Frigenti cree que Cristina le ha estado mencionando para asegurarse su defensa en los platós

Miguel Frigenti aplazó una conversación pendiente con Luca hasta la pasada madrugada. Antes del programa de la noche recordaba al italiano en el baño que lo tenían pendiente, pero todavía quedaban unas horas para hacerse realidad. El aspirante a repescado ha preferido hablar por separado con Luca y Cristina, lo cual tiene lógica. Con ambos le he visto crecido, defendiendo ufano su falsa amistad con Adara (como si eso fuera necesario) y en su línea de retorcer la realidad. Ya no solo por tenga una visión deformada de lo que sucede, sino por la mala intención que presupone en quienes fueron su principal apoyo en la casa. ¿Qué digo principal? En realidad, fueron el único apoyo que tuvo durante las tres semanas que estuvo en el concurso.

Miguel considera un chantaje emocional que Luca le transmita su sensación de que Cristina le quiere más que él a ella. De manera que hablar de sentimientos es chantajear. Pero la demostración mayor de la interpretación disparatada que está haciendo Miguel sobre lo que ha pasado desde su salida de la casa es su reflexión sobre el motivo por el cual Cristina y Luca le han estado mencionando todo este tiempo. Piensa que lo han hecho para asegurarse de que les defendía en los platós. Entiendo que Cristina se sienta como una pringada por haberle estado recordando, ahora que sabe lo que piensa Frigenti sobre ello. El motivo que presupone el de Sálvame es un nuevo disparate. ¿Acaso alguien podía pensar que le beneficiaba ese apoyo? Su pronta expulsión denota el rechazo que despertó como concursante. Y nadie quiere el apoyo de alguien rechazado por la audiencia.

La afirmación que más está repitiendo Frigenti es esta: “No me voy a mover de donde estoy”. Rechaza moverse ahora que se ha reposicionado con el que debe considerar el grupo minoritario. La verdad es que hablar de grupos quedando tan pocos concursantes y después de todo lo vivido parece fuera de lugar. Tengo la teoría de que Frigenti ha cambiado el concepto que tenía de Sandra y Julen porque si se queda quiere pertenecer al grupo de los supuestamente marginados. La prueba es que a Cristina le ha dicho que le gustaba más cuando era la marginada y no ahora que parece la líder. Para mí tengo que lo de este chico son celos por el liderazgo de su “hamiga”. Es conocido que Frigenti tiene un ego descomunal, de otra manera no se explica que él mismo llevase la cuenta de Twitter de su propio club de fans.

Frigenti está seguro de que no va a dejar de estar con Adara, lo cual hablaría de su seguridad respecto a que se quedarán ambos en la casa. El inmovilismo anunciado contrasta con ese resquemor que siente hacia Cynthia por haberse puesto en su contra cuando él tuvo su primer enfrentamiento con Isabel. “Por un problema que tuve con su amiga se puso en mi contra y me nominó en mi cara”, decía ayer Miguel. ¡En mi cara!, dice. Eso es exagerar un hecho y lo demás es tontería. Le nominó en la cara porque las nominaciones eran entonces a la cara, no cabía otra opción. Exagera y manipula todo el rato, por ejemplo cuando hablaba en otro momento con Sandra y afirmaba que se comió “los puntos de Cynthia muchas veces porque sí”, pero la verdad es que solamente le nominó en dos ocasiones. Se debió perder el episodio de Barrio Sésamo en el que enseñaban lo que es mucho.

Hablo de cómo magnifica las cosas Frigenti, pero en realidad creo que ha vuelto él mismo magnificado. Podría dar infinidad de muestras de ello, pero ninguna tan buena como la manera en que empezaba su reflexión sobre Cynthia, para quien también ha creado un personaje que agranda su figura enormemente. Decía Miguel: “Tengo personalidad propia”. Claro, porque tener personalidad ajena debe ser bastante más complicado. No tengo más que decir sobre esto.

Las conversaciones Cristina y Luca con Frigenti, ambas en el vestidor, me transmiten la enorme prepotencia de este último y no dejan de parecerme un desplante hacia sus amigos. A Luca llegó a decirle que Cristina le ha engañado porque Adara no la gritó en la sala de la verdad. Adara siempre grita en las discusiones pidiendo al otro que no grite. Eso es lo que hizo esa noche y, en todo caso, podía considerar que Cristina se equivocó al interpretarlo en lugar de creer que ha engañado a Luca. Planteado así está presuponiendo la intención de faltar a la verdad de Cristina. Una muestra más de que ha venido con el arma cargada y dispuesto a acabar con sus antiguos amigos.

