Lara protagoniza otra amarga despedida antes de su destierro

“No me quiero ir, no me quiero ir”, clamaba Lara Sajen al enterarse de que era la nominada menos votada para salvarse esta semana. Se había salvado primero Tom y, sin solución de continuidad, luego lo hizo Alejandro. Este abrazaba a Lara dándole ánimos y asegurando que había sido una gran concursante. Bonito gesto que no le debió quitar a Lara la sensación de frustración por no poder acabar lo empezado. Como decía ayer sobre la expulsión de Palito, a estas alturas el expulsado debe sentir la profunda tristeza correspondiente a una obra inacabada. Lara ha vivido con pasión los casi 80 días que ha permanecido en el concurso.

Frente a su enemistad declarada hacia Sylvia o Carlos, Lara ha cosechado lo que para ella es una gran amistad tanto con Olga como con Melyssa. Anoche mismo negaba haberse considerado enemiga de nadie, pero lo cierto es que se le atravesaron aquellos concursantes para quienes sigue teniendo palabras nada amables. Sin embargo, ha sabido pasar por alto toda ofensa de sus dos amigas, demostrando que dependiendo con quién no guarda sitio para el rencor. La pasión que le pone a todo, también a la amistad, hace que se sienta más amiga de esas dos compañeras de lo que ellas consideran. En muchos aspectos, ella da mucho más de lo que recibe.

No voy a ocultar que muy buena parte de la audiencia ha visto en Lara una concursante follonera y metemierda, excesivamente dependiente del conflicto y la polémica. Es posible que esto sea verdad en parte, pero me ha interesado menos que otros aspectos de su concurso. La parte más polémica de su personalidad también tiene su lado bueno. Creo que su mala relación con algunos compañeros tiene mucha relación con un visceral rechazo hacia algunas actitudes, como la hipocresía o la falta de compromiso.

Lara tiene un radar que detecta pelotas y falsos aduladores, y debió reventar al coincidir en el barco con Carlos y Agustín. También saltaron sus alarmas cuando se dio cuenta de forma inequívoca que Sylvia sentía cierto rechazo hacia ella por su condición de transexual. Aunque ella lo negara el simple hecho de que añadiese que tiene amigos trans demuestra que es verdad, también que no tuviese claro si había hecho determinados comentarios intolerables sobre este asunto referido a Lara. Además, reconoció haber dicho que esta tenía ventaja en el concurso por haber nacido hombre y tras decir semejante disparate preguntaba si acaso había mentido en algo. No hacen falta más pruebas para ver con claridad que Sylvia no ha entendido nada. ¿Tiene la culpa Lara de sentir rechazo hacia ciertas actitudes y así manifestarlo? Está claro que no.

La misma pasión que le puso Lara a encontrar los amuletos o a lograr cortar un enorme tronco seco en la loma a espaldas de cayo Paloma es la que demostró analizando de manera crítica a sus compañeros. Excesiva y deslenguada muchas veces, Lara aportó la chispa que necesita el reality y otros concursantes no le saben dar. Anoche asistí atónito de nuevo a un duelo desigual con Alejandro que en todos los aspectos debería haber ganado de calle Lara. Pero no fue así. Alejandro es un concursante triste y mediocre, cuyo único mérito es estar tras mes y medio de aventura con las mismas ganas que el primer día. Aunque mirando bien se puede pensar que ha tenido menos desgaste que los demás. Si borrasen su figura de todos los vídeos de la edición apenas lo notaríamos.

Al encontrarse con Lola y Omar, Lara afirmaba estar viviendo el peor día de su vida. Está claro que su gran mal era haber sido desterrada, pero no sé sí tendrá también relación con que antes de salir de la palapa hubiera podido comprobar la verdad sobre la frase “prefiero tenerla de amiga que de enemiga”. Si estaría nerviosa Olga que tras haber afirmado que esa era una expresión que ella no dice nunca y tratar de convencernos de que es interpretable y puede tener otro sentido, va y la dice en plena gala referida a Tom y con el sentido que la mayoría entendimos al decirla sobre Lara. Insisto, creo que le traicionaron los nervios.

