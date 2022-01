La guacamaya muda Gus protagoniza unas nominaciones al estilo clásico









telecinco.es

Lo de que es la guacamaya es muda no lo sé seguro, pero quiero creer que es así. De otra forma no se explica que se mantuviera callada toda la noche mientras desfilaban concursantes deseando escuchar su voz. Sospecho que la guacamaya era una cómplice de la dirección del programa, que dispuso de ella para arrancar edición unas nominaciones al estilo clásico. La guacamaya podía hacer creer que había una novedad en la mecánica, pero su afonía lo impediría. Debo confesar que estoy emocionado con la deriva que está apuntando esta edición de desconocidos. Por el momento, todo desprende un conocido aroma a clásico, como si volviera el programa en su versión más veterana.

Los concursantes nominaron sin prisa, en el cubo y uno a uno. Al final, ya con cuatro nominados en liza, se les comunicó también de forma individual, con la afamada fórmula de “estás nominado” o “no estás nominado”. Y eso la primera semana, que nominan dieciséis y planteado así ocupa prácticamente la gala entera. Pero ¿qué hay más importante en este programa? Las nominaciones son la sabia del programa, el combustible que lo hace funcionar, un elemento indispensable que determinar su desarrollo y que no puede faltar nunca. ¿Para qué estaba la guacamaya muda entonces? Pues para dar sensación de novedad.

Es como esos cocineros que añaden un ingrediente poco común y difícil de encontrar al potaje y luego le ponen un nombre en inglés. Parece un plató distinto, pero sigue siendo un potaje de los de toda la vida. Ternurita me dio ver a los concursantes, cada uno con sus técnicas, intentando hacer hablar a Gus. Unos le daban su tiempo y su espacio, por lo que se terminaba la cuenta atrás de noventa segundos enseguida. Otros le repetían palabras como una letanía, sin apenas dejarle reaccionar. Mi teoría es que hacerle hablar es más difícil que hacer callar a Héctor. Solo Adrián renunció a intentarlo porque no quería aprovechar los seis puntos extras de nominaciones con los que les compensaban si lo conseguían. Y es que ya lo han venido diciendo: son una familia.

No niego que hay familias no tan bien avenidas, pero no demuestran mucho espíritu familiar cuando llevando menos de una semana ya se han escuchado insultos y descalificaciones que hasta da vergüenza repetir. Y, quieran o no, la familia irá menguando según vayan pasando las semanas, porque en eso consiste el formato. La guacamaya también fue utilizada para dar la sensación de que el resultado de las nominaciones podía cambiar si pronunciaba el nombre de uno de los concursantes después de que todos nominasen. Y aunque la pobre mudita no dijo ni pio se escuchó el nombre de Rafa, lo cual fue celebrado con alborozo por las mellizas. No sé quién fue el gracioso que quiso imitar la voz de esta ave del orden psittaciformes, pero sirvió para descubrir quien se alegraba de ver a ese compañero en la palestra.

Tengo la sensación de haber escuchado a bastantes concursantes los dos últimos días diciendo que no iban a nominar a Álvaro. Ya aclaré que algunos explicaban luego que no nominarle era sinónimo de darle solo un punto, pero diría que no es lo mismo. Al final solo se libró de ser nombrado por sus tres aliados, aquellos con los que pactó las nominaciones. Solo dos compañeros le dieron un punto, pero la mayoría le reservó la máxima puntuación. Es decir, nueve de los dieciséis concursantes dieron anoche tres puntos a Álvaro, el último en sumarse al grupo. Sumó 31 puntos, y solo Héctor le hizo algo de competencia recibiendo 22, no todos del grupo formado en torno a Rafa. Brenda, Elena, Marta y Virginia le sumaron sus dos puntos, mientras Cora y Carlos le dieron uno. Solamente cinco de los compañeros de Héctor evitaron nominarlo.

