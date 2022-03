Una madrugada con Rafa









Ha sido pasar un buen rato de reunión nocturna junto a Rafa y empezar algunos a dudar de Colchero. La acción-reacción es clara… y sorprendente. También me parece absurda. ¿Por qué no iba a poder pasar una noche con su rival? Colchero es libre de hacer lo que le parezca bien sin que nadie pueda pedirle explicaciones por ello. Su conclusión a la mañana posterior fue que había conocido a Rafa mejor que en lo que llevamos de concurso. También que es una persona con la que se puede hablar. Cada cosa que decía iba cayendo peor para Adrián y Alatzne, que lo comentaban nada más saber lo ocurrido la madrugada pasada.

A Adrián le parece extraño que Colchero hubiese pasado tanto rato con Rafa cuando siempre ha dicho que no lo soporta. En lugar de celebrar el acercamiento, él y Alatzne se mostraron refractarios a ese cambio. Pasar una madrugada con Rafa era motivo suficiente para dudar de un compañero que para Adrián es lo más importante en esa casa. Antes de conocer lo que había hecho Colchero, su amigo Adrián se mostraba preocupado porque en plató se estuviera viendo “tres que vamos contra uno” (Rafa). Pues bien, ¿qué mejor ocasión para cambiar la visión del espectador?

En lugar de hacer lo mismo que Colchero y decidir pasar también una madrugada con Rafa, optaron por la postura cómoda: colgar un sambenito a quien ha tenido semejante atrevimiento. “No sé si ahora que con Marta y yo estamos así se siente un poco incómodo o que algo no le está cuadrando de alguien”, decía Adrián. Luego contaba que el día anterior Colchero se había molestado porque estuviera hablando con esa compañera. Y tanto él como Alatzne insistían en que algo le pasa. “Es muy raro lo de anoche”, decía intrigado Adrián. Le preocupa porque piensa que Rafa tiene capacidad para tocar la tecla que haga dar la vuelta la cabeza a cualquiera de ellos. No cree que necesariamente haya metido mierda en contra de nadie, pero sí piensa que ha podido decir algunas cosas que habrían trastocado a Colchero.

Le atribuyen a Rafa un poder omnímodo, casi como un Dios. La realidad dista mucho de lo que presuponen y temen Adrián o Alatzne. En la reunión de madrugada estuvieron hablando de muchas cosas, especialmente de lo que podría pasar este jueves. Y es que en la casa de los secretos la mayoría piensan que no hay nada especial y mañana nominarán sin más. Solo Carmen está convencida de que los salvados de la expulsión el domingo siguen nominados y habrá otra expulsión. ¡Bingo! Carmen ha cantado línea, bingo y salta la banca. Colchero no coincide con la teoría de Carmen y cree que Alatzne, Carlos y Cora no siguen nominados. También hablaron de los secretos la víspera de que ese tema se convirtiera en la auténtica estrella del día.

Decíamos ayer que hacía falta dar un impulso a lo de los secretos porque llevamos ya casi 50 días de concurso y todavía no se ha dado el caso de que alguien acierte uno. Pues bien, ese impulso llegó ayer abriendo la cámara de los secretos, una nueva estancia en la casa que todos pudieron visitar durante el día de ayer. Allí está la lista de secretos que todavía pueden adivinar, aunque ya hay seis que han sido descubiertos tras las correspondientes expulsiones (y el abandono de Kenny). Esos seis se convertirán en ocho cuando sea descubiertos el del nominado que sea expulsado mañana. Entonces quedarán solo ocho secretos y necesariamente la cosa se ha de acelerar.

No merece mucho la pena detenerse en las conjeturas que durante todo el día de ayer hicieron respecto a la mayoría de los secretos. Casi todos son atribuidos por unos u otros al resto de concursantes. En algún momento llegue a pensar que el de “yo soy virgen” iba a estar más restringido, pero no es así. Álvaro parecía el gran sospechoso de conservar intacta su virginidad, pero pronto se añadió el nombre de Carmen. Y ahora ya dudan si puede ser Marta, o Colchero incluso. También se ha descubierto el juego de muchos, consistente en generar sospechas falsas sobre su supuesto secreto.

