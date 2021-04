Marta y Olga maniobran para enfrentar a Melyssa con Tom









Tom busca consejo en Olga y Marta, encontrando en ambas justo aquello que necesita. No solo entran gustosamente al trapo, sino que aprovechan para intentar perjudicar la imagen de Melyssa. “¿Crees que podré mantener una buena relación (de amistad, por supuesto) con ella?”, pregunta Tom a Olga. La respuesta negativa de esta compañera le contraría. Haciendo caso a la sugerencia de Olga sobre que se lo comente a Marta, quien ha estado hablando estos días mucho más con Melyssa, se produce entonces la primera conversación entre Tom y Marta en la cual ambos anteponen ciertas estrategias a sus opiniones de verdad. Tom en realidad no se está interesante por el futuro de su relación con Melyssa sino si le viene bien para el concurso acercarse a ella.

Marta describe a Melyssa ante Tom como una mujer desagradecida, que le debe mucho a él sin que sea capaz de reconocerlo. Según Marta, si Melyssa está ahí es gracias a Tom. Aparte de que Marta no trague a Melyssa, el discurso que construye se basa en la machista idea de que una mujer siempre está a la sombra de un hombre. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, dice la arcaica frase. Cuando esto llega a oídos de Melyssa siente una enorme frustración porque siempre ha luchado para apartar la idea de que necesita depender de la protección de un hombre.

En medio de un discurso tan caduco y trasnochado, a Marta se le escapa lo que piensa en realidad. “Aquí en el fondo os interesáis los dos”, empieza diciendo. Y continúa: “Veo que la gente tiene sus estrategias y a la hora de la final vas a importar una mierda porque cada uno va a ir a lo suyo”. Está dando rodeos, improvisando frases vacías de contenido para terminar donde quiere ir a parar, que es aquí: “Pienso que también te puede venir bien beneficiarte de sus seguidores ahora”. ¡Premio! Marta piensa que Tom debe acercarse a Melyssa para beneficiarse del apoyo que esta tiene fuera. Sin embargo, sus palabras no parecen tener el objetivo de ese acercamiento entre Tom y Melyssa. Y no es casual.

Marta pretende en realidad separar a Tom y Melyssa. Por eso le habla de que su ex puede llegar a despegar ahora gracias al apoyo que le ha brindado él en todo este tiempo. Es un claro aviso. Como queriendo decir que si no se aparta le puede estar dando el espaldarazo a Melyssa de cara a la final. Por eso añade: “Como tu fin es ganar creo que te estás equivocando en una cosa. […] Cuando vaya llegando el final si alguien te puede arrancar la cabeza te la va a arrancar”. O sea, Melyssa te pasará por encima aprovechando lo mucho que la has ayudado y tus aspiraciones de ganador se irán al traste. Eso le quiere decir Marta a Tom, si bien lo enmascara en algo diferente. Falla en descubrir sus cartas con excesiva claridad, aunque no lo pretenda. Habla de beneficiarse de la cercanía a otra persona, lo cual no es bonito. También de que la tente tiene estrategias. Ella la primera.

Olga está presente en parte de esa primera conversación sobre este asunto entre Marta y Tom, tal vez lo más interesante desde el comienzo de esta edición. Como buena lianta, Marta empieza a partir de este momento a tejer su tela de araña para dejar en mal lugar a Melyssa y terminar enfrentándola a Tom. Como en ocasiones anteriores, Olga participa de esta maniobra de forma más pasiva que Marta, pero remando en la misma dirección que esta. Según Melyssa, Tom le ha contado que Olga y Marta han estado hablando mal de ella. Ya le digo yo que sí. No le ha mentido en eso.

Marta insiste entonces en que Melyssa es una desagradecida por no reconocer la ayuda de Tom, gracias a la cual he llegado hasta ahí. Como si debiera estar dando las gracias de noche y de día, estando obligada a mantener una actitud sumisa ante el macho. Lamento tener que traducir la intención de las palabras de Marta, pero aquí hay gato encerrado y soy el más indicado para descubrirlo. Luego vino el lamentable y sonrojante numerito de Marta. “Mira Melyssa, eres perfecta, eres preciosa, lo haces todo fenomenal. Vas a ganar. ¡Jo, tía! De verdad. Chachi. Cómo mola todo. Todo lo tuyo mola”, decía Marta mientras gesticulaba como un juglar. ¿Alguien más cree que Marta muere de envidia por Melyssa e interpreta en modo parodia su auténtico pensamiento respecto a ella?