La elección de a quien prefieren dejar de ver está muy polarizada entre Álvaro y Héctor. Lo gracioso es que la mayoría están convencidos de que se irá Álvaro. Solo sus cómplices en las nominaciones creen más posible la expulsión de Héctor, aunque tampoco se fían mucho de su socio. Anoche volvían a compartir Rafa y Alatzne la sospecha de que antes o después Álvaro les traicionará, y no descarto que estuvieran temiendo que pudiera estar siendo justo en ese momento. Los otros tres integrantes del grupo que pactó las nominaciones estaban compartiendo juntos los primeros minutos posteriores a la gala, mientras Álvaro lo hacía con terceros. También duda Rafa de Carmen, aunque en este caso no piensa en traiciones, sino en su posible baja obligada porque pueda cometer un exceso. “Tiene la mecha muy corta”, decía esta madrugada.

Si ayer decía que la oficialidad en la formación de un grupo es incuestionable cuando sindican sus nominaciones, hoy podemos confirmarlo al haber salido nominados casi todos ellos. A Rafa le salvó la campana, porque con un punto más hubiera sido el quinto en salir a la palestra. Sin contar con Carmen, nominada por la audiencia el jueves pasado, fueron castigados por la mayoría Álvaro y Alatzne. Lo del primero no ofrecía duda, pero sí lo de ella. Cierto que Alatzne es muy directa y no se ha callado nada en esta primera semana, pero no esperaba que fueran a ir a por ella. Tres de los cuatro integrantes del grupo se enfrentan a Héctor, al que dieron todos ellos tres puntos anoche. Imagino que a él le tendrá que dar igual estar nominado porque ha venido a jugar otro juego más importante: el de la vida. Esto le dijo ayer a Álvaro. Hay que tener mucha fuerza mental para no soltar la carcajada en su cara.

Entre los comentarios posteriores pude identificar ecos del pasado. Escuché decir el típico “no les aislamos, son ellos los que se están aislando”, como si el grupo minoritario hubiera hablado de aislamiento alguno. Tal vez no han pensado que se han unido más que aislarse, que viene a ser lo contrario. Y en este concurso siempre es rentable unirse, mucho más cuando lo hace un grupo limitado de concursantes. No es seguro que una carpeta asegure mayor permanencia en el concurso. De hecho, hemos adivinado en ocasiones la satisfacción de la audiencia por romper una pareja recién estrenada. Pero sí es de reconocida utilidad asociarse en un grupo minoritario. Es algo que me genera cierta duda, pero pienso que no puede ser casualidad que estos siempre despierten la simpatía de la audiencia.

Una vez el grupo mayoritario ha conseguido dos trofeos (Alatzne y Álvaro) y el minoritario uno (Héctor), me pareció ver que los objetivos apuntan ahora hacia otro lado. Ya comenté antes que para sacar a Héctor a la palestra tuvieron ayuda, aunque no les hubiera hecho falta porque con sus 12 puntos ya estaría nominado. Lo que no me esperaba era ver como Elena parece ser el siguiente objetivo de algunos. Esta madrugada estaba en boca de varios de sus compañeros y hasta las mellizas parecían recuperar sus recelos hacia ella. Según contó Laila, Elena les dijo que su animadversión hacia ellas era porque Rafa estuvo malmetiendo. Laila fue a contárselo a Rafa, que reaccionó con esa naturalidad que le hace tan especial y terminaron en hablarlo hoy entre los tres.

Es cierto que Rafa ha hablado mal de las mellizas. También es de la opinión de que no hace falta decirlo todo a la cara, lo cual comparto. Ayer mismo afirmaba que las mellizas no tienen interés por ellas mismas, solo si discuten, por lo que proponía evitar la esa discusión. También es verdad que si no tienen con quien discutir lo hacen igualmente entre ellas. Sobre Elena, no me sorprende que haya vendido a Rafa a pesar de pasar mucho tiempo a su lado antes de echarse en los brazos de Alberto. De hecho, le dio un punto anoche. Pero con todo esto tengo la sensación de que la hemos perdido. Desde que está con Alberto, la Elena cáustica e incisiva de los primeros días ha quedado disuelta como un azucarillo en el café, nunca mejor dicho.

Observatorio de nominaciones

Así fueron las nominaciones, aparte de tener la guacamaya a sus espaldas, lo cual no llevaron todos igual de bien.

