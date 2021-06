No lloran por la traición, sino por haber perdido sus privilegios









telecinco.es

Melyssa llora y se duele por la traición de Omar. En realidad, es la rabia por haber perdido la hamaca y la merienda tres días seguidos. Tanto dolor da que pensar. Es como si hubieran decidido exagerar las cosas con un doble objetivo. Por un lado para hacer sentir mal a Omar, por el otro para estigmatizar a este concursante como el culpable de una gran traición. La exageración delata a Melyssa, Olga y Lara, grandes ganadoras de la gala del miércoles. Omar se ha disparado al pie y la herida se me antoja mortal de necesidad. No creo que levante cabeza, ni aun cuando se salvara esta semana, lo cual veo complicado. Si sale Omar el próximo miércoles se igualan los efectivos de esta guerra de lealtades disfrazada de guerra de sexos. Pero todavía falta para la última batalla.

Antes de que llegue ese momento final tendrá que producirse la unificación con las desterradas. Cuanto antes llegue ese momento mejor para todos. Es previsible que sea entonces cuando se desmonten las estrategias actuales y se resetee de alguna manera el juego. Aunque se incorporen al grupo dos mujeres parece muy probable que la guerra de sexos quede en el olvido. El juego se individualiza en la medida que van quedando menos días. Entonces será cuando las traiciones vengan de dentro. Se admiten apuestas sobre cuál de las tres chicas asestará una puñalada trapera a otra de ellas. La ambición es peor que el hambre.

El triunfo de las chicas el miércoles es solo culpa de ellos. Una vez supieron que debían dar dos nombres en las nominaciones lo tenían súper fácil. Dado que Olga es líder bastaba con que los cuatro hubieran nominado a Lara y Melyssa. Con cuatro nominaciones cada una era imposible que no quedasen nominadas, enfrentándose al nominado directo de la líder. Incluso con tres. Podemos tener en cuenta que Omar nominó a dos compañeros y dejar su nominación tal cual. Incluso así no se hubiera evitado que Melyssa y Lara estuvieran nominadas, solo que Tom se hubiera unido a los nominados del grupo. Un tercer nominado que habría de elegir la líder en caso de múltiple empate a cero nominaciones.

Cuando digo que las chicas exageraron estar apenadas por la traición de Omar pienso que no es esa la única exageración en esta historia. Exagera también una parte de la audiencia que celebra la traición de Omar. “Ha hecho lo que nadie se atrevía a hacer”, “ha destapado la verdad”, son opiniones que he estado leyendo estos días. Una exageración más, porque su teórica heroicidad consiste en revelar que dos compañeras han infringido las normas en algo totalmente intrascendente. Que Melyssa y Olga contasen lo que habían conseguido en sus respectivos amuletos es algo que no debían hacer, pero sin ninguna consecuencia de cara al juego. Un desliz que no sé si lo motiva su amistad con Omar o la vanidad. Una vanidad bastante inocente e inocua, con la que no estaban perjudicando a nadie.

Querer enmascarar la traición de Omar con un elogio a su valiente acto es hacer comulgar con ruedas de molino. Descubriendo el desliz de sus compañeras no beneficia a nadie, solamente las delata. Y calificar de trampa ese desliz no es exageración, sino directamente una mezquindad. Sería la trampa más inútil porque con ella no ganaban nada. Tampoco hacían daño a nadie, solamente al espectáculo. El efecto sorpresa se pierde si todo el grupo o una parte conoce el contenido de los amuletos. Como espectador prefiero que no se cuenten estas cosas y agradezco que si pasa nos enteremos. Pero poco más que eso.

Estamos perdidos si hay duda sobre lo que es peor: que Omar descubra el incumplimiento de las normas por parte de Olga y Melyssa o que traicione a estas amigas con ese descubrimiento. También veo naufragar a la audiencia cuando le da tanta importancia a ese intrascendente incumplimiento. Me temo que quienes cargan tanto las tintas contra las chicas por este fallo no lo considerarían tan grave si hubiera sido su favorito quien cometiese el error.

Descartado que pueda ser recuperado Omar, creo que este episodio puede terminar beneficiando a Alejandro. Preguntado por Lara Álvarez en directo ni confirmó ni desmintió que las chicas hubieran hablado de más. Se desmarcó diciendo que no quería ser partícipe de eso, o sea, de la flagrante traición que acababa de cometer Omar. Minipunto para Alejandro. Luego ha sabido contemporizar y entender a ambas partes. Lejos de tener rencor a Omar por intentar implicarle en la guerra que este acababa de comenzar, Alejandro ha sabido aconsejar a su amigo. Y lo ha hecho sabiendo que estaba convirtiéndose en el único en escuchar al que se había convertido ya en una especie de apestado. La fidelidad de Alejandro, su templanza y la coherencia de coger una línea y no desviarse ocurra lo que ocurra, merece cierta consideración. Otro minipunto para él.

El gato responde

Mi crónica de ayer suscito bastantes comentarios y no muy positivos. Me pongo el traje de faena para contestar un par de ellos.

No tengo amistad con Belén Rodríguez. Vamos, que no nos conocemos. Digo más, estuve bloqueado por ella en Twitter varios años. Es cierto que siempre he tenido respeto por Belén, así como toda mi admiración a miembros de su familia. Y hemos interactuado muchas veces por las redes, eso sí.

Veamos las siguientes capturas:

Viendo el vídeo frame to frame se pueden observar varios momentos en los que Olga apoya su pierna en el cuerpo de Lara, llegando a desplazarla incluso. La captura de la derecha es del segundo 5:23 y en el 5:24 Lara cae. Después las dos vuelven a recuperar la posición y finalmente Lara se desprende de la noria perdiendo el juego. Esto es, exactamente lo que conté ayer. Está clarísimo que hay contacto de la pierna de Olga con el cuerpo de Lara. Por otra parte, no desmerezco a Olga en la prueba, pero sí destaco que las dos hacen semejante acrobacia recuperando la posición después de caer.

Moleskine del gato

Me da cierta ternura ver a Tom escribiendo mensajes a Sandra en el pergamino de las nominaciones. Si él supiera…

Encuesta









El Gato Encerrado