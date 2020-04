Drama de grandes proporciones a causa del intercambio de Fani por José Antonio

Al menos lo de tener que convivir junto a Ivana y Hugo no parece traumatizar a José Antonio como enfrentarse a Yiya. “Convivir con Yiya me hace recordar cosas de mi vida que no me gustan”, dijo José Antonio al llegar a playa Cabeza de león. Y luego hizo mención a cosas personales en las que no quisiera ahondar. Cuando Jordi González preguntó a Yiya su opinión sobre lo que estaba pasando esta recurrió al truco de decir “no me entero de nada”. Lo cierto es que aparte de una buena estratagema para no mojarse y ganar algo de tiempo, he de decir que yo tampoco me estaba enterando. Los dramas de José Antonio son todo un enigma que solamente él conoce. Si de verdad pretendía abandonar el día que se encontrase en la tesitura de convivir con Yiya igual le compensa hacerlo cuanto antes y así va adelantándose a la jugada. Pero no abandonará, ya lo adelanto yo. Y tampoco dirá a Yiya las cosas tremendas que ha estado soltando por su boquita estos últimos días. Ni aprovechará para contrastar sus informaciones sobre Hugo e Ivana hablando con ellos, como digo. Me temo que alguien va a desaprovechar estas próximas 48 horas y no es Fani. Esta concursante no montó ningún drama, más bien al contrario. Para ella volver junto a Ferre o Rocío debe ser un premio mayor que los costillares con patatas de recompensa en la prueba de anoche. Sobre todo, teniendo en cuenta el fatal recibimiento que tuvo entre los siervos.