Colchero hizo creer a Adrián que el suyo era que le sedujo una amistad de su madre, pero ya han descubierto que no es así. También parece la táctica empleada por Laila al haber hecho creer a Carlos que tuvo un lío con un actor mayor que ella. Cuando hablan entre ellos y se cuentan sus sospechas tiendo a pensar que se equivocan al compartirlas, hasta que me doy cuenta de que también es una forma de engañar a los demás y despistarles sobre el propio secreto.

Siguiendo su línea de sospechar de Colchero, se mostraba molesto ayer Adrián por el hecho de que le hubiera engañado con su secreto. “No me gusta que David me mienta”, le decía a Marta. No sé qué parte de que los secretos se deben mantener en secreto y no pueden revelarlos a nadie no ha terminado de entender. Por muy amigo que Colchero sea de Adrián no puede decirle la verdad sobre esto. Tampoco parece lógico mezclar las buenas relaciones personales con el objeto del juego. Se están disputando 50.000 euros que tiene más posibilidades de ganar quien más esferas logre. El premio bien vale un inocente engaño a un amigo. Siempre pongo el mismo ejemplo, y me congratula habérselo escuchado también a la voz: si juegas con un amigo al parchís la amistad no te lleva a dejar de comerle ficha. Otra opción es bastardear el juego.

Laila sigue insistiendo en poner a Carmen de celosa, lo cual ella misma ha empezado a reconocer tímidamente. La táctica de Laila está quedando al descubierto y la devalúa como concursante. Principalmente porque la suya no parece una actitud honesta. Mucho se ha acusado a Nissy de ser una provocadora, pero la verdad es que lo es mucho más su hermana Laila. Me creo que su acercamiento a Rafa ha sido para darle celos a Carmen, sacarla de sus casillas y ponerla en el precipicio de sus propias reacciones, no mucho más templadas que las de Nissy.

Ayer la provocación fue descarada y sin solución de continuidad. Ya fuera por los robos de comida o despertándola de la siesta a propósito. La respuesta inteligente por parte de Carmen sería ignorar a su rival, como le aconsejó ayer Rafa, pero le pasa lo que al escorpión: no lo puede evitar, es su carácter. Ya es oficial que Carmen ha hecho la cobra a Rafa. No una vez, sino un puñado. Alguna es cobra inequívoca y no hace falta ni pedir el VAR. Sin embargo, diría que está cayendo en las garras de un Rafa cada vez más seductor. Dice que todavía no siente una atracción sexual fuerte. No me digas más, eso es reconocer alguna atracción.

En la otra incipiente pareja todavía no hemos visto cobra, aunque Adrián ya está hablando de follar. Eso es ir muy deprisa, al menos verbalmente. Él mismo lo ha explicado así: “Aquí podemos gustarnos mucho. Pero aquí. En cuanto salgamos por la puerta igual no”. Lo que viene a ser un reconocimiento explícito de que si llegan a tener algo será circunstancial y estrechamente ligado al concurso. Lo que viene a ser una carpeta de conveniencia. De todas formas, veo a Adrián tan perdido que no me atrevo a cuestionar las razones que pueden tener ambos para llegar a un acercamiento que parece ya inevitable. Dice Adrián que cuando se dio cuenta de que Marta no cerraba las puertas a un posible lío entre ellos se puso a pensar en sus sentimientos y se dio cuenta de que él tampoco se cerraba. “Y ahora nos buscamos”, añade.

Qué cosa más curiosa es eso de pensar en los sentimientos de uno mismo, ¿no? O se piensa o se siente. Tal vez sea eso de lo que habla Álvaro sobre apostar por lo humano o por lo jugador. Adrián parece claro que ha inclinado la balanza hacia el lado jugador, lo cual no quiere decir que esté ausente del todo el lado humano. Las cosas no son blancas ni negras, sino que hay una extensísima gama de grises. A pesar del aparente reparo que tienen ambos a dar el paso, ayer vimos a Marta haciendo el koala con Adrián. El mensaje del megáfono puede precipitarlo todo. “Que fluya”, escucharon. Pueden decir que han oído voces, aunque no de su interior.