Con la actitud que está teniendo Miguel y la manera que tuvo Adara de presentarse de nuevo en la casa lo extraño es que se sorprendan de la tensa situación por ellos creada. “Qué tensión hay”, decía Adara y justo después el realizador tenía a bien mostrarnos un panorama general de la casa de los secretos donde cada uno estaba a lo suyo, viviendo el momento con absoluta tranquilidad. Solo dos personas, Adara Molinero y Miguel Frigenti, estaban preocupados por una tensión que solo debían estar sintiendo ellos.

El mayor error de Adara y Miguel es estar haciendo grandes a concursantes que nunca lo han sido. Lo que dije antes sobre Cynthia vale para Isabel o Luis. Este último lo decía ayer: “No soy nada creído, pero van a conseguir que me lo crea”. Con Isabel ya lo han logrado porque está convencida que los tres repescados la tienen a ella como principal objetivo. Igual va a ser esta la gran labor de los candidatos a la repesca, porque ver al nuevo Luis me está dando la vida. Ayer tuvo un par de choques con Adara, uno de ellos en el cuarto de baño, y vi entonces un Luis inédito con el que no me gustaría enfrentarme. Hasta ahora habíamos visto solamente su cara amable, pero Adara ha logrado que saque ese otro Miguel para demostrar que no todo son coñas.

Nadie en la casa apuesta por Lucía para quedarse esta noche. Ni siquiera los otros repescados, que solamente tienen la duda de si se quedarán los dos o solamente uno. Los últimos porcentajes ciegos para la repesca mostraban un candidato muy destacado y otros dos casi igualados a una distancia enorme. Si esto era así con más de 700.000 votos es estadísticamente muy improbable que haya cambiado aunque ahora las votaciones superen los 832.000 votos. Cuando la votación es tan masiva resulta muy difícil que se produzcan cambios importantes en la tendencia del voto. Y siendo así las cosas creo que sería injusto que fueran dos los elegidos. La voluntad mayoritaria de apoyar la repesca de un candidato o candidata está clara, mientras que los otros tienen un apoyo parejo y escaso.

En todo caso, poco variaran las cosas sea quien sea el repescado porque los tres vienen con parecido objetivo de desestabilizar la casa y perjudicar a un grupo de concursantes con el que no tienen afinidad ninguno de ellos. Esto me ha hecho recordar el chiste aquel de las vacas blancas y las negras. Llegó un hombre al pueblo con dos vacas, una negra y otra blanca. Cuando la gente elogiaba el peso de las vacas (exactamente el mismo en las dos) el hombre decía: “Es que la blanca es extraordinaria”. “¿Y la negra?”, le preguntaban. “La negra también”, respondía. Y cuando le hablaban de la leche que daban (también exactamente los mismos litros) él decía algo parecido: “Es que la blanca...”. “¿Y la negra?”. “La negra también”. Cansados de esa distinción que hacía el hombre entre vacas de igual volumen y rendimiento, la gente preguntó finalmente: “¿Por qué tantas distinciones, si las dos vacas son exactamente iguales?”. “Es que la blanca es mía”, respondía. “¿Y la negra?”. “¿La negra? La negra también es mía”. Pues eso.

Se arreglaron finalmente Isabel y Cynthia. Cuando parecía que ya era imposible y con la desgana que aparenta siempre Isabel, lo hablaron y acodaron no volver a recordar lo que pasó entre ellas el martes. Más tarde, hablando las dos con Jesús, Isabel reconocía abiertamente haber tenido la culpa porque había descuidado la relación con su amiga preocupada como estaba por intentar un acercamiento de los gemelos con Sandra y Julen. Sobre sus bromas no aclaradas llamando “cleptómana” a su amiga no dijo nada, porque en realidad su intención es meter el conflicto bajo la alfombra y no quiere saber nada más. Cynthia, a su vez, reconocía haber sido un poco brusca hablando con Isabel en la white room. Así que, con confesiones de culpabilidad por ambas partes podemos dar el asunto por zanjado, aunque si Cynthia no es expulsada esta noche habrá que ver. Es posible que Isabel tenga que decantarse en algún momento, y me parece que no va a ser por ella.

