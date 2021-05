Dudas sobre si es peor el ataque de los mosquitos o que vaya tu pareja para dejarte en directo









Y llegó Sandra Pica a la isla para dejar de ser la novia de Tom. Lo que dice Sandra no se diferencia mucho de lo de Omar. Los dos parecen estar más a gusto sin sus parejas que con ellas. Dijo Omar en su vídeo de presentación que quería salir lo más tarde posible para estar tranquilo separado de Anabel Pantoja. Tan tranquila habrá estado Sandra que no ha podido aguantar a que su novio regrese a casa y cruzó el charco para decírselo cuanto antes. Viendo el efecto devastador que está produciendo el ataque de los insectos en playa Cabeza de León, indicador inequívoco de que se acercan días de clima tropical (mañanas de calor, tardes y noches de tormenta), me asalta la duda de si es peor que te coman los mosquitos o que vaya tu pareja para romper en directo la relación.

Ha sido cambiar de párrafo y estoy convencido de que, dentro de lo malo, prefiero que los mosquitos hagan con mi cuerpo lo que quieran. ¡Ojo! Que hay mucho amor en esta última frase. Aunque algunas marcas de mosquitos, chinches, arañas y otros insectos permanecen en la piel toda una vida, nada es comparable con la huella dolorosa de una ruptura. Dije ayer que no me creía a Sandra y lo mantengo. Pero con Tom es diferente. Llegué a pensar que ambos podían habían planificado este sainete y se trataba, por tanto, de una farsa. Sin embargo, viendo la reacción de Tom estoy convencido de que no ha sido así. Puede ser algo fríamente planificado por Sandra, pero sin contar con la complicidad de quien era su pareja. Mi detector de mentiras rara vez me falla.

Igualmente debo rectificar lo dicho sobre que no me interesaba nada esta historia. Confieso que anoche lo gocé viéndolo, al mismo tiempo que lo sufría sintiéndome empático con Tom. La fuerza del reality hace que puedas sentir empatía por alguien que no te cae nada simpático. La maquiavélica forma que el programa planteó el encuentro contribuyó a atraparme fuera de todo pronóstico. Melyssa cumple hoy 30 años y le regalaron una tarta. Su alegría se vino un poquito abajo cuando se produjo su encuentro con Sandra. En teoría, Melyssa debía transmitir a Tom el mensaje de su novia, cosa que hizo a la perfección cuando Sandra salió y apareció Tom. Y en medio de la reunión entre Tom y Melyssa irrumpió Sandra. Ese fue el gran momento de la noche.

Ver a Melyssa cogiendo su caja de madera con la tarta y sin saber dónde meterse me pareció pura comedia. Al final, la pobre cumpleañera se sentó a un ladito en el suelo, con la tarta sobre sus piernas y toda la discreción del mundo. Melyssa reacciona siempre bien y anoche más que nunca. Trató a Sandra con cariño y comprensión, lo cual no era fácil teniendo en cuenta la singular situación en la que se conocieron. Luego transmitió con fidelidad el mensaje a Tom al tiempo que lo consolaba igualmente con cariño. Y, finalmente, supo casi desaparecer de la escena, haciéndose prácticamente invisible en un rinconcito de la pantalla. Si eso no es estar de diez nada lo podrá ser.

Tom lloró con Melyssa y volvió a romperse con Sandra. “Yo estaba aquí soñando en estar contigo, te he echado de menos cada día, solo quería estar contigo, cambiar el pasado y tener un futuro mejor”, decía. Y añadía después: “Mientras esperaba ahí fuera estaba ilusionado esperando verte”. Bueno, en eso se puede juntar con Melyssa, que entró en la carpa pensando que había ido alguien querido a felicitarla por su cumpleaños. “Yo te quiero como un loco”, se afanaba a decir Tom. No quiero meterme, pero igual ese es el problema. Más conviene querer con toda la cordura, aunque soy consciente de que se trata de frase hecha.

Con dificultad para asumir que su novia fuera hasta allí para dejarle, Tom empezó a ver como máximo inconveniente el momento es que Sandra se lo había comunicado. Hubiera preferido que terminase el programa y se lo hubiera dicho estando de vuelta en casa. Puede parecer un rasgo de egoísmo que pretenda decidir cuándo debe hacer ella lo que considere oportuno, pero entiendo este sentimiento de Tom. La falta de motivación puede ser mortal y definitiva estando en una situación extrema. Al hambre, la fatalidad, el no ganar una maldita prueba y, claro está, los dichosos mosquitos, se le añade ahora esta fatal noticia. Debe ser todavía más complicado aguantar tras un palo como este, aunque también podría pensar Tom en el enorme favor que le ha hecho Sandra con vistas al concurso.

La audiencia se deja llevar en ocasiones por la compasión y la pena a la hora de votar. Si Tom ya tenía apoyo ahora lo puede haber redoblado tras quedar como el pobre a quien ha dejado su novia en directo. Hundido, humillado, dolido y con el corazón ‘partío’, Tom tendrá unos cuantos votos más para salvarle cuando esté nominado. Dado que Sandra no es concursante, se trata de un favor sin contrapartidas. Sandra va a quedar como la villana y Tom como el pobre desgraciado. Además, gana votos en positivo sin que ella los pueda perder. Se trata de una jugada maestra que solo puede desperdiciar alguien como Tom cuando vuelva a mostrar su perfil más chungo y pandillero.

