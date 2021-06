Melyssa Pinto confiesa que fue ella quien habló sobre los polémicos amuletos: "Confié en ellos y me han traicionado"

En una nueva gala de 'Supervivientes' hemos visto más imágenes del momento . Las supervivientes se echaron encima de Omar por lo que había hecho. "La maldad que ha hecho es algo que de él no me lo esperaba", aseguraba Melyssa. Una vez de vuelta a la isla, la única que quiso hablar con él tranquilamente del asunto fue Lara Sajen.

Melyssa confiesa que ella se lo contó a Omar

"Encontré mi amuleto y me preguntaron que qué tenían. Dije que no se podía decir. Empezaron a decirme que no éramos niños, que no iba a pasar nada... y lo conté. La cagué. En ese momento confié en ellos y me han traicionado", explicó.