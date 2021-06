Lara, Melyssa y Olga encuentran casi todos los amuletos









Lara, Melyssa y Olga han encontrado seis de los siete amuletos repartidos por playa Uva, aunque una no es válida ya que encontraron por separado Lara y Omar la piedra y el pergamino. No solo han conseguido la mayoría de las ventajas consignadas en los papiros que acompañan los amuletos, sino que también han logrado engañar al resto de compañeros haciéndoles creer que ya han encontrado todos. Primero lo dejó caer Lara: “Yo dejaría de buscar, eh”. Como queriendo decir que es inútil el esfuerzo, luego ya han sido todos encontrados. Más tarde Melyssa tuvo la misma idea, que expresaba así: “Yo les diría a ellos que los tenemos todos y así no buscan”. Y, finalmente, la propia Melyssa lo soltaba sin piedad: “Ya hay siete”.

Cuando los chicos preguntaron si era cierto la encargada de responder fue Olga y tiró balones fuera. “No se puede decir, ¿no?”, preguntaba afirmativamente esta concursante. Está claro que a las chicas les beneficia el engaño porque todavía tienen opción de localizar el amuleto que falta. También debo decir que se lo han currado y mientras sus compañeros dormían la primera noche ellas pasaron mucho rato cazando amuletos. El engaño es lícito en el juego. Es más, algunos de los más populares juegos de cartas (como el póquer o el mus) se basan precisamente en eso. No cabe censura a la actitud de las chicas, que han sacado ventaja en esto por su trabajo, pero también por el exitoso engaño a sus compañeros.

El amuleto invalidado permitía elegir qué compañero no participaría en el juego de líder. En cuanto a los sí validos uno fue encontrado por Melyssa, otro por Olga y tres por Lara. Lara tendrá ventaja en el juego de recompensa y en el de líder, además de ser inmune en las nominaciones. Sin duda es la gran beneficiada por esta dinámica. Por su parte, Olga podrá nominar directamente a un compañero y Melyssa robar la recompensa a un compañero. Ya dije ayer que esto daría mucho juego. Ahora falta por comprobar si utilizan todos los amuletos en la próxima gala o se guardan alguno para más adelante, una decisión que es potestad de quien lo encuentra.

En la gala, que esta semana será en miércoles, veremos si aplican los amuletos y, en su caso, cómo los utilizan. El poder del grupo de las chicas, cada vez más separadas de los demás, se incrementa con el poder otorgado por esta dinámica. Por el momento, el miércoles Lara puede ser inmune y Olga podría nominar directamente, dos ventajas que tiene habitualmente el líder. Ellas podrán gozarlas sin ganar la prueba de líder, aunque dada la buena racha del trío no sería de extrañar que una de ellas se hiciera con ese mítico collar.

Los chicos tendrán con los amuletos otra razón para confirmar la distancia abierta con las chicas. En contra de algunas opiniones sobre que es Olga la líder e ideóloga del grupo, creo que la influencia de esta concursante en el trío es menguante. La iniciativa de engañar a los chicos haciéndoles creer que han encontrado todos los amuletos se puede atribuir a Lara o Melyssa, pero en ningún caso a Olga. Y la idea de no compartir lo pescado por ellas con el grupo fue defendido por Lara en discusión con Tom y los demás. Tanto en un caso como en otro he visto más activas a las otras dos chicas que a Olga. Aunque esta concursante ha contribuido como la que más en poner esa distancia con sus compañeros. No en vano la buena relación que tenía con Gianmarco parece no estar pasando su mejor momento.

Ya me explayé teorizando sobre la dicotomía entre competir o colaborar. Compartir siempre es bueno, y tratándose de la comida en este reality creo que no hay otra opción razonable que repartir equitativamente entre todos lo que tienen, independientemente de quién lo aporte. Que las chicas decidan no compartir lo pescado por ellas me parece tan mal que cuando lo han hecho Omar, Tom o cualquier otro. La única diferencia es que ellas van detrás y tienen que soportar la mentira de que ellos siempre han compartido lo que pescaban. No hay medias tintas: eso es falso.

No me puede negar nadie que yo he visto a Omar defender su decisión de quedarse para él solo parte de lo que había pescado. No pongo más ejemplos porque este es el que tengo más claro y sería capaz de apostar mi brazo izquierdo a que así sucedió. Pero también tengo claro que no ha sido el único caso entre los chicos. Que Lara, Melyssa y Olga hayan decidido no compartir es un error mayúsculo. Ahora bien, me parece un sarcasmo ver a todos escandalizados por algo que ellos ya hicieron, y una broma de mal gusto que ahora lo nieguen.