Vi a Olga inquieta desde el momento que Jorge Javier anunció que se enterarían de los autores de la frase sobre Lara y eso de que a Tom le había invadido el diablo. Tom y Lara disimularon de forma diferente al saber la verdad. Tom porque pretendió hacer ver que le daba más importancia de lo que en realidad tiene para él y Lara justo por todo lo contrario. Aunque hizo ver que no se lo tendría en cuenta a Olga y le quitó hierro en todo momento, el disgusto se dibujó en su cara y a punto estuvo la lágrima de asomar en su rostro. Luego esto quedaría en nada ante la importancia de su destierro, del que no conoceremos la resolución hasta el domingo.

Olga supo recuperarse tras los malos tragos vividos en la gala y se enfrentó a la noria salvaje con el mismo espíritu de siempre. Es decir, tomando ventaja al aprovechar el palo vertical del centro para sujetarse con más facilidad. No voy a hablar de trampas que luego sus partidarios y defensores se molestan, pero sigo pensando que Olga juega bordeando lo permitido y saca ventaja de ello. No obstante, Melyssa afrontó anoche con menos fuerza esta prueba convencida de que no la ganará jamás. Esto debió ayudar a que cayese de mala manera y tuviera que ser atendida por el equipo médico. El resto de la gala estuvo un poco renqueante, pero terminó llegando casi bien a playa Destierro.

Anabel Pantoja ha dejado a Sandra Pica como una inocente ursulina a la hora de soltar información del exterior. Lo de menos es que diera infinidad de indicaciones para intentar ayudar a su novio en el concurso. “Alegría, que aquí haya sangre, parecías una estatua a veces”, decía Anabel mientras golpeaba el pecho de su novio. Ella es muy partidaria de aquella frase que se decía en el mayo francés y rezaba: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Imposible no sé si es, pero pedirle alegría a Omar es un derroche de optimismo que me da la vida.

Creo que a Anabel se la sopla todo y por eso ha contado lo más grande sin pudor de ningún tipo y nula preocupación porque estuvieran las cámaras delante. Sin ningún disimulo igual les daba claves del concurso como les contaba que Sandra ya está haciendo su vida y no tiene nada con Tom. Anabel debe pensar que es preferible pedir perdón a pedir permiso. Anoche no paró de disculparse, aunque sin que llegase a estar claro en ningún momento si era consciente de la gravedad de su actitud.

A consecuencia de la visita de Anabel y el disparate en la que se han terminado convirtiendo las visitas en general, el programa considera que la solución es volver a las visitas de un cuarto de hora, siempre en directo, como se hacía antes. Nada de quedarse a dormir y tener las horas muertas para cantar La Traviata. Si estaré de acuerdo con la medida que lo pedí tal cual hace días. Lo que ignoro es si entrará en vigor ya o en próximas ediciones. En el primer de los casos solo va a afectar a la hermana de Olga, elegida por sus familiares para ir a verla en lugar de la hija de su marido, según contó esta el martes en Tierra de nadie.

Observatorio de nominaciones

Anoche debían elegir tres nominados y estos fueron los votos del grupo:

Tom > Alejandro

Gianmarco > Alejandro

Melyssa > Tom

Alejandro > Gianmarco

Alejandro era el único nominado fijo. Olga, como líder, tuvo primero que deshacer el empate entre Tom y Gianmarco salvando a este último, pero a renglón seguido su nominación directa fue para el italiano. Por tanto, nominados Tom, Alejandro y Gianmarco. De nuevo los tres chicos a la palestra.

La clave de estas nominaciones fue que nadie quiso escribir el nombre de Melyssa, lo cual supongo que se ha ganado tras tantos días de convivencia. Diría que las chicas ganaron de nuevo si no fuera porque perdieron uno de sus efectivos.

Moleskine del gato

Si no interpreto mal las palabras de Jorge Javier, el menos votado esta semana puede que sea el último desterrado porque llega finalmente el momento de la reunificación. Estoy feliz por ello, aunque por otro lado significa que estamos más cerca de la recta final.

Lara aseguró que se siente fuerte anímicamente de cuerpo. Cuerpo y alma fusionadas prodigiosamente.

Gianmarco y Tom no llegaron a entender que su hogar durante los próximos días se llama playa Destierro. Gianmarco entendió “playa del cerdo” mientras Tom parecía preocupantemente impresionado. En aquel lugar deberán vivir los cinco concursantes procedentes de cayo Paloma. Melyssa tampoco salía de su asombro y se preguntaba: “Vamos a tener que dormir de pie, ¿no?”.

Mi Moleskine guarda hoy una despedida que nunca hubiera querido anotar: Gracias, Mila.

El Gato Encerrado