Momentos de los peores para la imagen de Tom vimos también anoche. Por ejemplo, cuando insistía una vez más en sus provocaciones a Alejandro, a las que este responde con bastante entereza y sin cometer errores mayores. Supongo que esto pretende Tom, y sus principales objetivos siguen siendo Alejandro u Omar. No parará hasta que no consiga sacar de sus casillas a alguno de los dos, o a ambos. Por suerte, le está costando. Igual que le cuesta demostrar que no es más loser (perdedor) que Alejandro. Ayer volvió a caer en la prueba de preselección de líder y hace días perdió el reto de los peces con él. No hace ni una bien. Si no fuera porque sufrí viendo como lo pasaba mal añadiría que no puede haber algo más de loser que ser dejado por tu novia en medio de un concurso. La vida es así de tozuda.

En la otra cara de la moneda está Melyssa, una vez más finalista de la prueba de líder. Esta vez se enfrentará a la ‘noria salvaje’ con Gianmarco. No lo tiene fácil porque el italiano es de los más fuertes en las pruebas físicas. De acuerdo que es más joven, pero imagino lo frustrante que puede ser para Carlos ver ganar a otros las pruebas de líder. Sospecho que más si son mujeres. Él ni siquiera se clasifica en la preselección. En todo caso, Melyssa merece ganar la prueba este jueves. Por justicia poética, porque la semana pasada no hubo equidad entre las dos participantes y porque le vuelve a tocar ponerse ese collar que solo ella ha llevado más de una vez. Y todavía es modesta al aclarar el otro día que la primera vez fue por votación de la audiencia (al elegir su salto como el mejor). Y (de nuevo) todavía hay que escuchar a Marta López decir que Melyssa es mala concursante. ¡Madre mía, cómo están las cabezas!

En una nueva ceremonia de salvación, la segunda de esta semana, se volvió a librar de la expulsión un superviviente. Quedan nominados, por tanto, los cuatro lacayos. Debió ser épico ver los rostros de casi todos sus compañeros cuando se salvó Valeria. Denostada y ridiculizada por todos, especialmente por Olga, la italiana les dio anoche ese disgusto. Todo lo que hace se cuestiona y son continuos los comentarios despectivos hacia ella. Que tiene un herpes en la boca, no es una leprosa. La tratan como a una apestada a la que no se deba nadie acercar. Solo su compatriota Gianmarco se debió alegrar anoche. Para los demás la salvación de Valeria debió ser una pésima noticia.

Y por los cumpleaños de Sylvia (ayer martes), Melyssa (hoy miércoles) y Valeria (próximo viernes) hicieron una piñata de la que cayeron unos pergaminos de esos que tanto gustan al programa. Cada pergamino tenía su premio, no siempre bueno. Repasemos cómo fue el reparto:

Lara tendría un punto doble en las próximas nominaciones, pero como es lacaya tendrá un solo punto (en principio los lacayos no nominan).

Melyssa ganó un pincho de tortilla que le llevarán mañana a la playa.

Olga debía cambiarse por un lacayo hasta el jueves y eligió a Sylvia. Por tanto, Olga será lacaya estos dos días.

Alejandro no podrá comer caliente hasta el jueves (aunque esto cambió luego, como ahora explicaré).

Carlos tendrá hasta el jueves unas gafas y un tubo para pescar (también con sorpresa posterior).

El pergamino de Agustín decía: “Siga jugando”.

Sylvia tendría un punto más de nominación el jueves, pero como es lacaya está nominada directamente (salvo si es expulsada).

Valeria, como Agustín: “Siga jugando”

Omar podrá recibir una llamada de la persona que quiera (eligió a Anabel, obviamente)

Alexia tenía que intercambiar dos pergaminos de sus compañeros y decidió cambiar el de Alejandro por el de Agustín, por lo que será el presentador quien no comerá caliente hasta el jueves.

Por último, Gianmarco podía robar un pergamino. Primero pensó en el pincho de tortilla y luego en la llamada de un familiar (para hablar con su hermano), pero finalmente no quiso perjudicar ni a Melyssa ni a Omar y le quitó a Carlos el tubo y las gafas para la pesca.

Un apunte breve sobre todo esto. Hay dos tipos de concursantes, los que juegan fuerte (Alexia dejando sin comer a Agustín) y los que van a quedar bien (Gianmarco no quedándose con el mejor premio). Yo prefiero con concursantes como Alexia.

Moleskine del gato

Sobre su deseo de dejar a Tom decía Sandra anoche lo siguiente: “Esto se ha sabido”. Claro, claro. Lo que no sé es si lo ha contado el Mossad, el MI6 o el CNI.

Me pareció que Rocío Flores torcí el gesto más de lo habitual viendo el enésimo vídeo de Olga hablando de su familia y, sobre todo, la de su marido. Y, efectivamente, confirmó después que no le agrada. Coincidimos, por tanto, en que Olga debería centrarse en su concurso y dejar de hablar de su vida. Cuando sea expulsada convéncela de que no ha sido muy inteligente lo que ha hecho. Tanto que hasta la hija de su marido estaba de acuerdo en que debería dejar el tema de una santa vez.

Por cierto, programón el de ayer. Hay que decirlo.

El Gato Encerrado