Secretos

Luca perdió sus ocho esferas el martes al confirmar Isabel su apuesta sobre que guardaba el secreto de ser famoso desde que nació. Pudimos ver luego las portadas de la prensa local con titulares como: “Benvenuto caro Luca”. Isabel atesora desde entonces nada menos que nueve esferas, lo cual la convierte en el principal blanco para todos los demás.

Cristina consiguió, con la ayuda de Luca, las tres monedas que promocionan una película, por lo cual ayer pudo elegir el compañero del que conocer una pista de su secreto. Era obvio que elegiría a Isabel y así descubría una postal de Benidorm. Lo primero que pensó la periodista del secreto de su colega es que en una ciudad mediterránea tan turística como esa debe haber un tanatorio. Es muy posible. Pero no creo que vaya por ahí la pista. Me inclino más a pensar que Isabel en tiempos de juventud tuvo en esa ciudad uno de esos trabajos de verano que todos hemos tenido. En este caso el trabajo pudo ser en la limpieza de uno de los muchos hoteles de Benidorm. Claro, que esta es mi tesis y puedo estar equivocado.

Quien haga la siguiente apuesta deberá utilizar su olfato y aplicar la táctica del descarte que confesó Isabel con el secreto de Luca. Solo quedan cuatro secretos por conocer (véase el gráfico) y, al parecer, aunque Adara saliera de la casa esta noche su secreto no será desvelado. Tampoco el de próximos expulsados que puedan tener intacto su secreto, como es también el caso de Cynthia.

Pues no dice…

Pues no dice Miguel que el daño más grande sufrido por Cristina y Luca fue su expulsión, pues por eso se juntaron con el grupo de sus enemigos, aquellos que tuvieron problemas con él. Bueno, vale, de acuerdo en que su salida de la casa es lo más importante que le ha pasado a la humanidad desde el alunizaje del Apolo 11, ¿qué digo? desde la caída del Imperio romano.

Pues no dice Isabel que ella es el epicentro de los tres repescados y que han venido en manada a por su víctima (ella). Con tanta realidad paralela van a terminar haciendo grandes a concursantes que no lo son.

Pues no dicen Adara y Miguel que Sandra está todo el día en la cama porque está agotada debido a la presión que le mete el grupo mayoritario. Claro, por eso lleva así desde la primera semana. Si hasta la abuela de Julen acusó a Frigenti de estar obsesionado con la pareja por decir que pasan todo el día en la cama.

Moleskine del gato

Así estaban anoche los porcentajes ciegos oficiales para la expulsión: 52,7 % frente a 47,3 %.

Esta noche hay una fiesta, aunque me temo que no lo va a ser para Cynthia o para Sandra. Una de las dos abandonará la casa al ser la más votada por la audiencia. Por cierto, Miguel Frigenti tiene la convicción de que si en este concurso se votase para salvar en lugar de para expulsar ni él, ni Adara, ni Lucía se estarían disputando la repesca porque no habrían sido expulsados todavía. No sé si es exactamente así, pero si lo fuera solo puedo decir gracias porque el voto sea para expulsar.

“Unos que nacen, otros morirán”, canta Julio Iglesias, como recordó a su vuelta Lucía. Tal vez no pensó que en otra estrofa dice: “Los buenos quedan, los demás se van”. Me temo que esta frase no le hará tanta gracia, menos si esta noche tiene que abandonar por segunda vez la casa de los secretos. En todo caso, es cierto que Sandra o Cynthia se irán, mientras que se quedarán definitivamente uno o dos repescados. Además, habrá nuevas nominaciones en el cubo (espero que esta vez sí), juego de inmunidad papel protagonista de los candidatos a la repesca; y vuelve el poder del intercambio a través de la ‘lámpara de Aladino’.

Los repescados han demostrado también poca sensatez deshaciendo su maleta y apropiándose de armarios donde guardar la ropa. Salvo Lucía, los otros dos no han reparado en que pueden estar tan solo dos días en la casa y, en todo caso, hoy tendrán que hacer las maletas por si tienen que emprender el regreso.

Me gustó el mensaje de Liz le mandó a Cynthia en su alegato. “No mendigues amistad porque la amistad no se mendiga”. Eso es así.

El Gato Encerrado