Jessica Bueno arremete contra Jota Peleteiro tras salir la sentencia de su batalla judicial

20 DIC 2025 - 20:25h.

Jessica Bueno se pronuncia tras salir la sentencia que absuelve a Jota Peleteiro

Jessica Bueno, sobre la cantidad de dinero que ha recibido de Jota Peleteiro: "Es más baja de lo que debería"

Jessica Bueno y Jota Peleteiro han estado años enfrentados. Desde que se separaron, la expareja ha protagonizado un duro conflicto personal que terminó siendo llevado a los juzgados, pues Jessica Bueno reclamaba una manutención para sus hijos que contrastaba con los intereses del futbolista. El conflicto ya ha sido resuelto y la sentencia ha sido favorable para Jota Peleteiro, que no duda en celebrarlo a través de sus redes sociales.

El comunicado de Jota Peleteiro en el celebra haber sido absuelto, ha generado mucha controversia en el plató de 'Fiesta': "Es muy ventajista. Es muy manipulador. Él ha llegado a un acuerdo con Jessica. Jessica declaró a su favor, vendió la casa, le pagó y él ahora hace ver como si fuera una cosa... No ha dicho la verdad, ha dicho una media verdad para convertirlo en una mentira", son las palabras de la periodista Karmele Izaguirre.

Jessica Bueno se pronuncia tras la sentencia favorable a Jota Peleteiro

Kike Calleja se ha puesto en contacto con Jessica Bueno para saber cuál es su opinión respecto a este polémico comunicado: "Se le ha olvidado decir 'y gracias a Jessica por ser comprensiva y retirarse de la denuncia y ayudarme con su declaración'. Dice que ha salido absuelto pero no la opinión del fiscal y del juez, pero ya está. En fin, ya está. Estoy feliz con mis amigas y la familia disfrutando de la Navidad. Me olvido de todo esto. Que cumpla con el nuevo acuerdo y ojalá vaya todo bien".

El comunicado completo de Jota Peleteiro tras ganar una batalla judicial contra Jessica Bueno

Estas son las palabras del futbolista a través de sus redes sociales: "VOLVER A SONREÍR Y PUNTO FINAL. Durante cuatro años desde mi separación he vivido uno de los capítulos más duros de mi vida. Cuatro años siendo señalado, acusado de ser un mal padre, de no cumplir con mis obligaciones, de ser una mala persona. Cuatro años soportando denuncias penales, juicios mediáticos, titulares injustos, faltas de respeto constantes y un acoso brutal en redes sociales que no solo me atacaba a mí, sino también a lo más sagrado que tengo: mi dignidad como persona y como padre...", comienza el comunicado.

"Un proceso que casi destruye mi salud mental, que te rompe por dentro mientras intentas seguir adelante por tus hijos, por tu familia y por ti. Cuando te juzgan sin saber, cuando te condenan sin escuchar, el daño es profundo y deja cicatrices invisibles. Hoy, después de cuatro años, he salido totalmente ABSUELTO. La justicia ha hablado y la verdad ha salido a la luz. No escribo esto desde el rencor, sino desde la reflexión. Antes de juzgar y de intentar destruir a alguien públicamente, hay que pensar en el daño irreparable que se puede causar a una persona y su salud", añade el futbolista.

Jota Peleteiro concluye este comunicado con las siguientes palabras: "Quiero agradecer de corazón a mi mujer, Ajla, por ser mi apoyo, mi refugio y mi fuerza. Gracias a ella no me quedé atrapado en ese infierno y pude cuidar de mi salud mental cuando más lo necesitaba. Que esto sirva para que se piense antes de juzgar sin saber. Detrás de cada acusación hay una persona, y detrás de esa persona, una familia".