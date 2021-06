La cantante confesó que ya se había rumoreado que tanto la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' como la sobrina de Miguel Bosé, no habían regresado a España. Confirmó que había habido una filtración pero aseguró que la responsable de ello no era Sandra Pica .

Finalmente, la expulsada ha sido Sylvia Pantoja, quien ha asegurado que en Playa Destierro ha vivido los mejores momentos de su estancia en el reality. "Muchas gracias sois divinas, son ganadoras, tienen dos corazones tan puros que merecen ser ganadoras las dos. La mejor estancia ha sido aquí sin duda alguna, he tenido una paz que no he tenido en todo el concurso", les ha dicho a Lola y Palito antes de abandonar definitivamente el programa.