Por el mensaje de fuera están convencidos de que ocuparán ellos cincuenta minutos de la próxima gala, aunque en el 24 horas se verá la realidad. Y esta no es otra que dos personas convencidas de que tener un affaire (así lo llama Adrián) les puede beneficiar en el concurso. Lo cual no significa que entre ambos no pueda haber una atracción. Adrián dice que no sabe lo que quiere ni lo que va a hacer, pero sí lo que no hará. Por ejemplo, separarse de sus amigos por estar con Marta. Es sabido que Colchero es más importante para él que nadie más ahí dentro. Y esto sí lo veo un pedazo de inconveniente.

Secretos

Anoche Sandra Barneda descubrió en la casa y a los espectadores dos nuevos secretos, correspondientes a Virginia y Kenny. El de Virginia es “tuve un lío con un actor 20 años mayor que yo”. Y el de Kenny “me sedujo una amistad de mi madre”. Todavía queda pendiente, como dije antes, conocer el de quien sea expulsado mañana, si no lo descubren antes. Por el momento, Carlos ha accionado el pulsador para apostar porque Laila tiene una hermana que no conoce. Para creer eso se apoya en que su padre tuvo otra pareja después de separarse de su madre y bien pudo tener más hijos, posiblemente en otros países. No sé si con tan endeble base se atreverá a confirmar tras el correspondiente careo, más teniendo en cuenta que es poseedor de cuatro esferas.

Rafa cuestionaba ayer la táctica seguida por Alatzne, a sugerencia suya, consistente en quedarse sin esferas a propósito para proteger su secreto. Ahora Rafa opina diferente sobre la mejor táctica y afirma que irá a por aquellos que se queden sin esferas (de momento solo Alatzne) porque al adivinar su secreto se quedan fuera del juego definitivamente. Adrián dudaba de esa estrategia, no dándola por válida. Según él, no se puede accionar el pulsador para apostar por el secreto de alguien sin esfera. Ahora bien, de esa regla no se ha hablado nunca. Otra cosa es que interese o no hacer una apuesta sin existir la contrapartida de ganar una o varias esferas, pero poder se puede. O debería poderse.

Pues no dice…

Pues no dice Adrián que Cora va a ser finalista gracias a su hermano. Si acaso llega tan lejos será a pesar de su hermano, y no al contrario.

Pues no dice Adrián, de nuevo, que aunque parezca tranquilo “por dentro me tiemblan los intestinos”. No me extraña que Marta huyese de inmediato porque eso tiene pinta de acabar en diarrea.

Pues no dice Carmen que Rafa le hace muchos trucos de magia. En realidad respondía a la pregunta capciosa de Carlos, pero en la mente de todos estaba aquello que se dice de los magos: te echan unos polvos y desaparecen.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos oficiales actualizados anoche estaban así: 47,3 %, 34,7 % y 18,0 %.

Alatzne se quejó ayer de que le faltaba su pan y terminó descubriendo que había sido Colchero quien se lo había apropiado y estaba en su balda. “¿Ha sido queriendo?”, preguntaba. Como si le fuera a confesar la verdad. Bastante que ya ha reconocido ser el autor del sonado robo de naranjas, origen del más grande enfado de Nissy. Un poco tarde porque ya fue atribuido a Rafa y Carmen, con vídeo en primetime incluido.

Discutían Adrián, Marta y Colchero sobre cuántas neuronas tiene un ser humano y este último estaba convencido de que son cuatro pares. Ni más ni menos. Lo que viene a ser ocho solitarias neuronas. El común de los mortales tiene algo menos de cien mil millones, aunque se van muriendo poco a poco. Colchero no las tiene “fritas”, como decía Eduard Punset. Su problema es que tiene solo cuatro pares y la mitad deben estar encargadas de mantener esta teoría.

