Anabel Pantoja ha viajado a Honduras para reencontrarse con Omar Sánchez

La concursante le ha dado a su novio noticias del exterior

Jorge Javier ha reprendido a la sobrina de Isabel Pantoja

Anabel Pantoja y Omar Sánchez protagonizaron un romántico reencuentro en Honduras. La sobrina de Isabel Pantoja viajó hasta los Cayos para animar a su novio y darle fuerzas. Sin embargo, la sobrinísima tiene la lengua muy larga y dio al canario información del exterior, algo que tenía terminantemente prohibido.

"Escúchame, tú tienes que salir de este concurso más tarde que otros. No te fíes de la gente que te dice que te quiere mucho. Los únicos amigos que tienes aquí son Alejandro Albalá y Lola", advertía la tertuliana al surfero. "Alegría, que aquí haya sangre, parecías una estatua a veces. Quiero que te quedes. Me da mucha pena palito, pero te he defendido mucho. Tú has luchado, has sido generoso...".

"A Tom le voy a decir que en la federación de Karate lo quiere en Madrid, tantas patadas y tantas patadas. Él juega a las patadas, el otro con sus seguidores… Quien no obró bien fue Gianmarco, porque dijo que no sabía cómo eras capaz de hacer lo de los amuletos, que él no lo haría nunca… ay lo que él haría por ganar un premio", comentaba Anabel frente a las cámaras.

A pesar de no gustarle su actitud, Pantoja reconocía que el marroquí era un buen concursante. "Tom está haciendo un concurso muy bueno porque es gracioso, guasón, te saca de quicio, es malo a la vez, es un tío de reality, igual que Gianmarco", opinaba.

Jorge Javier se ha puesto serio con la colaboradora de 'Sálvame' y le ha reprochado haber hablado más de la cuenta. "Has contado del exterior lo que te ha dado la gana. ¿Qué parte de que no se puede dar información no has entendido?" ha preguntado el presentador.