Álvaro > Colchero (1), Adrián (2) y Héctor (3)

Rafa > Virginia (1), Adrián (2) y Héctor (3)

Brenda > Álvaro (1), Héctor (2) y Elena (3)

Carmen > Brenda (1), Adrián (2) y Héctor (3)

Laila y Nissy > Álvaro (1), Alatzne (2) y Rafa (3)

Elena > Rafa (1), Héctor (2) y Álvaro (3)

Cora > Héctor (1), Álvaro (2) y Alatzne (3)

Carlos > Héctor (1), Rafa (2) y Álvaro (3)

Alatzne > Marta (1), Adrián (2) y Héctor (3)

Adrián > Rafa (1), Alatzne (2) y Álvaro (3)

Marta > Alatzne (1), Héctor (2) y Álvaro (3)

Virginia > Rafa (1), Héctor (2) y Álvaro (3)

Héctor > Marta (1), Virginia (2) y Álvaro (3)

Kenny > Elena (1), Marta (2) y Álvaro (3)

Colchero > Rafa (1), Alatzne (2) y Álvaro (3)

Alberto > Marta (1), Brenda (2) y Álvaro (3)

Nominados Álvaro (31), Héctor (22), Alatzne (10) y Carmen (nominada por la audiencia hace una semana).

Entre lo que podríamos considerar inesperado podría mencionar que las mellizas le dieron a entender a Álvaro que no lo nominarían, pero no lo llegaron a cumplir. También me choca que se esté hablando de una supuesta relación “especial” entre Cora y Adrián, pero este diga luego que son Colchero y Marta con quienes tiene mayor afinidad. Adrián, las mellizas y Colchero son los únicos que nominaron en pleno a los disidentes Álvaro, Rafa y Alatzne. O sea, son oficialidad absoluta.

Atención especial merece el ‘punte’ de Carlos para Héctor. Dice que no tiene nada en contra de él, más bien todo lo contrario, pero en la dinámica de las primeras impresiones vio que varios compañeros expresaban sus reservas sobre el canario y por eso decidió nominarle. Es lo que vendría a ser voto delegado, o algo así. Realmente curioso.

Alberto se desmarcó bastante de la mayoría con sus nominaciones (también de Elena), salvo en los tres puntos a Álvaro. Por cierto, Alberto sigue con el marcador a cero, igual que Carmen, Cora, Carlos y Kenny. También Laila y Nissy, pero lo de estas no tiene mérito porque eran inmunes.

Coincido con Rafa en estar casi seguro de que se irá Héctor. Así descansaríamos de sus chapas, pero… en el banquillo está Brenda. Anoche no paró de repetir la expresión peccata minuta. Bueno, ella dice “percata” minuta. No sé si prefiero a Héctor, en serio lo digo.

Secretos

Se repartieron las esferas, que esta vez tienen forma como de diamante y en lugar de números primos tienen del 1 al 16, así sin más. La forma de conseguirlas fue abordando un barco pirata que imagino será protagonista de la próxima prueba semanal.

Para que conste en acta y no nos perdamos luego, en la imagen de arriba tenemos la lista de esferas elegidas por cada uno. Veremos quien es el primero en perder la suya. Y el primero en sumar más de una.

Moleskine del gato

Álvaro durmió la madrugada del martes al miércoles en el sofá del salón para no molestar a sus compañeros porque dicen que ronca muy fuerte. Manda narices.

No puedo dejar de decir una cosa: ese aroma a clásico que me remite al formato original de un reality que me enamoró hace más de dos décadas me tiene absolutamente subyugado. Aunque vivo con miedo de que sea un espejismo. O que la cruda realidad obligue a dar un giro y acercar el formato a algo más parecido a lo que tuvimos las últimas veces. De momento, disfruto como cochino en charca. Y no, yo no tengo prisa ninguna.

Esta temporada no habrá encuestas de expulsión en esta página. Nunca las hemos tenido cuando ha habido votaciones gratuitas. Ni en GH el reencuentro, ni todas las veces que se votó por una repesca. Espero que lo entiendan. De todas formas, iremos poniendo otras encuestas que nos ayuden a pulsar la opinión de nuestros lectores.









El Gato Encerrado