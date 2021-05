La ración diaria de arroz ha hecho que Tom Brusse y Omar Sánchez hayan tenido un enfretamiento en la isla

Melyssa sale en defensa de Omar y eso cabrea tanto a Tom que le pide que no le hable más

Tom le dice a Omar que se queja de la ración que le toca a sus compañeros y este le llama "mentiroso"

La paz en la isla 'Diente de León' ha durado poco, ahora han sido Tom Brusse y Omar Sánchez los que han tenido una monumental bronca. La relación entre ambos nunca ha sido del todo buena, pero ahora el reparto de la comida ha hecho que tengan un duro enfrentamiento, que ha terminado con el posicionamiento de Melyssa Pinto.

El enfrentamiento entre Tom Brusse y Omar Sánchez por la comida

"Siempre lo mismo, te doy lo mío, no pasa nada. Por cuatro granos, estás mirando así...", con estas palabras ha insinuado Tom a Omar que se estaba quejando de la ración de comida que le había tocado. A lo que el novio de Anabel Pantoja le ha contestado: "Que no te lo estaba diciendo a ti, que digo que poca comida tenemos". Pero el francés no ha quedado conforme con sus explicaciones y le recrimina que él "estaba esperando para ver si tienes más o menos que la gente".

Omar, sobre Tom: "Eres un sucio"

Algo con lo que Omar no estaba nada de acuerdo: "¿Pero qué estás diciendo? Si yo no soy egoísta como tú, no seas mentiroso". A lo que añadía: "¿Qué tú me llamas a mi egoísta cuando siempre reparto, cuando en la otra playa he cogido los peces para todos. Eres un sucio, no sabes afrontar las cosas".

La pelea entre Tom Brusse y Melyssa cuando ella defiende a Omar

Pero esto no se ha quedado aquí, mientras Melyssa pide a Tom que termine con la discusión y este le demanda que no se meta, algo que inicia la pelea entre la expareja. "La intención de Omar ha sido como: 'mira lo que comemos al día", así ha salido Melyssa en defensa de Omar, lo que ha hecho enfadar a Tom: "Siempre estás con él y siempre a Tom le mandas a la m... Ves todo bueno de él y a mí me echas la culpa".