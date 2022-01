La concursante ha roto a llorar nada más enterarse pero asegura que está bien porque ha disfrutado al máximo de su abuela. "Estoy triste de no poder vivir esos momentos, pero no los iba a poder volver a vivir porque la enfermedad estaba muy avanzada. He vivido con ella todo lo que tenía que vivir, la he disfrutado lo que la he tenido que disfrutar, no me quedo con nada, estoy súper contenta de lo que he vivido con ella", se ha sincerado con sus compañeros.