Anoche Alejandro vivió un auténtico viacrucis. Para ir resumiendo, a continuación desgrano las estaciones más importantes de su vía dolorosa.

El viacrucis de Alejandro (1): A diferencia de lo que sucedió la semana anterior, Alejandro no fue salvado esta vez.

El viacrucis de Alejandro (2): El concursante elegido por sus compañeros para ir al barco encallado fue Alejandro. Empatado a cuatro votos con Tom, la líder Melyssa deshizo el empate a favor de su expareja.

El viacrucis de Alejandro (3): Alejandro tuvo un recibimiento gélido y nada entusiasta por parte de sus eventuales nuevos compañeros en el barco encallado. Tan solo se observó un gesto de afecto por parte de Carlos agarrándole por los hombros, pero los gestos cariñosos de Carlos parecen más falsos que los abrazos de suegra.

El viacrucis de Alejandro (4): Ante el ejemplo puesto por Melyssa de que pudiera haber comentarios sobre una relación entre Alejandro y Marta esta responde: “Si tú me dices que tengo una relación con Albalá me descojono”. El orgullo de Alejandro mancillado una vez más. Y van…

Aciaga noche para este concursante que posiblemente descubrió enemigos no localizados entre sus compañeros. Las votaciones para mandar a uno de los habitantes de cayo Paloma, sin que ellos sepan para cuanto tiempo será, trascurrieron como sigue:

Olga > Tom

Alejandro > Tom

Omar > Tom

Marta > Melyssa

Palito > Tom

Melyssa > Alejandro

Valeria > Alejandro

Gianmarco > Alejandro

Tom > Alejandro

Molestó a Alejandro que Marta dijera su nombre. Tom habría sido el elegido si Marta llega a tomar otra decisión. Tampoco entendió lo de Melyssa, quien lejos de votarle a él una vez lo hizo por partida doble. Sin saber que es solo una visita hasta el jueves se entiende que Melyssa no quiera condenar a Tom, con quien ha tenido una relación amorosa.

Personalmente me resulta llamativo que Olga votase por Tom. Puede no ser tan raro que Olga sea una las consejeras de Tom en la isla y luego lo elija para algo tan aparentemente malo y desagradable. Más me extrañaría que Tom después de esto siga teniendo la misma confianza con ella. Al menos Marta fue más coherente y quiso condenar a su principal obsesión. Obviamente esta es Melyssa, aunque su primera decisión fue dar su propio nombre. No es posible autoelegirse, lo cual posiblemente intentó para llamar suficientemente la atención después de llevar semanas escondida.

Gianmarco es para muchas cosas como un niño inocentón. Solo así se explica que celebrase salvarse de la nominación dedicándoselo a aquellos a quienes no les gusta su sonrisa. También puede ser que no guste de verdad, aunque no debe ser el caso de la audiencia votante. Para mí tengo que es una sonrisa forzada y nada natural. Simplemente un recurso que alguien le ha debido de engañar presentándoselo como una de sus armas más potentes. No lo es. En realidad, todavía me estoy preguntando cuáles son sus armas.

Carlos se desquitó anoche tras sus fracasos del domingo e hizo la parte final de la prueba con asombrosa habilidad y precisión. Las bolas iban atravesando la figura de la culebra como si fuera un recorrido amurallado. Logró meter las tres bolitas en el tiempo que la mayoría ni siquiera logró la primera.

Moleskine del gato

Cuando Melyssa califica a algunos de sus compañeros como “estratégicos” en realidad quiere llamarlos “estrategas”.

Me sigue fascinando que Lara se desahogue siempre con alguien (antes con Valeria o Alexia, ahora solo con Alexia), mientras Sylvia siempre lo hace en soliloquios dirigidos expresamente a la cámara. ¡Qué dominio! Por cierto, hace mal Lara exagerando su drama, como ya advertí ayer. Y peor dando la espalda (es literal) a Alexia cuando esta acude a hablar con ella al escuchar que estaba llorando. Si trata así a su único apoyo a saber cómo estará dispuesta a tratar a quienes no lo son.

Y termino. Canales con los calzoncillos sobre las mallas se parece a Superman, como dijo anoche Carlos Sobera, tanto como el Spiderman de la plaza Mayor se parece realmente a Spiderman. Los de Madrid sabrán bien de lo que hablo.