Me extrañaría que las chicas mantuvieran mucho tiempo esta decisión. Una decisión que no les beneficia. Si vamos a lo práctico, el balance de piezas capturas por ellas tres es mucho más discreto que si juntamos los de Omar y Gianmarco, los dos campeones de la pesca. Por el propio interés, más les vale decretar la paz entre los grupos y volver a compartir todo entre todos. De esa forma volverá la cordura y las buenas maneras, al mismo tiempo que se equilibrará la ingesta de pescado. Compartir siempre es mejor que competir. En este caso es algo que vale tanto para los que pescan más como para los que pescan menos.

Rompe el corazón ver a Carlos Alba llorando al conocer que debe abandonar el concurso. “De corazón más puro que yo hay poquita gente”, dijo defendiéndose de ciertas acusaciones de haber pronunciado unas palabras que el niega. Se trata de una crítica a los días que pasó Melyssa apartada del grupo y en tratamiento médico. Esta concursante estaba muy decepcionada al tratarse Carlos de una persona a la que ha tenido mucho aprecio y no se esperaba esa traición. También le acusa Omar de traidor por haberle dicho que era intocable para él en las nominaciones y haberle dado su punto la pasada semana.

El pobre Omar fue engañado en la última ronda de nominaciones. De un lado por Carlos y de otro por Tom preguntándole primero a quién pensaba nominar para obtener información de primera mano, afirmando después que él pensaba nominar a Gianmarco. Al final, Tom también nominó a Omar, que ahora planea pactar sus nominaciones. Solo se me ocurre que lo hiciera con las chicas, pero no apostaría por ello. Creo que al final Omar se olvidará de posibles pactos, lo que nadie le podrá quitar es la sensación de haber sido engañado, y en su caso posiblemente de forma coordinada.

Y otra dinámica repartió ayer castigos entre la mayoría de los concursantes. Unos cupcakes dulces o de sabores extraños (curry, ajo o wasabi) determinaban que se repartiera la guinda (positivo) o la guindilla (negativo). Solo tuvieron guinda Omar y Lara. Los castigos fueron estos: Alejandro estará atado de manos, Gianmarco vivirá en un corralito, Tom solo podrá hablar cantando, Melyssa será asistente de pesca (encontrar carnada, limpiar los peces y demás) y Omar será en el encargado de cocinar. No se salvó casi nadie. Si acaso Lara, que pudo llevarse los cupcakes que sobraron.

Pero mi castigo preferido fue el más sutil de todos. A Olga le hicieron creer que podría elegir cualquiera de las tartas que había repartidas entre los cupcakes. No era mentira que lo pudiera hacer, pero no todas esas tartas lo eran en realidad. Había algunas tartas fake, puro cartón piedra recubierto de una fina capa de dulce para dar más el pego. A Olga le pudo la avaricia y eligió la tarta más grande. Una tarta de chocolate con dos pisos que resultó ser de mentira. Tiene un punto cruel, pero también cómico. El rostro de Olga al saberse burlada es tan espectacular como el de todos cuando les fue mostrado el mostrador de pastelería lleno de dulces (reales o falsos).

De nuevo Lola y Palito se despidieron de la visita semanal. En este caso resultó ser una compañía mucho más grata que la de Valeria. Sylvia sabía que su destino sería el mismo que los cinco expulsados anteriores y se despidió de playa Destierro con buenas palabras para sus dos compañeras.

Moleskine del gato

Las votaciones para la expulsión de esta semana están cerradas desde que se conoció el abandono de Carlos. De todas formas, el miércoles conoceremos cómo estaban en el momento de la suspensión y así sabremos si despedimos a Carlos con baja médica o como el séptimo expulsado, sin que en este caso pase por playa Destierro. La decisión posibilita que esta semana no haya expulsión y no haya que alterar los planes previstos para lo que queda de edición. Porque, sin querer hacer ningún spoiler, no tengo duda de que el viernes era Carlos el más votado.

Por lo antes expuesto he decidido descontinuar la encuesta de expulsión de esta semana y en su lugar he puesto una que puede darnos pistas importantes de cara a la final. ¿Quién es tu preferido? Deseando ver los resultados.

