizo ojitos. Luego se convirtieron en enemigos cuando ella intentó que no se acercase a Adara. Es evidente que no lo consiguió y ahora han vuelto a tener una buena relación.

Fue épico el momento que Gianmarco supo que no se salvaba. Su rostro expresó no menos sorpresa que los de Alba y Adara. Joao dijo el día anterior que estaba seguro al 90 % de su salvación. En Gran Hermano no se pueda dar nada por supuesto. Ahora Gianmarco debe estar convencido de que algo ha pasado para lo que para él ha sido pasar de salvarse con un 1,3 % de los votos a estar entre el 27 % y el 48 %, según los últimos porcentajes vistos en la casa el domingo. No hace falta decir que por su cabeza debe estar pasando que le ha podido penalizar su acercamiento a Adara, mucho más evidente durante la última semana. Tampoco han querido decirle a Adara que se escucharon gritos por un megáfono diciendo: “Adara, aléjate del italiano”.

Corea central

No deja de ser un sarcasmo que la prueba semanal consista en hacer una telenovela. Para telenovela la que tenemos ya en la casa. La de la prueba se llama ‘Amor a bordo’ y estando Mila al mando (como jefa de la casa) no me extrañaría que se terminara hundiendo el barco.

Jorge Javier introduce un vídeo en el que se supone que debíamos ver movimiento bajo el edredón entre Adara y Gianmarco diciendo: “Decidme si tengo la mente calenturienta”. ¿Me lo dices o me lo cuentas?

Mila pide a Hugo que no le ponga la mano encima porque le ha rozado el brazo. El otro día le llamaba agresivo porque abría una bolsa de hielo golpeándola contra la encimera de la cocina (a la bolsa, no a Mila). Si siguen así las cosas terminará pidiendo una orden de alejamiento para Hugo.

Moleskine del gato

Hace un par de semanas Gianmarco habría tenido en Alba una rival más fácil. Ahora no solo han pasado sus peores momentos de crisis y las faltas de respeto al programa. A Alba le ha reanimado saber que Antonio David es culpable de que ahora esté nominada al haberla nominado con el punto definitivo para ello. También que Mila no la salvase. Estamos viendo ahora a la Alba más interesante, aunque siga demasiado amarrada a la cama. Una lástima que no viera anoche el vídeo en el que Mila dice desear su expulsión.

De momento se está cumpliendo la previsión que expresé el lunes en el siguiente párrafo:

“Ahora bien, dudo que Alba finalmente no relaje la tensión de anoche en el Debate y vuelva a congraciarse con sus nuevos enemigos, especialmente con Mila. Todos siguen rindiendo pleitesía a la abeja reina”.

Esto es así.

